Justicia Europea: “El Sahara Occidental no pertenece a Marruecos”

“El Sahara Occidental no pertenece a Marruecos”

La Justicia de la UE deja las aguas saharauis fuera del pacto pesquero con Rabat

Miércoles, 28 de Febrero de 2018

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea validó ayer el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos porque considera que no es aplicable al Sahara Occidental ni a sus aguas adyacentes debido a que el Sahara occidental no es Marruecos, lo que supone que los buques europeos no deben faenar en esa zona en el marco del pacto. Según las cifras de la Comisión Europea recogidas por el abogado general Melchior Watehlet, solo las capturas efectuadas en esa zona de pesca representan aproximadamente el 91,5% del total de la pesca realizada por buques europeos en el marco del protocolo de 2013. Las conclusiones del letrado publicadas el pasado enero señalaban que “ello demuestra con claridad que desde un primer momento lo que las partes precisamente contemplaban es la aplicación a las aguas adyacentes al Sahara Occidental”.

Aunque el protocolo actual que acompaña al acuerdo pesquero -que caduca en julio- no contiene ninguna disposición sobre el ámbito territorial de aplicación, según el tribunal, sí utiliza la expresión “zona de pesca marroquí” que se define como “las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos”. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la “zona de pesca marroquí” de que habla el protocolo no debe incluir las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental porque Marruecos no tiene ninguna jurisdicción sobre ellas. La CE, que ya ha empezado a preparar las negociaciones con los países y el sector para la renovación del protocolo, dijo ayer que “está examinando” el contenido de esta decisión “para determinar las consecuencias y las eventuales medidas a tomar”, afirmó la portavoz de Exteriores Catherine Ray en la rueda de prensa diaria de la institución. “La UE va a cooperar estrechamente con Marruecos sobre esta cuestión (…) seguimos determinados a analizar los instrumentos necesarios”, dijo, insistiendo en que “Marruecos es un socio clave”.

Incertidumbre España captura 7.400 toneladas al año en el marco del acuerdo actual, vigente desde 2013, con un valor económico que alcanzó 58 millones de euros en los cuatro años. La sentencia alivia los temores de la industria y de los países de un posible conflicto con Marruecos, que ya había alertado de que un fallo contrario cuestionaría todos los acuerdos bilaterales y abriría una grave crisis diplomática. Sin embargo, ésta genera incertidumbre dado que, aunque valida el acuerdo, excluye a las aguas del Sahara Occidental, importantes para la flota española, según afirmó el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.

Por otra parte, la organización saharaui Western Sahara Ressource Watch (WSRW) consideró que la sentencia es “una buena noticia” y que esta lanza un mensaje a Bruselas y a los armadores europeos. “La corte da un claro mensaje a la Comisión Europea y reitera que cualquier acuerdo debe contar con el consentimiento del Frente Polisario o es ilegal. La sentencia deja claro que los buques europeos en aguas del Sahara Occidental deben cesar inmediatamente su actividad”, apunta la organización. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que los acuerdos de asociación y de liberalización entre las partes no se aplicaban al Sahara Occidental, aunque la corte no se pronunció entonces sobre la validez del acuerdo de pesca. La sentencia se refiere a una denuncia planteada por Western Sahara Campaign, organización de voluntariado, cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. – Efe

