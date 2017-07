La catastrófica guerra nuclear es hipotética

Rómulo Pardo Silva

Occidente se prepara para conquistar por la fuerza a los países que no se le han sometido. Actualmente los mayores son Rusia y China.

El instrumento para realizar su meta es principalmente el poder sin igual de las fuerzas armadas estadounidenses.

La debilidad del plan es que no posee la seguridad de la impunidad. Rusia tiene un enorme arsenal nuclear y una tradición histórica de lucha.

“Actualmente existe un balance estratégico. Cualquier agresor que invada Rusia será destruido físicamente de inmediato. Incluso si la OTAN entera nos ataca, toda la Alianza será incinerada [por las armas nucleares] de una manera garantizada sin que ninguna defensa antimisiles los salve”, vaticinó el vice primer ministro ruso, Dmitri Rogozin. Sputnik

Rusia no desea un enfrentamiento, pero no olvida las atrocidades alemanas.

La guerra no es segura pero la paz tampoco.

En la doctrina militar vigente del país “las condiciones que permiten utilizar armas nucleares, se formulan de manera tan dura y limitada que pueden ser calificadas de hipotéticas”, ha asegurado el viceministro ruso de Exteriores, Serguei Ryabkov. La nueva doctrina militar de Rusia fue publicada el 1 de diciembre de 2016 al sustituir la anterior aprobada en 2013. El documento apuesta por reforzar la no proliferación nuclear. HispanTv

El riesgo mayor proviene del imperialismo estadounidense que puede contar con la creencia a nivel popular de la inviolabilidad territorial de que gozó en las dos guerras mundiales.

El estallido pende cada día en algún punto del globo, de un acto de algún operador desquiciado o de políticos fascistas ciegos.

Un error de cálculo por parte de cualquiera de los países implicados en el conflicto sirio puede desatar una guerra de grandes dimensiones. Los últimos actos de EE. UU. con el derribo de una nave siria, la reprobación de Moscú de estos actos, la tensión en Turquía por el avance kurdo o los bombardeos israelíes e iraníes conforman una explosiva mezcla que puede estallar en cualquier momento. Javier Rodríguez Carrasco debate en ‘El Zoom’ si estamos a las puertas de una catástrofe sin precedentes. RT

Los lugares de peligro son demasiados y aumentan: el mar de China, Ucrania, Irán, el Báltico, el Ártico… los ciberataques…

Lo imposible es una guerra limitada a las armas convencionales disponiendo de nucleares. En el drama del combate se usarán.

Una salida posible sin guerra suicida sería el colapso de algún lado o de ambos.

La URSS perdió por descomposición interna y presión externa.

La unidad de China depende del éxito de su capitalismo dirigido desde el estado.

Occidente tiene bases económicas, financieras, ecológicas que no le garantizan en absoluto su sostenibilidad como sistema.

El peligro se ignora en general. Los medios dominantes ocultan lo que sucede en los frentes de tensión o los colocan en rincones poco visibles. No hay alarmas.

En el marco del fortalecimiento de su potencial de combate, los países de la OTAN planean “proporcionar más aeronaves capaces de operar en áreas fuertemente defendidas […] y cubiertas por [sistemas de defensa aérea] A2AD”, declaró este jueves el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg después de la reunión de los ministros de Defensa de los países miembros. Stoltenberg precisó que los ministros habían acordado nuevos objetivos para fortalecer la capacidad de combate y aumentar la defensa aérea de la Alianza. “Nos hemos comprometido a mejorar las áreas claves: equipos pesados, reabastecimiento en vuelo, aumento de la plantilla capaz de desplegarse con mayor rapidez”. Además, los países miembros de la OTAN buscarán aumentar el número de buques de defensa aérea, intensificar la capacitación de las unidades militares existentes y entregar unidades adicionales: formaciones terrestres, de mar, de aire y cibernéticas. RT

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que los planes de la OTAN siempre han tenido como objetivo hacerse con el control de todo aquel espacio geopolítico que estuviera disponible, especialmente en el este de Europa, informa la agencia TASS. RT

El Departamento de Estado de EE.UU. anuncia la aprobación de la venta a Taiwán de armas por un valor total de 1400 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo, según los medios locales, va a provocar la ira de China. HispanTv

