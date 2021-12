La falsa alternativa

POLITIKA



La Constitución de los EEUU establece los derechos de sus ciudadanos. Y precisa que en caso de que un gobierno no respete esos derechos, el pueblo tiene el derecho de derrocarlo: «Whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.»