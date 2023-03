La Arabia Saudita da vuelta la hoja a sus relaciones geopolíticas. Por Patricio Arenas E

Infosur Global 13 marzo 2023

La Arabia Saudita da vuelta la hoja a sus relaciones geopolíticas

Toda historia , inclusive en geopolítica tienen un comienzo .

Arabia Saudita había desarrollado una gran ofensiva contra Yemen, por razones de control de sus fronteras, de hegemonía regional (Medio Oriente, África) y de sus relaciones con la industria militar de occidente.

Este último pasó a ser uno de los elementos más importantes de sus relaciones estratégicas en su conjunto,

1 ) El bombardeo de los drones , que se supone que fue Irán, sin poder probarlo, lo cual destruyó importantes yacimientos de petróleo en su zona creó un desconcierto evidente de parte de la AS .

Lo que creó una duda cierta de la capacidad de los Estados Unidos de poder asegurar la protección de AS , lo cual significaba una inversión de miles de de millones de dólares, lo que significó que el sistema de protección estaba caduco en términos militares y económicos, el cual a pesar de su enorme costo no mostraba su eficacia .

2 ) Producto de la « guerra con Ucrania » a cambiado las áreas de influencia, la China como Rusia han desarrollado un gran arco de influencia en África , como en el Oriente Medio, lo cual a significado una pérdida de influencia enorme de USA en estas regiones del globo, con la expulsión literal, directa y vergonzosa de Francia de varios países Africanos ( cuando se habla de África se entiende , Egipto , África del Sur , Sudán , etc y sus enormes riquezas de todo tipo .

3 ) Estados Unidos como es « vox populi » que como lo planteara el propio Pentágono ha perdido la guerra comercial , lo cual le hizo optar la vía militar , pero a pesar de esto ya ha disminuido su presencia en sus antiguos sectores de influencia, lo que no es bueno para el business.

4 ) A modo de conclusión, para Arabia Saudita los Estados Unidos no aseguran ni su protección ni sus negocios, lo que la obliga a ampliar su arco de alianzas para asegurar y continuar siendo importante en la decisión de estos sus sectores de influencia, abriéndose a futuros aliados que se lo permiten.

AS : Arabia Saudita

13 de marzo de 2023.

