La alternativa BRICS desafía el orden occidental

Rómulo Pardo Silva



BRICS es un intento desde el sur de miles de millones de pobres para cambiar la relación actual de los pueblos.

Es una respuesta al poder hegemónico occidental nacido del colonialismo e imperialismo. A su enriquecimiento privilegiado.

El BRICS busca crear un gran bloque del sur global enfrentando a la oligarquía de Occidente fuerte pero en decadencia.

Es una lucha.

Su compromiso es multilateralismo, beneficios para todos, respeto mutuo, igualdad, desarrollo sustentable, cooperación,

solidaridad, justicia, en oposición a la relación centenaria de dominación y explotación de los países ricos.

El BRICS es una asociación del sur al interior del sistema capitalista: grandes propietarios, lucro, productivismo, consumismo,

trabajadores.

Sus pilares, India, China, Rusia, Brasil, son países que lograron capacidades científicas, tecnológicas, industriales, militares,

dentro de grandes espacios de pobreza.

Recién se incorporaron Argentina, Irán, Arabia Saudí, Etiopía, Egipto, Emiratos.

Muchos otros esperan ingresar, Argelia, Afganistán, Bangladés, Bielorrusia, Venezuela, Siria, Nicaragua…

El bloque deberá enfrentar desacuerdos internos, errores de sus políticas, campañas occidentales, socios previsibles

trabajando como infiltrados.

Su tarea es superarlos.

El BRICS en el siglo 21 es una posibilidad real de lograr la meta de beneficios y respetos para todos.

Los colonialistas occidentales no encontraron poblaciones que pudieran enfrentarlos y no necesitaron lograr acuerdos.

China, Rusia, Irán, están amenazados, hacia adelante también India y otros, necesitan hacer alianzas sinceras en África, en

América, Asia.

Hoy los pueblos del sur, sus empresarios y sus políticos enfrentan problemas agudos sin solución en la hegemonía unipolar.

Los objetivos BRICS no son lo que el futuro sostenible del planeta necesita pero la ambición violenta de la oligarquía de

Occidente con una OTAN ya de hecho mundial muestra que es una forma de defensa y construcción disponible en marcha.

Por el momento no se tiene otra opción a las guerras, invasiones, eliminaciones físicas, torturas, sanciones, subversiones,

censuras, de los países ricos.

