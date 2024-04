La acción independiente de los trabajadores debe detener la maquinaria de guerra del Estado israelí

Editorial de The Socialist (semanario del Partido Socialista – Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Protesta contra la guerra en Gaza. Foto de : Paul Mattsson

La indignación por el enorme número de muertos, la destrucción y la hambruna en Gaza aumentó aún más en todo el mundo a principios de abril, cuando siete trabajadores benéficos de World Central Kitchen se sumaron a las víctimas de la brutalidad militar israelí.

Se alcanzó un cierto punto de inflexión para una capa de personas dentro de las estructuras del establishment del Reino Unido, alarmadas por las consecuencias para su sistema ante un desprecio tan descarado de todas las consideraciones humanitarias. Más de 600 personas asociadas con la profesión jurídica, incluidos tres ex jueces del Tribunal Superior, argumentaron en una carta que el gobierno está violando el derecho internacional al continuar permitiendo las exportaciones de armas a Israel.

Varios parlamentarios conservadores y laboristas, incluidos algunos asociados con el liderazgo del Nuevo Laborismo Mark II de Sir Keir Starmer, también pidieron que se suspendieran las exportaciones de armas. Entre ellos se encontraba Alicia Kearns, presidenta conservadora del comité selecto de asuntos exteriores del parlamento, quien, según se informó, afirmó que las exportaciones violan el derecho internacional.

Los gobiernos de varios otros países han suspendido las transferencias de armas a Israel, aunque en particular no los dos países que suministran el 99% de las importaciones de armas de Israel: Estados Unidos y Alemania. En Gran Bretaña, el debate sobre el suministro de armas que ahora ha estallado es un cambio notable, ya que se produce después de seis meses de un virtual tabú en los principales medios de comunicación de cualquier cosa que no sea la narrativa conservadora y del nuevo laborismo de negarse a condenar el terrible derramamiento de sangre infligido. sobre Gaza.

Enorme descontento

Detrás del debate no se esconde ni un cambio en los hechos materiales de la guerra, ni un repentino despertar de la conciencia moral, sino la creciente conciencia por parte de una capa en la cima de la sociedad de la enorme desconexión entre la postura sobre la guerra del primer ministro conservador Sunak, el líder de la oposición Laabout, Starmer and Co, y el de los trabajadores, cuya mayoría apoyó la prohibición de armas a Israel en una encuesta reciente. Sin duda, también temen que sus propias instituciones y profesiones capitalistas queden desacreditadas ante los ojos de la clase trabajadora, debido a su asociación con la inacción con respecto a la guerra.

Sunak y Starmer han cambiado parcialmente su postura bajo la presión desde abajo, haciéndose eco de Biden en Estados Unidos (el mes pasado Estados Unidos se abstuvo en una moción de “alto el fuego inmediato” de la ONU en lugar de vetarla como antes), pero aún no han amenazado con sanciones armamentísticas. Más bien, han mantenido la repugnante hipocresía de aprobar el armamento mortífero y al mismo tiempo prometer aumentar la ayuda extremadamente inadecuada que se envía a las víctimas de esas mismas armas.

Frente a los ministros del gobierno que se abstuvieron de criticar los llamados a un embargo de armas, el papel de hacerlo fue asumido por el ex primer ministro conservador Boris Johnson, quien escribió: “Si Occidente continúa desmoronándose… entonces se impedirá a los israelíes de lograr su objetivo”, y esto sería “un repudio moral total a Israel”. En años anteriores, la oposición a los gobiernos de derecha en Israel se equiparaba con el antisemitismo como herramienta ideológica utilizada contra Jeremy Corbyn y otras izquierdas laboristas, una acusación que ha dejado de tener peso debido a la ira generalizada por la matanza masiva de civiles por parte del ejército israelí. en Gaza. Pero esto no impide que personas como Johnson intenten presentar las posiciones pacifistas como una oposición a la existencia de Israel y, en el proceso, oscurecer la naturaleza de clase de Israel, que tiene una clase capitalista gobernante que oprime a los palestinos y que puede No satisface las necesidades financieras y de seguridad de los trabajadores israelíes.

Israel tiene una gran industria armamentista nacional, por lo que las sanciones contra el envío de exportaciones de armas no necesariamente por sí solas detendrían por completo la guerra. Pero en general, Israel no puede separarse de la economía mundial y enfrentaría un efecto acumulativo de las sanciones, lo que ejercería presión adicional contra la guerra.

Sin embargo, para los socialistas, una cuestión crucial es quién aplica las sanciones: los gobiernos procapitalistas o los movimientos de trabajadores, ¿y con qué propósito? Los conservadores se resisten a introducir sanciones, e incluso si las adoptan o si los laboristas introducen algunas después de las elecciones generales, no estarán motivados por los intereses de la gente corriente de Gaza, Gran Bretaña o Israel, sino por los intereses de Imperialismo británico.

El gobierno conservador inflige pobreza a los trabajadores británicos, el Partido Laborista de Starmer hará lo mismo en el gobierno, como lo hace ahora en las autoridades locales, y ambos se negaron a pedir un alto el fuego inmediato en la guerra de Gaza durante muchos meses, mientras decenas de miles de palestinos estaban Siendo asesinado. En cuanto a Israel, nunca apoyarán las huelgas de los trabajadores israelíes por niveles de vida dignos, tal como no lo hacen en Gran Bretaña.