China denuncia acciones de EE.UU. respecto a Taiwán, como la venta masiva de armas y la polémica decisión de reanudar el envío de naves a los puertos de esta isla. El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer el jueves un acuerdo sobre la venta de armas a Taiwan —torpedos, misiles, apoyo técnico para radares de alerta temprana, entre otros— por valor de unos 1220 millones de euros. El portavoz de la Cancillería china, Lu Kang, exhortó el jueves a Washington a detener los ejercicios militares y toda cooperación castrense, incluyendo la venta de armas, con Taiwán “para evitar un mayor deterioro de las relaciones chino-estadounidenses”. A su vez, el embajador chino en Washington, Cui Tiankai, advirtió de que “las ventas de armas a Taiwán sin duda socavarán la confianza mutua entre ambas partes” y aseguró que Pekín tomaría medidas de represalia. HispanTv

Tokio da luz verde al traslado de 61 cazas de EE.UU. a la base aérea de la Marina estadounidense en Iwakuni, pese al rechazo de la población local. HispanTv

“La era de paciencia estratégica con Corea del Norte fracasó. Y, francamente, esa paciencia ha terminado”, afirmó Trump. RT

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general mayor Ígor Konashénkov, ha comentado las palabras del secretario del Estado para la Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, quien declaró que Moscú mira con “envidia” el nuevo portaviones británico HMS Queen Elizabeth. Según Konashénkov, frente al portaviones ruso Admiral Kuznetsov, equipado con las armas antiaéreas y antibuque tipo Granit, el buque de guerra británico “solo es un blanco marítimo de grandes dimensiones”. RT

El 26 de junio, Washington acusó al Gobierno sirio de estar preparando un supuesto ataque químico contra sus opositores y advirtió de que haría “pagar un alto precio” a Damasco en caso de que concrete el ataque. Rusia tacha de una ‘provocación cínica’ la acusación estadounidense contra Siria. “Esto parece una provocación a gran escala, tanto en el plano militar como el informativo, dirigida no solo contra el Gobierno sirio, sino también contra Rusia”, ha subrayado este jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova. HispanTv

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión en abril pasado de atacar la base aérea de Shairat, en la provincia siria de Hama, a sabiendas de que los militares sirios no habían usado armas químicas en Jan Sheijun. El disparo de decenas de misiles estadounidenses en la madrugada del 6 de abril pretendía ser un ataque de represalia, recuerda el periodista Seymour Hersh en un artículo que publica el semanario alemán ‘Welt am Sonntag’. Mientras tanto, los servicios de inteligencia estadounidenses habían advertido al presidente que no tenían pruebas del uso de ningún agente nervioso por parte de la Fuerza Aérea de Bashar al Assad. RT

Las islas británicas, listas para unirse a EEUU en los posibles ataques contra las tropas y los territorios controlados por el presidente sirio, Bashar Asad. Londres apoyará los posibles ataques de Washington contra las tropas gubernamentales de Siria en caso de que el Gobierno de Asad utilice armas químicas, declaró a la cadena BBC el secretario de Defensa británico, Michael Fallon. Sputnik

El Gobierno de Rusia dio un paso para iniciar los trámites de ratificación previos al emplazamiento de un grupo aéreo en Siria. Una disposición del Consejo de Ministros publicada en el portal de las normativas oficiales ordena “aprobar y presentar al presidente de Rusia, para que lo someta a la ratificación en la Duma de Estado” (cámara baja del Parlamento) el Anexo del 18 de enero de 2017 al Convenio del 26 de agosto de 2015 sobre el despliegue de un grupo aéreo ruso en el territorio de Siria. Conforme al Anexo, Siria entrega gratuitamente a Rusia el territorio del aeródromo de Hmeymim y los inmuebles correspondientes para el uso durante la vigencia del Convenio, es decir, por un plazo de 49 años prorrogable de forma automática por períodos de 25 años a menos que una de las partes notifique por escrito a la otra la intención de rescindirlo. Sputnik

El expresidente de EE.UU. Barack Obama ordenó desarrollar un misil apropiado para atacar la planta nuclear iraní de Fordo, dice Wendy Sherman negociadora de EE.UU. en los diálogos nucleares entre Irán y el Grupo 5+1 en una entrevista con la cadena de radio estadounidense NPR. HispanTv

Pese a que Occidente crea sistemáticamente situaciones militares que pueden descontrolarse no enfrenta una oposición social. Una masa ha sido condicionada a otros intereses y minorías intelectuales y políticas en conocimiento de esta realidad carecen de la voluntad para apartarse del gran empresariado global y nacional. El imperio y las burguesías locales hoy son intocables.

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No progresismo de izquierda.

