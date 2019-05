Impacto por reportaje que destapó irregularidades y “sueldos fantasma” en Hospital Clínico Universidad de Antofagasta

Consejo Regional exigió explicaciones a la Universidad, que deberá detallar modelo de negocios del proyecto, mientras que responsables administrativos negaron irregularidades detectadas por Contraloría y denunciadas en investigación periodística de Diario Antofagasta.

Por El Diario de Antofagasta

Durante este viernes los responsables administrativos del Hospital Clínico Universidad de Antofagasta deberán entregar explicaciones a la Comisión de Salud del Consejo Regional, en relación al modelo de negocio del recinto, que se ha visto en el centro de la polémica en los últimos días debido a eventuales actos de corrupción.

Lo anterior a raíz de la investigación periodística realizada por Diario Antofagasta que generó profundo impacto en la comunidad, al revelar las irregularidades detectadas por Contraloría en el proyecto, como son la desaparición de 19 equipos médicos, pagos irregulares y mal manejo de recursos públicos.

Asimismo, el reportaje, que se acerca a las 20 mil visualizaciones, reveló que altos directivos y médicos se desvincularon del proyecto en rechazo a situaciones como la falta de recursos para el brazo médico del proyecto y el masivo aterrizaje en el brazo administrativo de ex personeros ligados al gobierno Michelle Bachelet con elevados sueldos por funciones “fantasma”, considerando que el recinto asistencial no se encontraba operativo o con funciones muy limitadas.

Entre ellos se mencionó al ex Director del Servicio de Salud de Antofagasta y ahora Director General del Hospital Clínico, Zamir Nayar, su ex cónyuge Katy Molina y la ex Jefa de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, Vicky Gutiérrez, quien además tiene un vínculo familiar con el ex concejal Jaime Araya y el Senador Pedro Araya, uno de los impulsores de que el edificio del ex hospital regional -de propiedad del Estado- se entregara en comodato por 20 años a una corporación privada, que luego fue convertida en fundación.

ZAMIR NAYAR DESCARTA IRREGULARIDADES

En relación a estos hechos, el Director Administrativo del Hospital Clínico, Zamir Nayar, indicó que “No hay ningún antecedente concreto que muestre fehacientemente la existencia de irregularidades ni de sueldos fantasma, así que no me puedo referir a hechos que no tienen ningún fundamento“, señaló en declaraciones al canal Antofagasta TV, añadiendo que “el informe de Contraloría en ningún caso hace mención de irregularidades en el Hospital Clínico ni tampoco sueldos fantasma“.

Por su parte Marinka Varas, Vicerectora Económica y responsable del proyecto en la Universidad, reconoció al mismo medio de comunicación, que solo un 10% del hospital se encuentra en funcionamiento, lo cual esperan aumente gradualmente a un 60%.

“El modelo de gestión que en una primera instancia tuvo problemas fue cambiado, fue enviado a Contraloría y enviado al Intendente regional. En relación a las prestaciones también se conversó en una mesa con el Servicio de Salud, se acordaron una cantidad de prestaciones, se escrituró ese convenio, se envió de regreso al Servicio de Salud y este no lo encontró suficiente para retribuir el nivel de equipamiento que ellos estaban entregando“, indicó Varas.

Precisamente este último punto, además de los elevados sueldos a administrativos, es uno de los más polémicos y que mayor preocupación causa en la comunidad, por cuanto la infraestructura de un Hospital Público que entregaba atención gratuita en algunos tramos, ahora funcionaría como un centro de atención privado, cobrando por la atención.

Me gusta: Me gusta Cargando...