Irán – Un año después del asesinato de Jina (Mahsa) Amini

16 de septiembre de 2023 Lukas Zöbelein, Organización Sozialistische Solidarität (CIT Alemania)

Imagen: Protesta estudiantil en la Universidad Amir Kabir, Irán, 20 de septiembre de 2022 (foto: Darafsh/CC)

Hace un año, Jina (Mahsa) Amini, entonces una mujer kurda de 22 años, murió bajo custodia de la entonces recientemente reactivada “policía de la moral”. Su asesinato desencadenó un proceso revolucionario, inicialmente liderado por jóvenes y mujeres valientes, que planteó un desafío fundamental al régimen, algo que no ha desaparecido. Esto produjo protestas masivas que involucraron a decenas de miles, cientos de muertos (principalmente a manos del Estado) y muchos miles de arrestados.

Ahora, durante una pausa en las protestas, el régimen iraní está a la ofensiva. Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que una vez más se está desplegando en todo Irán la asesina llamada “policía de la moralidad”. Se demuestra también en el declive de la desobediencia civil expresada en no llevar el hiyab, y en que el parlamento iraní decidió recientemente, por 179 votos contra 49, discutir a puerta cerrada un nuevo endurecimiento del código de vestimenta para las mujeres. Los nuevos castigos por infringirlo incluirán hasta 60 latigazos, fuertes multas y penas de prisión que posiblemente duren 10 años. Precisamente ese endurecimiento por decreto presidencial creó la base para el asesinato de Jina (Mahsa) Amini el año pasado.

Además, el régimen iraní está intensificando la represión contra las personas que han estado involucradas en el movimiento juvenil revolucionario. Por ejemplo, al menos 12 activistas por los derechos de las mujeres fueron arrestadas el 16 de agosto, y el servicio de inteligencia nacional iraní ha citado a varios activistas involucrados en las protestas para interrogarlos. Al mismo tiempo, continúa la represión contra los trabajadores y activistas sindicales. Está claro que el régimen se está preparando intensamente para el aniversario del asesinato de Jina (Mahsa) Amini, el 16 de septiembre. Esto ilustra por qué las demandas por la liberación incondicional de todos los presos políticos y por el derecho a organizarse libremente sindical y políticamente son tan importantes en Irán.

Todo lo anterior muestra que se necesita una discusión sobre las perspectivas del proceso revolucionario en Irán para extraer lecciones de la experiencia, tanto de Irán como a nivel internacional, para ayudar a prepararse para futuras luchas. Es muy alentador que escuchemos y leamos cada vez más ejemplos de debates dentro de la izquierda y el movimiento sindical iraní. Un ejemplo de esto es la Carta de Demandas Mínimas, apoyada por 20 organizaciones iraníes, que se publicó a mediados de febrero y que comentamos dando nuestras opiniones sobre lo que el CIT consideraba sus fortalezas y debilidades.

Hacer un balance

Recientemente se ha publicado un debate entre varios grupos de la izquierda iraní que da una buena imagen de los debates que se están produciendo actualmente.

La pausa en las luchas de masas ha llevado naturalmente a debates sobre las lecciones del año pasado y antes, junto con preguntas más amplias. Un participante comentó:

“Me parece que las condiciones internacionales y regionales no favorecen al movimiento, y este es un factor importante en el que debemos centrarnos. ¿En qué sentido no está a favor del movimiento? En el sentido de que el imperialismo chino una vez más hizo una importante mediación en términos de apertura de las relaciones exteriores, es como si consideráramos esta apertura y la conexión que se estableció entre Irán y Arabia Saudita como una apertura de corto plazo y no de largo plazo. . Por otro lado, la confrontación que Estados Unidos, como otra ala del imperialismo, tiene con la República Islámica atestigua el hecho de que los imperialismos globales, tanto orientales como occidentales, opinan que, hasta nuevo aviso, el mejor régimen de Irán que puede seguir trabajando es la República Islámica”. (Comité Javad Nazari Fatahabadi (JNFC))

Esta cita parece ser confirmada por el hecho de que las exitosas negociaciones lideradas por China han llevado a que Irán se una al grupo BRICS, y las negociaciones con los EE.UU., la UE y Alemania para un nuevo acuerdo nuclear aún están en curso. Estas decisiones y negociaciones demuestran que los bloques imperialistas están más o menos preparados para llegar a acuerdos con el régimen antidemocrático de Irán. Esto demuestra que los estados imperialistas occidentales no son solidarios con el movimiento juvenil revolucionario, como decían cuando comenzó. Además, muestra por qué los izquierdistas internacionalistas en los estados imperialistas occidentales, si bien se oponen a las sanciones que afectan a las masas iraníes, deben atacar la hipocresía de sus propios gobiernos y esforzarse por construir una solidaridad de trabajadores independientes con las masas iraníes que siempre critica la colaboración de sus países. ‘ gobiernos con los regímenes teocráticos, tanto en Irán como en otras partes del Medio Oriente. Sin embargo, tales acuerdos no significan que la lucha sea imposible y que los regímenes represivos sean invencibles. Las luchas de masas pueden ganar, pero necesitan tener claro quiénes son sus principales enemigos: es decir, los opresores y capitalistas locales e internacionales.

