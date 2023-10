Israel – Entre los soldados ansiosos por la guerra: «Gaza será un cementerio»

Ben Wolford

Il Manifesto, edición global, 18-10-2023

https://global.ilmanifesto.it/

Traducción de Correspondencia de Prensa

En los kibutzes, las cajas de municiones y los proyectiles se apilan entre romeros y olivos. Alambre de púas y grupos de soldados custodian las entradas. «¿Prensa? Estaciona a un lado y espera». Es un día de preparativos cerca de la Franja de Gaza; las tropas israelíes están listas. Las alarmas suenan varias veces durante el día, una señal de que Hamas todavía tiene cohetes para disparar. Los soldados no pueden soportar más la demora: han estado esperando durante días el momento en que se les ordene entrar en acción. Por ahora, en los campamentos militares, lo único que están matando es el tiempo.

Grupos de soldados caminan entre los vehículos blindados a pocos kilómetros de Gaza, cerca del kibutz de Zikim, el más cercano a la frontera. Intentamos llegar al puerto deportivo y nos detienen algunos soldados de las Fuerzas Especiales: no tienen el porte desaliñado habitual de las tropas regulares, están equipados hasta los dientes y defienden una posición estratégica. El sábado, cerca de Zikim, milicianos de Hamas intentaron un ataque desde el mar que terminó en derramamiento de sangre. Ahora, la costa desde Ashkelon hasta la frontera con Gaza está patrullada por una flotilla con la bandera azul y blanca y la estrella de David. «¿Qué buscan?», nos preguntan amenazantes. «Nada. Prensa». «¡No puedes estar aquí, vete!»

A cinco minutos, a la altura de la carretera, vemos un campamento de una división de infantería. Los vehículos blindados, en su mayoría autopropulsados, los mismos que Ucrania había pedido con tanta insistencia a sus aliados occidentales, están cuidadosamente dispuestos en filas de seis, enmarcados por tiendas de campaña de infantería. «¡Esta es tu última advertencia!», grita un policía que nunca antes habíamos visto desde el otro lado de la carretera. «¡No tomes fotos y vete, ahora!»

A pesar de su tono amenazante, el ejército israelí no parece incómodo ante la presencia de los reporteros. En ninguna guerra un ejército desplegaría una división entera de tropas y vehículos a la vista de todos. Esto significa que no tienen miedo de los posibles ataques del enemigo. Confían en que sus armas no pueden hacerles daño, o que hay un escudo omnipresente que puede protegerlos: la famosa Cúpula de Hierro, que se suponía que protegería a los civiles israelíes de los ataques aéreos y que, en cambio, resultó tan defectuosa el sábado pasado (7 de octubre). Ahora está funcionando: nada llega al suelo en Ashkelon, ni en Sderot. Pero Sderot es un pueblo fantasma. Hamas había advertido a los civiles israelíes que evacuaran antes del domingo, y los civiles se han ido. Solo hay militares en las calles y algunos agujeros creados por los cohetes Quassam. Pequeños agujeros, más pequeños que los que dejaron los viejos Grads rusos en el Donbass, pero no menos mortíferos. «Hubo dos heridos y un muerto aquí el sábado», explica Dan, un soldado Phalasha (nacido en Etiopía) destinado en la 969ª brigada que ahora tripula Sderot.

A poca distancia, los soldados están inquietos. No pueden esperar más. «¿Están a punto de atacar?», le preguntamos. Se ríen, como diciendo que no van a revelar sus planes en respuesta a una pregunta tan engañosamente inocente. Pero están empezando a ponerse nerviosos. De vez en cuando, alguien pone música y se forman grupos de militares, bailando en círculos con los brazos entrelazados en los hombros y gritando coros. ¿Qué dicen? «Nada…» dice el intérprete. Insistimos. «Que Gaza será destruida». Más tarde, un video comienza a circular en línea en el que los colonos israelíes bailan y cantan «Gaza será un cementerio». El estribillo suena similar, pero el intérprete no lo confirma y no hablamos hebreo. En cualquier caso, no sabemos a qué están esperando. No podemos saber si la presión de la ONU, que dijo que evacuar a 1,5 millones de personas de la Franja de Gaza era «prácticamente imposible», o de Estados Unidos, que, a través del presidente Biden, ha dicho que quiere salvaguardar la vida de civiles palestinos inocentes, han tenido algún efecto. Pero parece poco probable.

A primera hora de la tarde, el primer ministro Netanyahu, la odiada figura que «permitió que esto sucediera», como dicen muchos aquí en Israel, visitó a las tropas cerca de Be’eri y Kfar Azza, donde se encontraron los cuerpos de varios civiles masacrados hace unos días. Como se ve en un video en Twitter, dijo lo siguiente a los militares: «La siguiente fase está llegando. Todos estamos listos».

Algunos militares con los que nos reunimos nos dicen que es esencial derribar primero los edificios en el norte de Gaza antes de entrar por tierra. «No podemos permitir que nuestra infantería sea atacada por francotiradores de Hamas», explican. Es por eso que supuestamente han estado bombardeando durante días; sin tener en cuenta el hecho de que vidas tras vidas están siendo destruidas con esos edificios. «Hay que detener a los terroristas» es la consigna que se repite en todas partes.

La religión también está jugando un papel en este conflicto, que es, como me explica Seth, ante todo «un choque de civilizaciones». En los campamentos, en los puestos de control e incluso en las gasolineras, vemos a los soldados recibiendo ayuda para ponerse los tefilín (también conocidos como filacterias, son amuletos del ritual judío: ndt) alrededor de los brazos o pequeños grupos rezando de un folleto con versículos de la Torá distribuidos antes de la gran movilización.

Alguien nos dice, confidencialmente, que podría tratarse de un ataque de armas combinadas: divisiones especiales desde el mar y desde el aire (algunas de las tropas con las que se reunió Netanyahu eran en realidad paracaidistas), con el objetivo de distraer a los defensores y permitir que los tanques entraran rápidamente desde el norte de la Franja de Gaza.

Dondequiera que vayamos, nadie parece estar contemplando ninguna alternativa al «castigo colectivo ejemplar». Así debe ser, así será.

Es el último hurra para Netanyahu, el primer ministro al que todos acusan de no hacer lo suficiente o de hacerlo todo mal, dependiendo de con quién estemos hablando. Un político que «perdió el rumbo después de 15 años en el poder, que últimamente ha pasado más tiempo tratando de evitar su juicio que dirigiendo el país», dice David, un teniente coronel.

Pero «no es el momento». Otro eslogan. No es el momento de protestar, a pesar de que los familiares de los secuestrados piden «traerlos a casa», desafiando la lluvia vespertina de Tel Aviv. No es el momento, a pesar de un año de protestas contra una reforma que ha convertido al Estado de Israel en una «democracia vacía» en la que el ejecutivo pretende controlar el poder judicial. No es el momento, a pesar de que nueve rehenes murieron en una redada de las fuerzas especiales israelíes el viernes por la noche. Ahora es el momento de la sangre.

