La ocupación de la fábrica GKN de Florencia es la más larga en la historia de Italia

9 de junio de 2023 Informe de primera mano de Marco Tesei, Partido Socialista (Inglaterra y Gales)

Imagen: Manifestación contra el cierre de la planta de GKN Driveline en Campi Bisenzio, Italia, el 24 de julio de 2021. (Valentina Ceccatelli / Flickr)

Desde el 9 de julio de 2021, se ha desarrollado una historia notable de lucha de la clase trabajadora en Campi Bisenzio, en las afueras industriales de Florencia, Italia. Ese día, los 500 empleados de GKN Driveline Firenze, una próspera planta de última generación que produce ejes de transmisión para fabricantes de automóviles de toda Europa, fueron despedidos con un solo correo electrónico. Los lanzadores de este rayo, que destruyó los medios de subsistencia de varios cientos de familias de trabajadores, fueron los propietarios británicos, la firma de inversión Melrose PLC, que ya estaba involucrada en el cierre de la empresa hermana, GKN Driveline Erdington (Birmingham, Reino Unido), una operación llevada a su fin. conclusión en noviembre de 2021, lo que se tradujo en 519 despidos.

La decisión aparentemente sin sentido de cerrar a quemarropa una fábrica con la última tecnología 4IR y una cartera de pedidos saludable, por supuesto, no debería causar ninguna sorpresa. Los propietarios anuncian abiertamente que se especializan en adquirir negocios de bajo rendimiento, «mejorarlos» y venderlos, con el objetivo final de devolver las ganancias a sus accionistas.

Tampoco debería sorprendernos la manera brutal e ilegal – con la intención de ‘aturdir’ a los trabajadores para que se sometieran pasivamente – en que se llevó a cabo la decisión. El caso de GKN Firenze es simplemente uno entre numerosos casos similares en toda Italia en los últimos años y de muchos cientos más en Europa y los países desarrollados a nivel mundial.

En la búsqueda de la máxima ganancia a cualquier costo humano, multinacionales como Melrose mejoran el desempeño de sus negocios a través de una variedad de estrategias. En este caso, la gerencia de GKN argumentó que, como parte de su impulso para convertir la producción por completo en la industria de vehículos eléctricos, se vieron obligados a «reestructurar» las operaciones y trasladar la fabricación de componentes para la nueva industria a otros sitios en Italia y Europa. Esto fue, como se apresuraron a señalar los trabajadores de GKN, a pesar de que los ejes de transmisión fabricados en Campi Bisenzio ya eran perfectamente compatibles con los vehículos eléctricos, entonces, ¿por qué llevar su producción a otra parte?

Lo que Melrose realmente quiso decir fue que para ‘mejorar’ el desempeño de GKN Automotive (empresa matriz de las plantas de Florence y Erdington) antes de venderla, encontró conveniente desechar tantas de sus subsidiarias ‘redundantes’ como fuera posible en la práctica. Esto impulsaría la rentabilidad de la empresa y, por tanto, también el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Respuesta de los trabajadores

Al recibir sus avisos de despido con efecto inmediato y órdenes de desalojar la fábrica, toda la plantilla de GKN Firenze se negó a presupuestar y comenzó un plantón que continúa hasta el día de hoy. «¡Este es nuestro hogar, y nada nos obligará a dejarlo!» exclama una declaración de apertura de su diario colectivo (‘Insorgiamo’, marzo de 2022). Se declaró el estado de ‘asamblea permanente’ con el objetivo de organizar la lucha de los trabajadores y evitar que «ni un solo tornillo» saliera de las instalaciones. “Somos la última incorporación a una larga serie de despidos, reubicaciones y actos de abuso”, continúa enojado la misma declaración, “… estamos adoptando el lema ‘Insorgiamo insieme!’, ¡levantémonos todos juntos!”, luego se lleva a un clímax.

Liderando la toma de decisiones de los trabajadores desde el principio estuvo el ‘colectivo de fábrica’ de GKN (Collettivo di Fabbrica GKN), un consejo de trabajadores que existe informalmente junto con la rama sindical oficial del lugar de trabajo (FIOM-CGIL, la federación italiana de trabajadores metalúrgicos). Militante y muy unida, esta organización basada en la fábrica en épocas anteriores había extraído con éxito su propio marco de acuerdo de negociación de los empleadores, e históricamente fue más eficaz para obtener concesiones de ellos que su sindicato nacional.