El siguiente aporte comentaba que “En este movimiento participaron todos los grupos especialmente las mujeres y los relacionados con la pequeña burguesía, como grupos en el mercado o grupos que estaban en la parte alta y también baja de las ciudades. Pero lo que nos falta aquí, en mi opinión, fue suficiente apoyo a las huelgas laborales del movimiento Jina, y también la relativa falta de participación de las zonas bajas de la ciudad en todas las grandes ciudades. Según los resultados de una investigación realizada en los barrios bajos de Teherán, se decía que “no recibimos apoyo durante las protestas de noviembre de 2019 (contra el aumento de los precios, incluida la triplicación de los precios del combustible), no vamos a apoyar a nadie”. Exactamente la misma cuestión que se planteó en Juzestán, y durante el levantamiento de los Sedientos (protestas en 2021 por el mal suministro de agua), no hubo el máximo apoyo ni siquiera entre los izquierdistas y, por ejemplo, en Teherán, solo hubo una pequeña reunión junto al Teatro de la Ciudad en apoyo de Juzestán”. (Grupo de Militantes Callejeros (SMG))

Bazaris

Un factor importante en los movimientos de los últimos años en Irán es que en las protestas participaron especialmente los bazaris (vendedores del mercado). Esto es importante porque anteriormente esta clase siempre había apoyado al régimen. Sin embargo, el hecho de que se diga que los sectores más pobres de la población urbana no apoyaron el movimiento plantea la cuestión de cómo las fuerzas de izquierda pueden intentar integrarlos mejor. Como punto de partida, esto requiere un programa que combine el llamado a la igualdad de derechos para las mujeres con demandas sociales y democráticas que mejoren las vidas de todas las personas en Irán. Un programa que gira en torno a los derechos democráticos, salarios más altos, mejores condiciones laborales y un sistema social sostenible. Pero más allá de tales demandas, un programa marxista debe incluir una perspectiva que apunte más allá del capitalismo y abra una perspectiva de democracia socialista que pueda reemplazar el sistema político burocratizado y completamente antidemocrático de Irán y proporcionar la base material para elevar los niveles de vida sobre la base de un plan democráticamente planificado. economía.

La importancia de tal programa queda demostrada por la contribución del SMG, que también indica algunos de los problemas dentro de la izquierda iraní. La experiencia muestra que tales problemas sólo pueden superarse si las fuerzas de izquierda comienzan a organizarse sobre la base de un programa socialista que aborde los puntos programáticos mencionados anteriormente. Básicamente, es decir, cuando comiencen a construir una organización socialista revolucionaria a nivel nacional.

Otra contribución también comentó sobre el carácter y la composición del movimiento Jina. “Nuestros amigos señalaron la cuestión de la aceptación de la violencia, es cierto que todavía se habla de crítica a la violencia, pero comparado con el Movimiento Verde (entre 2009 y 2011), que no tardó mucho, este ambiente no es comparable. El nivel de violencia de las clases medias que estuvieron presentes en la calle durante el levantamiento de Jina y conquistaron la calle no es comparable al de esa época. Otro tema importante es la presencia de grupos oprimidos. Una cosa que creemos que es una característica muy importante del levantamiento de Jina es que proporcionó un escenario para que diferentes grupos de oprimidos salieran a las calles con sus propios sufrimientos y problemas. El levantamiento de Jina es un área amplia de presencia de estas intersecciones de opresión, nacionalidad, clase, género e incluso en algunos lugares discapacidad, porque vimos mujeres y hombres discapacitados que vinieron y se involucraron en la acción callejera. Este pluralismo, si bien crea una totalidad y preserva la particularidad de este movimiento, crea un problema para nosotros como activistas políticos; Si bien reconocemos esta pluralidad, ¿cómo podemos actuar en la continuación de la revolución, en la continuación de este levantamiento, planificar una estrategia, cómo tener una intervención revolucionaria y poder ser eficaces en el avance del levantamiento? Lo que pensamos es que podemos hablar más sobre esto en estas reuniones e intercambiar opiniones”. (Grupo Jiyan (JG))

