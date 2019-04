JOYCE TELLO: APUÑALADA POR SU EX PAREJA EN LA AVENIDA MÁS TRANSITADA DE ARICA

Joyce Tello, la mujer ariqueña q fue asesinada hoy se había separado de su asesino, lo había denunciado y el tenía orden de alejamiento vigente. El la iba a molestar a su trabajo, la amenazó de muerte varias veces Sus compañeras a veces la iban a dejar para protegerla, la autoridad municipal que hoy se hará parte de la querella criminal, no hizo nada antes, no era su obligación. La intendenta, que hoy se muestra tan dolida, es la cabeza de un gobierno regional que ha cerrado programas y despedido a gran parte de las funcionarias de Sernameg que trabajaban en el rescate de mujeres desde la violencia de género. Los legisladores q mañana irán al funeral, no han legislado para proteger real y efectivamente a las mujeres.



