La muerte de un manifestante en Lima eleva a 65 las víctimas desde el inicio de las protestas en Perú

Publico.es

https://www.publico.es/internacional/muerte-manifestante-lima-eleva-65-victimas-inicio-protestas-peru.html

Un manifestante, identificado como Víctor Santisteban, ha fallecido este sábado en las protestas en Lima, tras resultar herido en los enfrentamientos con la Policía, informó la Defensoría del Pueblo, lo que eleva a 65 el número de muertes desde el inicio de las protestas en diciembre. Además, medios locales mostraron que, al menos, seis agentes fueron heridos y trasladados en ambulancias.

Cientos de manifestantes antigubernamentales han vuelto a enfrentarse este sábado en las calles del centro histórico de Lima con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a los que lanzaron pirotecnia y objetos contundentes, cuando les bloquearon el paso en el acceso a la avenida Abancay, que conduce hacia el Congreso peruano.

Algunos manifestantes llevaban el rostro cubierto y, en algunos casos, llevaban escudos para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, a las que arrojaron piedras, ladrillos y cascotes, además de las bombardas, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Hasta la fecha, según datos de la Defensoría, ya son 47 las personas que participaban en las protestas que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. A estas víctimas, se suman once decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 11 de diciembre, número al que se añade la víctima mortal de este domingo.

«Lamentamos el fallecimiento de Víctor Santisteban Yacsavilca en las manifestaciones violentas de hoy, la jefatura de guardia del Hospital de Emergencias Grau coordina con la Fiscalía de Perú para las diligencia de acuerdo a ley», escribió la Defensoría en su cuenta de Twitter.

El organismo señaló que también realiza «el seguimiento de la atención de salud» en el hospital limeño Guillermo Almenara de un herido de gravedad, al que identifico como Taine Isidoro Bedon Maguiña. «Estamos también en los hospitales que recibieron heridas/os, como producto de las protestas, para garantizar el derecho de la salud de todas/os», remarcó.

El ministerio del Interior de Perú expresó este domingo sus «más profundas condolencias» a los familiares de Víctor y anunció que el caso ya está siendo investigado por la División de Homicidios de la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público. El ministerio señaló que, de acuerdo con el informe médico del sistema de Seguridad Social EsSalud, la víctima mortal fue atendida en un hospital de Lima «por una herida contuso cortante detrás de la oreja, producto de un golpe».

La violencia se desató después de que un numeroso grupo de personas recorrió de nuevo las calles del casco histórico de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La palabra de los manifestantes

Durante la concentración inicial en la plaza Dos de Mayo, una de las manifestantes, identificada como Elizabeth, declaró a Efe que llegó hace dos semanas a Lima desde la provincia de Yunguyo, en la región sureña de Puno (fronteriza con Bolivia).

Tras asegurar que el gobierno de Boluarte es «una dictadura«, afirmó que los manifestantes de provincias seguirán en Lima «hasta que se dé la solución» a sus exigencias. «No pensamos irnos sin respuestas de Lima, la solución es el cierre del Congreso, nueva Constitución y que renuncie Dina Boluarte. Sin resultados nosotros no pensamos retroceder», enfatizó.

Otra persona, que se identificó como Wilfredo Cayllo, señaló a Efe que llegó desde la región amazónica de Madre de Dios, y reiteró la exigencia de que «renuncie la señora Dina Boluarte, se cierre el Congreso y se haga una reforma constitucional para un cambio total». «Nosotros ya no creemos en el Congreso, porque hay personas que no nos representan. Queremos que se cierre con urgencia», dijo antes de asegurar que los manifestantes arribaron a Lima por su «propia voluntad, autoconvocados» y no tienen «ningún dirigente, ni nada».

Tanto Elizabeth como Cayllo afirmaron que la violencia en las manifestaciones es realizada por «personas infiltradas para hacer todos los disturbios».

Una «marcha por la paz»

Este duro enfrentamiento se dio poco después de que en otra zona cercana al casco histórico de Lima, en el Campo de Marte, se convocara a una marcha y un «concierto por la paz«, que reunió a cerca de medio millar de personas opuestas a las manifestaciones.

Una de las asistentes, que se identificó como Milagros, dijo a Efe que las protestas en Lima y en las regiones «tienen un gran porcentaje de vandalismo, saqueos y muertes«, aunque también «ha habido una represión que ha sido bastante fuerte». «Esta marcha es para demostrar que nosotros estamos del lado de la paz y la democracia, que hay luchas justas que se pueden hacer de manera pacífica, que no es necesario usar la violencia», sostuvo.

Otra mujer, que solo se identificó como Lissi, afirmó que no está «de acuerdo con lo que la gente esta haciendo en las calles» y dijo que fue a la marcha y el concierto porque desea «que haya paz en el Perú».

En medio de los violentos enfrentamientos posteriores, la Defensoría del Pueblo invocó a los manifestantes «a deponer toda forma de violencia, como lanzar objetos a la PNP o dañar propiedad pública o privada«. «Estas no son formas de ejercer el derecho a protesta, son delitos. Pedimos a la Policía que actúe en el estricto marco de sus atribuciones constitucionales y legales», remarcó el organismo.