Es correcto e importante enfatizar que dentro del movimiento juvenil revolucionario diferentes grupos podrían posicionarse sobre sus formas específicas de opresión, pero para nosotros como organización marxista es de fundamental importancia determinar cómo estas formas de opresión se derivan del desarrollo específico. del capitalismo en Irán. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el enfoque del camarada del Grupo Jiyan que dijo: “Finalmente, me gustaría agregar brevemente un punto sobre la necesidad de que las corrientes de izquierda aborden diversas formas de explotación y opresión. Mencionaré brevemente cada intersección”. Para los marxistas la clase no es sólo una forma de opresión, vemos la clase como un factor central en el capitalismo basado en la explotación del trabajo humano. Pero esto no significa luchar en temas limitados, un partido/organización política que apunta a organizar a la clase trabajadora requiere un programa que tenga en cuenta y responda a todas las formas específicas de opresión mientras construye un movimiento que pueda romper tanto el régimen teocrático como el capitalismo en Irán.

Esta cuestión está vinculada a otro punto planteado en la discusión, a saber, “la caída gradual de la clase media a las clases bajas. Considerando las circunstancias acaecidas y la crisis económica que existe y el gobierno que no puede seguir gobernando como siempre y como antes; Si observas y vas a las oficinas públicas, claro, antes no respondían a la gente, pero ahora se ha vuelto peor y más arbitrario, en cierto modo, hay caos en las organizaciones públicas, oficinas y lugares donde las masas populares solicitan. Estas condiciones, tanto la crisis económica, la inflación, como las condiciones que se han dado a lo largo del tiempo provocarán la caída de la clase media. En este momento, la clase media está cayendo, y este es uno de los factores que radicalizan las condiciones revolucionarias y atraen a más masas populares al campo revolucionario”. (Comité Juvenil Revolucionario Rojo de Mahabad (RRYCM))

El camarada del RRYCM describe un proceso que siempre tiene lugar en una crisis profunda del sistema capitalista, como la que existe hoy en todo el mundo, y que está afectando especialmente a Irán. La clase media, o más precisamente la pequeña burguesía en Irán, especialmente los Bazaari, están siendo pulverizadas. Debido a su posición de clase específica entre el gran capital y la clase trabajadora, esta clase social no puede desarrollar su propio programa progresista. En última instancia, la elección de la clase media es apoyar el capitalismo o el socialismo. Por lo tanto, es central que la clase obrera intervenga en el proceso revolucionario en Irán sobre la base de su propio programa, uno socialista, y un partido que luche por él porque sólo así podrá ganar la dirección del partido. movimiento y también mostrar a la pequeña burguesía una salida a la crisis. Esto es fundamental, porque de lo contrario la pequeña burguesía puede unirse detrás de los sectores de derecha y reaccionarios de la oposición y, por tanto, también detrás del capital.



Partido Revolucionario

Esta cuestión de programa, de no simplemente llamar a una “revolución” sino darle un carácter específicamente socialista, es central y está vinculada a los desafíos de construir una organización, un partido, que pueda ser parte concreta de la lucha y ganar apoyo para tal un programa son cuestiones centrales. Sin embargo, esto no significa reemplazar el llamado a la “revolución” con simples llamados al “socialismo”, sino más bien vincular las cuestiones y luchas clave de hoy con la necesidad de una revolución socialista. Hay muchas lecciones que se pueden aprender en esta tarea de la revolución rusa de 1917, especialmente cómo los bolcheviques pasaron de ser una minoría en febrero a obtener el apoyo mayoritario dentro de la clase trabajadora y estar en el poder a fines de octubre.

Muchos camaradas iraníes comprenden la necesidad de una organización revolucionaria. Un participante en esta discusión dijo: “Estamos seguros de que para ganar la revolución o llevar la revolución a la victoria en Irán, necesitamos una organización o partido a nivel nacional que dirija la revolución. Por supuesto, me refiero a aquellas organizaciones que se crean en el corazón de la revolución y en las condiciones del equilibrio de poder, no a que utilicemos las organizaciones existentes. Realmente necesitamos una organización así. Sin una organización de masas, no podemos ganar la revolución, y es posible que nuestra revolución fracase como en 1979, o que sufra por el sectarismo existente, o que conduzca a un cambio de poder o a la intervención del imperialismo en Irán nuevamente. ”(Comité Rojo de la Juventud Revolucionaria de Mahabad (RRYCM))

Es una lección de la historia que un partido u organización revolucionario es necesario para la implementación exitosa de una revolución socialista. Si bien el régimen existente podría ser derrocado por un movimiento espontáneo, la cuestión clave de qué sucederá a continuación sólo se resolvería en interés de los trabajadores y los pobres si ponen el poder real en sus propias manos. Esto sólo se puede lograr si hay claridad sobre lo que se necesita hacer concretamente para llevar a cabo una revolución socialista y un partido revolucionario jugaría un papel fundamental para ayudar a lograr la claridad necesaria.