No se puede confiar en aquellos partidos que implementan sanciones en interés de la gente común; sólo las sanciones aplicadas por el movimiento obrero pueden ser confiables y fiables. Los miembros del Partido Socialista en el sindicato Unite han convocado una reunión nacional de todos los representantes de Unite en empresas que suministran o transportan bienes utilizados por Israel en la guerra para discutir la aplicación de sanciones a los trabajadores contra esos suministros. Para tal postura también sería crucial estar preparado para organizar acciones contra cualquier amenaza disciplinaria que enfrenten los trabajadores involucrados en la implementación de sanciones, y para combatir cualquier intento de los patrones de atacar los salarios y las condiciones de los trabajadores en Gran Bretaña, culpando a las consecuencias. de sanciones.

Sanciones a los trabajadores

Se pueden señalar ejemplos de sanciones a trabajadores anteriores, incluso cuando los trabajadores portuarios de la refinería de petróleo Stanlow cerca de Liverpool se negaron a descargar petróleo ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, acción que fue respaldada por el secretario general de Unite. Comparemos esto con la larga historia de los conservadores de recibir dinero de los oligarcas en Rusia y otros lugares. El mes pasado, Sunak le otorgó el título de caballero al donante conservador Mohamed Mansour, ¡cuya empresa no desinvirtió de Rusia hasta mayo de 2023!

Los principales representantes de los sindicatos de funcionarios públicos PCS y FDA están considerando emprender acciones legales para permitir potencialmente a sus miembros negarse legalmente a trabajar en licencias de armas relacionadas con Israel. Este tipo de recurso al sistema de justicia capitalista debe ir acompañado y respaldado por un debate democrático entre los miembros sindicales directamente involucrados sobre qué medidas podrían decidir tomar independientemente tanto de sus empleadores como de cualquier proceso judicial. También es necesario un debate democrático que involucre a todos los sectores de esos sindicatos –como en todos los sindicatos– sobre el papel que todo el sindicato puede desempeñar en el movimiento contra la guerra, incluido el aumento de la participación en las manifestaciones, y sobre cómo apoyar y defender a cualquier sector del sindicato. trabajadores que llevan a cabo acciones específicas contra la guerra.

Una pregunta importante es ¿hasta qué punto pueden utilizarse las deliberaciones del sistema de justicia internacional en los movimientos contra la guerra? En enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mantuvo abierta la posibilidad de que el ejército israelí esté cometiendo –o pueda cometer– actos genocidas en Gaza. Millones de personas en todo el mundo esperaban que el caso de la CIJ pudiera poner fin a la guerra. Sin embargo, la CIJ no dictaminó que la guerra debería detenerse y sus investigaciones en curso podrían llevar años. Además, incluso si la CIJ hubiera declarado ilegal la guerra, los líderes de Israel no habrían reconocido esa decisión y tampoco necesariamente lo habría hecho su principal patrocinador internacional, Estados Unidos, la potencia militar predominante en el planeta.

El marco global de los tratados internacionales es importante para las diferentes clases capitalistas nacionales como forma de negociar conflictos potenciales por medios diplomáticos más que militares. Pero, por supuesto, todos los tratados internacionales sobre la guerra están sujetos a cómo las potencias capitalistas deciden interpretarlos y utilizarlos en cada momento –sobre la base de su propio interés– y pueden decidir excluirse, como lo hace Estados Unidos de la Corte Criminal Internacional.

Los trabajadores y los pobres de todo el mundo no pueden confiar en esos tratados e instituciones legales internacionales, como tampoco pueden confiar en el sistema de justicia de su propio estado capitalista. La falta de respeto de los gobiernos capitalistas por los derechos humanos y las libertades fundamentales se revela claramente en su voluntad de aliarse y comerciar con regímenes autoritarios y altamente represivos, como Arabia Saudita.

En Gran Bretaña, el año pasado se promulgó nueva legislación para erosionar aún más los derechos sindicales, el derecho a protestar y el derecho a asilo. La clase trabajadora tiene el poder real en la sociedad, ya que es la clase que mantiene en funcionamiento la producción, los servicios y toda la economía, y es precisamente su potencial para usar ese poder lo que se esconde detrás de los intentos del gobierno de fortalecer la mano de la policía y judicial. Cuanto más actúe el movimiento obrero por sí mismo, independientemente de los intereses capitalistas, más podrá ayudar a los intereses de los trabajadores tanto en Gran Bretaña como a nivel internacional, incluidos los de los palestinos.

Poner fin al asedio: por la retirada permanente del ejército israelí de los territorios ocupados

Por una lucha de masas de los palestinos, bajo su propio control democrático, para luchar por la liberación.

Por la construcción de partidos obreros independientes en Palestina e Israel, y los vínculos entre ellos

Por un Estado palestino socialista e independiente, junto a un Israel socialista, con derechos garantizados para todas las minorías, como parte de la lucha por un Oriente Medio socialista

No hay confianza en los políticos capitalistas, ni a nivel internacional ni en Gran Bretaña. Luchamos por construir un partido de los trabajadores en Gran Bretaña que luche por el socialismo y el internacionalismo.