La FIOM ganó un recurso ante los tribunales, argumentando que GKN había liquidado su negocio sin tener debidamente en cuenta los procedimientos normales de consulta sindical y, por lo tanto, había actuado ilegalmente. Se reanudó el pago de salarios, pero no la producción. Desconfiando del próximo paso de los patrones y sintiendo que su situación seguía siendo peligrosamente vulnerable, los trabajadores de GKN se quedaron donde estaban. Hay una larga lista de otras fábricas italianas que antes habían muerto lentamente en circunstancias similares y esto fue suficiente para ponerlos en guardia.

De hecho, Melrose estaba a la altura de las despreciables maquinaciones características de la clase capitalista. En febrero de 2022, realizar una liquidación rápida y rentable del negocio que implicara la anulación de 500 contratos sería problemático por la vía legal, encontraron un testaferro para comprar GKN Firenze por la suma nominal de 1 € y hacer el trabajo sucio para ellos. No se sabe exactamente bajo qué acuerdo se hizo esto.

Con bombos y platillos, el nuevo propietario, Francesco Borgomeo, anunció que se hacía cargo de la fábrica con la firme intención de reindustrializarla por completo de una forma u otra y se puso manos a la obra para invitar públicamente a proyectos innovadores para ello. Al mismo tiempo, solicitó colocar a su nueva fuerza laboral en un plan de licencia financiado por el gobierno (Cassa Integrazione) mientras que QF (‘Quattro F’, el nuevo nombre de Borgomeo para GKN), afirmó, estaba siendo ‘reestructurado’. Cuando esta solicitud aún no había sido aceptada en septiembre, dejó de pagar los salarios de manera simple y bastante ilegal, una situación que se mantuvo sin cambios en el momento de escribir este artículo.



Enfrentando a los ‘enemigos’

El período desde la toma de posesión de Borgomeo se ha caracterizado por la presencia de un deseo sincero de preservar una fábrica en funcionamiento y 500 puestos de trabajo y por repetidas convocatorias de mesas redondas entre la gerencia de QF, los ministros del gobierno y los administradores locales. Estos son invariablemente frustrados por la falta de atención de Borgomeo o por su falta de producir propuestas concretas. Dario Salvetti, uno de los representantes sindicales de GKN y su principal vocero en el conflicto, describió el trato con Borgomeo como enloquecedor y lo comparó con intentar jugar al ajedrez con una “paloma saltadora”.

La sucia verdad del asunto se ha hecho evidente incluso para los más ingeniosos. Borgomeo, con Melrose al fondo moviendo los hilos, está siguiendo una estrategia de muerte lenta, intentando todos los trucos posibles para desgastar psicológicamente a los trabajadores y persuadirlos de que acepten el despido voluntario. Los trabajadores se comparan con la rana hervida de la conocida fábula en la que, para evitar que la rana salte en agonía fuera de la olla de agua hirviendo (su acto de «protesta»), el cocinero la coloca en agua que está simplemente tibia. para inducir un sueño plácido, luego aumenta lentamente el calor!

Sin embargo, no son solo las estrategias de los patrones capitalistas las que son relevantes para una comprensión completa del enemigo que enfrentan los trabajadores de GKN. A lo largo de esta disputa, el gobierno italiano, primero en la forma de la coalición ‘tecnocrática’ del banquero Mario Draghi, luego de la alianza de extrema derecha de Giorgia Meloni con Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, se ha mantenido al margen, sin querer intervenir.

La principal agencia para el desarrollo económico y la promoción de la industria italiana, el patrióticamente renombrado ‘Ministerio de Negocios y Made in Italy’ (MISE), ha visto cómo se desarrollaba la disputa hasta el punto en que ha llegado sin ningún intento de encontrar una solución para GKN Firenze. (ahora QF). Ha ignorado por completo los llamados al gobierno para que nacionalice la planta o al menos se asocie con el sector privado, aunque solo sea para ayudar a prevenir una mayor hemorragia en el extranjero de la otrora floreciente industria automotriz de la «patria».

Los siguientes niveles de gobierno con poderes reales de toma de decisiones en la esfera de la planificación económica y el desarrollo tampoco han sido más proactivos para acudir al rescate: el gobierno regional de la Toscana y el municipio de Florencia, ambos dirigidos por consejos de centro-izquierda, mayorías del Partido Demócrata (PD). Desde hace algunos meses, un proyecto empresarial totalmente articulado presentado por el propio Collettivo de trabajadores -para la conversión de su sitio en una planta ecológica de producción de paneles fotovoltaicos y baterías de bicicletas de carga, operada como una cooperativa dirigida por los trabajadores- se ha sentado en la región. y escritorios de concejales municipales. Ha estado pidiendo a gritos algún tipo de respuesta pero, escandalosamente, no se ha producido ninguna.