En este momento es importante y correcto que los revolucionarios iraníes se esfuercen por superar las tendencias sectarias existentes. Esto no significa poner fin al debate político ya que hay temas que discutir. El objetivo debería ser fundar un nuevo partido/organización a nivel nacional sobre la base de un programa socialista revolucionario, basado ideológica y organizativamente en los sectores más avanzados de la clase trabajadora organizada. Sin embargo, esto no puede simplemente anunciarse, sino que debe construirse desde cero. Un paso hacia esto podría ser la formación de una alianza de diferentes grupos socialistas y obreros en torno a un conjunto claro de demandas y que operaría sobre la base de un «frente único» donde, dentro del contexto de acción unida, cada grupo aún conservaría el libertad para defender su punto de vista. Sobre la base de la clarificación y la actividad políticas, tal alianza podría ayudar a sentar las bases de un partido. Sería un error no aprovechar la experiencia del Consejo Coordinador de Asociaciones Gremiales de Docentes Iraníes al fundar tal alianza o partido. Sobre todo porque esta estructura tiene experiencia en organización a nivel nacional.

Si bien un gran número de mujeres participaron en las recientes protestas, una camarada planteó una pregunta importante: “fue muy interesante, ¿por qué las amas de casa no participaron en la calle? En mi opinión, así como en la revolución de 1979, mujeres mucho más tradicionales que nuestras mujeres en la situación actual salieron a las calles y estuvieron presentes en un momento histórico, incluso mujeres tradicionales y religiosas que creían que cuando hablaban con un Hombre, deberían taparse la boca con las manos. Salieron a la calle y corearon consignas. En mi opinión, en el camino que está tomando la República Islámica, esta crisis llegará y la calle inevitablemente empezará tarde o temprano. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos hoy con las amas de casa? ¿O con niños del colegio o incluso con niños del equipo de fútbol del barrio y grupos de amistad? En mi opinión deberíamos tener un programa específico y especial para cada uno de ellos, tenemos más o menos experiencia. Si bien cuando hablamos de amas de casa nuestro deseo es que estas mujeres se conviertan en fieles revolucionarias, no debemos olvidar que este es un camino que se debe seguir paso a paso y no se puede recorrer de repente. Quizás estas mujeres puedan organizarse en torno a sus propios deseos, que ellas mismas planifican”. (Comité Revolucionario de Gilan (GRC))

Es importante que los camaradas del GRC señalaran que se necesitan programas específicos para diferentes sectores de la población. Pero es igualmente importante que estos programas específicos estén unidos por una conclusión común: el objetivo de romper con el capitalismo, porque sólo esto puede resolver los problemas específicos de los grupos individuales y ser la base de la lucha común por un objetivo positivo: el socialismo. .

“En un momento, alrededor de la época de la pandemia de COVID-19 o las inundaciones en Irán en 2019, o durante las actividades de Ahvaz y Haft Tappeh (respectivamente centros de industrias petroquímicas y de refinación de azúcar) en 2017 y 2018, el término “Consejo gestión” había alcanzado un nivel de prominencia en el que incluso los medios de comunicación visuales como Iran International no podían negar que resonó como un grito de guerra dentro de las universidades y la comunidad laboral. Sin embargo, hoy somos testigos de un retroceso en este sentido, y es crucial que una vez más iluminemos nuestras filas e iniciemos el proceso de darle significado al concepto de “alternativa” para las masas. Sólo a través de esta reevaluación podremos ejercer nuestra influencia en este movimiento y levantamiento”. (Comité Javad Nazari Fathabadi (JNFC))

Los camaradas del JNFC tienen razón cuando dicen que es muy importante presentar lo que se imagina como una alternativa a la dictadura teocrática totalmente corrupta, burocrática y antiobrera de la llamada República Islámica de Irán. Es importante pintar una imagen vívida de cómo podría ser el gobierno de consejos, para que los jóvenes, los trabajadores y las masas empobrecidas de Irán se den cuenta de que tal sistema de consejos les ofrece una perspectiva para una vida que valga la pena vivir. Se podría ayudar a tener una visión de esto mostrando lo que los consejos (soviets) comenzaron a lograr en los primeros días de la revolución rusa, antes de que la élite de Stalin pudiera imponer un gobierno totalitario de arriba hacia abajo. Para ello, se necesitan diferentes formas de trabajo preparatorio en diferentes regiones de Irán.

