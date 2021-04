La amenaza latente del TPP 11 en Chile

RADIO DEL MAR

El gobierno de Sebastián Piñera instaló la cuarta Suma Urgencia en lo que va del 2021 para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP 11, situación que ha generado que dos presidentas del senado aclaren que no tiene prioridad en tabla. Asimismo, tal medida ha generado la inmediata reacción de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional.

Yasna Provoste, señaló recientemente: “Como Senadora por Atacama, creo que no debemos tramitar TPP11 sin hablar de Escazú y Pacto Migratorio. No veo espacio político para avanzar en esto. Por tanto, si se llegase a poner en tabla el TPP11 lo votaré en contra y confío en que sea rechazado”. También aseguró la presidenta del Senado que “nunca una materia como el TPP-11 podrá ser puesta en tabla y discutida sin que la ciudadanía esté plena y anticipadamente informada de ello”.

Por su parte, organizaciones sociales han impulsado una serie de actividades tendiente a informar a la ciudadanía y mantener activa la oposición a este Tratado Transpacífico TPP, que es catalogado como un atentado a la soberanía de los pueblos. Asimismo, se ha identificado una serie de diversos impactos: Sobreposición de intereses transnacionales y restricciones a nueva Constitución Política; Pérdida de derechos laborales fundamentales; Privatización de semillas campesinas; Desprotección del interés público; intensificación de conflictos con respecto a la monopolización de agua, tierra, territorios con respecto a la concentración de propiedad, entre otras afectaciones.

Recientemente, se realizó un encuentro virtual denominado “Txawun Constituyente” organizado por el Colectivo “Trür Igualdad” para abordar de manera especial el conflicto del TPP, donde estuvo presente la panelista estable, Natividad Llanquileo Pilquimán. Participaron también en el panel: Hassan Akram, Pavel Guíñez Nahueñir, Alejandra Parra y Alvin Saldaña Muñoz, con la conducción de Daniel Tobar.

A través de un video de difusión, la candidata Mapuche constituyente por escaños reservados, Natividad Llanquileo, ha señalado con respecto a la amenaza del TPP: “Nos debe llamar la atención, que uno de los obstáculos, una de las trabas que quedaron establecidas para este nuevo proceso constituyente, es que los Tratados internacionales deben respetarse y uno de los tratados que el gobierno ha impulsado para que sea aprobado en este proceso constituyente es el TPP”.

Agrega: “Es muy importante que las personas puedan seguir discutiendo, puedan estar alertas frente a esto, dado que el TPP nos viene a imponer una serie de restricciones, especialmente en la soberanía de los pueblos. No vamos a tener derechos a nuestras semillas,a la soberanía alimentaria, a informaciones que son propias de los pueblos, por ello debemos estar atentos a lo que se pretende legislar durante este periodo en el cual estamos, para que no nos sigan engañando”.

Lo que consigna Llanquileo, se relaciona con la reforma al Capítulo XV de la Constitución, que habilitó el proceso constituyente, que obliga a la Convención a que se respeten los tratados y acuerdos rafiticados por Chile en la nueva Carta, sin embargo el gobierno no ha dado el sentido a los tratados referidos a los derechos humanos, como Escazú (derechos ambientales y defensores ambientales) el cual rechazó en septiembre del 2020, sino a tratados relacionados con el comercio de intereses económicos transnacionales, presionando para que se ratifique.

Hassan Akram, académico, economista y autor del informe “Tres Razones para Rechazar el TPP11”, donde se destaca que dicho tratado no va a gatillar un alto crecimiento; que el TPP-11 sí va a reducir la soberanía nacional; y que el TPP-11 no va a proteger la regulación pública, ha indicado en el marco de la reciente suma urgencia presentada por el gobierno, que «El gobierno todavía está en un escenario donde no toma el peso del sentir ciudadano. Más que el Ejecutivo, el legislativo sí ha entendido eso» .

Akram ha señalado que Chile tiene acuerdos comerciales con todos los países que integran el TPP 11 y que el crecimiento económico por medio de este acuerdo comercial va a ser de un 0 % para Chile “eso no lo digo yo, eso es una estimación cuantitativa que hizo la misma Cancillería uando estaban obligados a hacer la evaluación, entonces realmente no es un efecto económico muy importante”, indicó en el Txawun Constituyente emitido el 8 de abril de este 2021.

Agrega: “Realmente porqué están tan interesados en promoverlo, es porque hay una parte que no es comercial, sino de protección de inversiones, donde las transnacionales van a invertir más en Chile si tienen más protección jurídica, lo que significa que las transnacionales van a poder demandar al estado chileno en tribunales especiales que no tienen independencia jurídica. No son jueces independientes, sino abogados asignados de las mismas corporaciones y los estudios académicos indican que el 72,5 % de las interpretaciones jurídicas que tienen, están a favor de las empresas y en contra del estado”.

Cabe señalar que a inicios de octubre del 2015 en Atlanta, 12 países: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile, firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) . Las negociaciones habían comenzado el año 2008. En enero del 2017 Trump retira a Estados Unidos del TPP, para algunos como una medida estratégica, sin embargo con la posibilidad latente de retornar en cualquier momento. A fines de enero de este 2021, se anunció que Gran Bretaña buscará ingresar “excepcionalmente” a esta Asociación Transpacífico, mientras tanto siguen siendo 11 países involucrados.