Por poco claras que puedan ser las propuestas en detalle, las razones de esta pasividad por parte de los órganos políticos no son, por supuesto, difíciles de adivinar en su esquema general. Son impotentes ante las decisiones del gran capital, o más bien están en connivencia con él, siempre dispuestos como el capital a llevar la inversión a otros pastos. También se dice que el enorme centro comercial (I Gigli) que se encuentra incongruentemente en medio de un páramo industrial en Campi Bisenzio frente a las puertas de la antigua fábrica de GKN, está esperando que surjan rascacielos residenciales a su alrededor. Es alucinante ver a todos los beneficiarios finales de la pérdida de 500 puestos de trabajo esperando entre bastidores.

Impresionante lucha de los trabajadores

Solo un día después de su despido el 9 de julio de 2021, el ‘Collettivo’ de trabajadores envió un llamamiento de apoyo a toda una red de secciones sindicales, grupos de campaña y asociaciones de trabajadores en el área de Florencia que se había desarrollado durante los años y con los que ya tenía estrechos lazos de mutua solidaridad. Se creó una nueva campaña/grupo de solidaridad con el lema ‘Insorgiamo con i lavoratori GKN!’ (¡Levántate con los trabajadores de GKN!) como nombre.

El 24 de julio, se llevó a cabo una manifestación de 8.000 manifestantes frente a las puertas de la fábrica. Para la tercera semana de septiembre, con los canales de redes sociales de Insorgiamo en pleno apogeo, el asunto GKN ya había logrado una visibilidad nacional considerable, y el domingo 18 de septiembre se llevó a cabo una gran manifestación en Florencia. Asistieron 40.000 manifestantes y activistas masivos de toda Italia, asfixiando las calles de la pequeña ciudad histórica.

Desde entonces, la estrategia de Insorgiamo se ha centrado en multiplicar las relaciones de solidaridad mutua que los trabajadores de GKN siempre han considerado vitales para sobrevivir en un mundo bajo el ataque constante de los patrones. Se ha unido para protestar no solo con los trabajadores en otros conflictos laborales en toda Italia, sino también con grupos de presión locales y nacionales de todo tipo: pacifistas, medioambientales, por el empleo, etc.

El objetivo principal ha sido presentar un frente ‘ideológico’ unido con estos diversos grupos en muchos mítines nacionales, vinculando los temas de la guerra, la catástrofe climática y los despidos y señalando con un poderoso dedo de culpa al mismo enemigo en cada caso: el Sistema capitalista podrido.

El 5 de noviembre de 2022, por dar solo uno de muchos ejemplos, Insorgiamo se unió a una manifestación masiva en Nápoles junto con ‘Fridays For the Future – Italia’, la campaña ‘Fight for jobs’ – ‘Movimento Di Lotta: Disoccupati’ y la campaña para renacionalizar la aerolínea italiana, Alitalia – ‘Tutti A Bordo: No Al Piano Ita’.

Gracias a una combinación de factores (el liderazgo activo del Collettivo, la respuesta instantánea de cientos de activistas y el estado de ánimo inflamable del público después de décadas de medidas de austeridad), la promoción de la campaña, incluida la publicación de un diario colectivo que recorrió lugares de reunión pública en Italia, fue tan efectivo que rápidamente ganó una prominencia considerable en la prensa y en la conciencia nacional en general.

Desde entonces, la gran pancarta roja brillante de ‘Insorgiamo’ se ha convertido en una parte habitual de las grandes manifestaciones en Italia, y su logotipo, que presenta un engranaje y cuatro ejes de transmisión, es ahora una especie de ícono. Ambos han adquirido potencia simbólica, significando rebelión de la clase trabajadora, solidaridad con los oprimidos y resiliencia.

Luchando por un futuro

Pero el ejército de activistas, asociaciones y profesionales de izquierda (abogados, académicos, expertos en tecnologías sostenibles y más) que se ha movilizado detrás de los trabajadores de GKN no solo ha tenido el efecto de elevar el perfil público de la disputa. Se ha convertido cada vez más en la base material sobre la que descansa la lucha.

Casi dos años de ocupación física de la fábrica y de campaña sostenida han involucrado turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, turnos de cantina, un programa ininterrumpido de reuniones oficiales, demostraciones y compromisos de relaciones públicas. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la ‘gente’: la comunidad local de Florencia, las universidades de la región de Toscana (Pisa en particular) y los diversos movimientos por el cambio en Italia. El fondo de lucha tampoco se habría materializado ni habría sido lo suficientemente sustancial como para evitar que los trabajadores no remunerados murieran de hambre y terminaran en despido voluntario. (Ver más abajo para las donaciones).