Por ejemplo, los camaradas del Núcleo Juvenil Revolucionario de Zahedán (ZRYC) tienen razón al decir que es importante abordar lo siguiente: “Ahora tenemos que pensar en cómo eran las condiciones de trabajo en nuestra provincia cuando se fueron, una comparación debería hacerse. Estoy seguro de que hay algunos problemas, hace algún tiempo hubo una estadística sobre el nivel de analfabetismo en la provincia de Sistán-Baluchistán, que es un tema muy, muy importante que siempre nos causa problemas”. Esta situación podría dar lugar a iniciativas que ayuden tanto a abordar el analfabetismo como a difundir las ideas socialistas. Una de las hijas de Karl Marx, entre otras actividades, enseñó a leer y escribir a líderes obreros británicos. En Nigeria, los camaradas del CIT han organizado, con profesores voluntarios, educación gratuita para los estudiantes durante las vacaciones escolares junto con educación política. Enfoques similares también podrían ser posibles en Sistán-Baluchistán.

Perspectivas

En las discusiones entre los diferentes comités revolucionarios de Irán, a menudo se enfatiza que las discusiones sobre las perspectivas son importantes. Tales discusiones podrían elevarse a un nuevo nivel mediante el establecimiento de vínculos nacionales con el objetivo de construir una organización revolucionaria a nivel nacional en preparación para nuevos períodos de lucha de masas. Obviamente, la represión del régimen no hace que esta tarea sea fácil de lograr. Sin embargo, es fundamental que una organización nacional alcance un programa y una perspectiva unificados en el proceso de fundación, porque sólo sobre la base de un acuerdo común será posible intervenir juntos en huelgas y protestas en el futuro. Al mismo tiempo, es importante que dicha organización revolucionaria, por un lado, intente, cuando sea posible, ayudar a construir organizaciones más amplias de la clase trabajadora, por ejemplo. sindicatos independientes o núcleos que puedan convertirse en sindicatos, y al mismo tiempo fortalecer y construir sus propias estructuras. Para este último, pensamos que se necesita una armonía entre la práctica revolucionaria y el trabajo teórico marxista. Ésta es la única manera de que el proceso revolucionario en Irán pueda tener éxito.

El primer resultado de las discusiones citadas anteriormente es una posición conjunta de varios colectivos involucrados en las discusiones sobre el primer aniversario de la muerte de Jina (Mahsa) Amini. Es un bienvenido paso adelante que haya señales tan claras para una cooperación más estrecha por parte de la izquierda iraní. Esto es particularmente importante porque se ha producido en el contexto de una represión masiva dentro de Irán. La represión, en el contexto de un régimen apoyado solo por una minoría en las elecciones de 2021, refuerza la necesidad de luchar sobre una base más amplia por la libertad de todos los presos políticos y, por ejemplo, el derecho a sindicalizarse y organizarse políticamente. Es un paso en la dirección correcta que esta declaración establezca claramente por qué tipo de mejoras se debe luchar, aunque éstas deben estar vinculadas a la necesidad de cambiar la sociedad, algo que hizo Lenin en su libro «La catástrofe inminente y cómo combatirla», escrito en el período previo a la revolución de Octubre.

Sin embargo, lo que aún falta es la formulación de pasos concretos sobre los cuales los activistas de la juventud, los trabajadores y las masas empobrecidas de Irán puedan unirse y que puedan contribuir a la discusión sobre la formación de una nueva organización/partido revolucionario capaz de penetrar amplias zonas. del país y ayudar a impulsar la autoorganización de la clase trabajadora. Hay que felicitar a los camaradas de los diferentes colectivos por su valiente trabajo en las condiciones más difíciles, y sin duda tienen razón al subrayar que la lucha sólo puede ganarse mediante un movimiento de masas. Al mismo tiempo, es necesario ganar el movimiento de masas para un programa socialista revolucionario para que se pueda llevar a cabo con éxito una ruptura con el régimen teocrático y el capitalismo, y se necesita una organización/partido revolucionario para construir el apoyo de masas para lograr estos objetivos.

El CIT quisiera ofrecer una discusión a todos los camaradas revolucionarios sobre sus experiencias en el actual proceso revolucionario en Irán y sobre nuestras experiencias en los procesos revolucionarios en los que estamos y hemos estado involucrados a lo largo de los años.

