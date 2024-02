«La nueva estrategia pro marroquí de Sánchez Castejón en la Internacional Socialista contra el pueblo saharaui».La nueva estrategia internacional del presidente del gobierno español Pedro Sánchez Castejón asociado con Marruecos busca presentar al Movimiento pro marroquí Saharauis por la Paz (MSP) dirigido por el transfuga, Hasch Ahmed como un supuesto interlocutor válido y alternativo al Frente Polisario.La acreditación y presencia del grupo pro marroquí MSP en Madrid, el 21 de febrero del 2024 en el reciente encuentro de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez Castejón y los encuentros de lobby que sostuvo Hasch Ahmed del MSP, fueron auspiciados por el jefe de gobierno español y organizados por el PSOE con dirigent@s de la socialdemocracia europea y de partidos latinoamericanos integrantes de la IS, que asistieron al encuentro.Los encuentros organizados por el PSOE buscan legitimar en el seno de los partidos de la socialdemocracia europea y latinoamericana la actual postura del gobierno español presidido por Pedro Sánchez Castejón en apoyo a la posición marroquí de anexión colonial ilegal del Sáhara Occidental. Se presenta como interlocutor a un pseudo movimiento saharaui guarda silencio cómplice frente a la actual guerra y a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren las y los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos apoyando desde un supuesto realismo la expansión anexionista marroquí.Esta nueva estrategia política del gobierno español pretende debilitar la legitimidad y el prestigio internacional del Frente Polisario y de la RASD en América Latina y el Caribe al presentar al MPS (apoyado por Marruecos) como un interlocutor saharaui válido y alternativo al Frente Polisario. Una vieja y conocida estratagema que evoca las fracasadas estratagemas del colonialismo europeo para deslegitimar a los movimientos de liberación africanos. Desde su actual presidencia de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez busca legitimar con una suerte de discurso de realismo pero con tufo «progresista» su apoyo a la ocupación colonialista e ilegal de Marruecos sobre el territorio saharaui.La actual línea de lobby internacional es impulsada activamente por su ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y por los viejos y nuevos varones de la cúpula del PSOE conjuntamente con la monarquía marroquí y los partidos y organismos de fachada controlados por el Makhzen en diversos espacios multilaterales internacionales, como la propia Internacional Socialdemócrata y ante los parlamentos multilaterales de integración (como el Parlamento Andino, Parlasur, Parlacen en la región).Se busca una acción concertada contra la legítima lucha por la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui que lidera el Frente Polisario y la RASD, Estado integrante de la Unión Africana. El reciente encuentro de la Internacional Socialdemócrata (IS) se realizó en Madrid, España el pasado 21 de febrero de 2024 y realizó inmediatamente después del viaje de Pedro Sánchez a Rabat, donde reiteró (ante un complacido rey de Marruecos Mohamed VI) su respaldo a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y a la anexión del territorio saharaui que pretende imponer por la fuerza la monarquía marroquí. En el encuentro de la IS, Sánchez Castejón promovió y materializó la destitución de la secretaria general de la Internacional Socialdemócrata, de la ghanesa, Benedicta Lasi, quién lo acusó de ningunearla permanentemente y de conductas de sexismo y racismo en su contra. WR25 de febrero de 2024 (Foto: Hasch Hamed del MSP con la senadora Isabel Allende Bussi, Vicepresidenta de la IS, durante el encuentro de la Internacional Socialdemócrata organizado por el PSOE en Madrid el 21 de febrero de 2024)