Además, solo han sido las contribuciones no remuneradas de un equipo de profesionales, ideológicamente simpatizantes de la visión de Collettivo de una fábrica ambientalmente sostenible bajo el control y la gestión de los trabajadores, las que han permitido la redacción del proyecto que ahora espera provocativamente el apoyo oficial. desafiar a los políticos a demostrar el valor de sus promesas electorales tanto para el medio ambiente como para el empleo.

Finalmente, la última expresión de la participación ciudadana en la determinación del destino de los trabajadores de GKN ha sido el lanzamiento de una campaña de crowdfunding en dos etapas: la primera, que finaliza el 8 de mayo de 2023, consistía en recaudar 75.000€ para la puesta en marcha- subir los costos de la nueva empresa; el segundo, a partir de este otoño si el proyecto finalmente obtiene el respaldo de la burocracia, es un proyecto de crowdfunding de capital que invita al público en general a invertir en la nueva cooperativa: https://insorgiamo.org/crowdfunding/

¿Resultado?

Cuál será el resultado de la disputa de GKN aún es una incógnita, dada la posición de estancamiento en la que las dos partes parecen haber estado desde el principio. Por un lado, están los patrones, cuya determinación de liquidar la fábrica cuenta con la complicidad tácita de los gobiernos locales y nacionales. Por otro lado, está un grupo central restante de trabajadores de GKN (después de que muchos hayan tirado la toalla a lo largo de los meses), cuyo proyecto industrial favorable a la comunidad y disputa sobre 500 despidos ilegales han obtenido un apoyo popular masivo en toda Italia.

En el medio está la pasividad de las tres principales confederaciones sindicales de Italia – CGIL, CISL y UIL – que en general no han proporcionado ninguna ayuda sustancial. Y de fondo, por último, un parlamento liderado por una coalición de extrema derecha cuya apuesta por recortar las libertades en la medida de lo necesario ya es evidente. (Por ejemplo, ha prohibido cualquier reunión no autorizada de más de 50 personas, con el pretexto de apuntar específicamente a fiestas rave).

¿Existe el espectro, incluso el más leve por ahora, de que la fuerza bruta se utilice eventualmente para desalojar a los trabajadores? Tal vez no. La mayoría aún argumentaría que el gobierno ‘posfascista’ de Meloni no se atrevería, dado el alto perfil público del caso. Pero no se puede descartar. Por otro lado, podrían continuar con una estrategia de ‘no participar’ con la esperanza de que los trabajadores se agoten y se desmoralicen y abandonen la lucha.



victoria

Una victoria de los trabajadores de GKN sería una victoria no solo para ellos sino para los trabajadores y socialistas de todo el mundo. Sería un faro de luz con el poder de inspirar a otros en circunstancias similares a contraatacar con la misma determinación. Así podría iniciarse un patrón de rebelión contra las reubicaciones arbitrarias de la producción y los despidos masivos.

Italia aún no ha experimentado las olas de huelgas masivas que se han extendido por Gran Bretaña en los últimos meses, aumentando la conciencia de los trabajadores sobre el poder potencial que ejercen en la lucha para cambiar el sistema podrido en el que vivimos. Pero es posible que la disputa de GKN, si de manera muy diferente y en menor escala, podría desempeñar un papel similar. Si los trabajadores ganan, aumentará enormemente la confianza de los trabajadores italianos y el sentimiento de su propio poder, ayudando a convencerlos de que, de hecho, se puede acabar con el sistema capitalista.

Insorgiamo! ¡Levantémonos con los trabajadores de GKN!

El Partido Socialista dice:

¡Solidaridad con los trabajadores de GKN!

¡Abran todos los libros de contabilidad de las empresas a la inspección de los representantes electos de los trabajadores!

¡Luchar para que la fábrica GKN pase a ser de propiedad pública bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores!

Construir un partido obrero de masas en Italia para luchar por una economía planificada socialista ambientalmente sostenible

¡Por una Europa socialista y un mundo socialista!

Para donaciones al fondo de lucha de los trabajadores de GKN:

“Cassa di resistenza lavoratori GKN Firenze”:

IBAN: IT 24 C 05018 02800 000017089491

Referencia: “Donazione cassa di resistenza Gkn”

Dirección (si es necesario para transferencia bancaria): Via Fratelli Cervi 1, Campi Bisenzio 50013

El diario de los trabajadores de GKN (disponible solo en italiano):

‘Insorgiamo: Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo)’.

Levantémonos: el diario colectivo de una revuelta obrera (y más)

Colección de Tejidos GKN, Edizioni Alegre (2022).



Me gusta esto: Me gusta Cargando...