La Historia enseña muchas cosas… como muestra el texto que sigue. El personal no le pone atención, -craso error-, porque en estos días se juega la supervivencia de nuestra servidumbre universal. La alternative es hacerle caso a John Lennon… «Imagine all the people, Living life in peace…»

Il condottiero…

Escribe Luis Casado

Hoy por hoy hace más de 60 años que frecuenté el Liceo Neandro Schilling de San Fernando. Nunca lo olvidé, porque para mí fue -y sigue siendo- la mejor prueba de las excelencias de la educación pública, laica y gratuita. Un must.

Escuchando óperas surgió un aria de Boris Godunov, y recordé que el Sr. Benavides, nuestro profesor de Música, nos habló de Mussorgski, así como de Rimski-Korsakov y otros compositores rusos.

Mi bella profesora de francés tuvo el detalle de invitar dos o tres de sus alumnos a su casa, entre los cuales servidor, y hacernos escuchar La vie en rose y Je ne regrette rien en la voz de Edith Piaf. En esa época no era común disponer de un “tocadiscos”. Lejos estaba yo de imaginar que, gracias a la dictadura y sus crímenes, terminaría anclao en París.

Don Heriberto Soto, profesor de Historia, abordó el tema de la Edad Media europea, y mencionó a los condottieri. ¿Los qué? En la Edad Media un condottiero era un aventurero, jefe de soldados mercenarios que ponía al servicio de quien pudiese pagarlos. Los mercenarios han jugado un destacado papel al servicio de los imperios a lo largo de la Historia.

En la materia la creatividad es reina. Los tiradores senegaleses fueron tropas de la infantería colonial francesa reclutados en África sub-sahariana. Los primeros soldados negros al servicio de Francia eran ex esclavos de confianza -los «laptots»- reclutados en el siglo XVIII para garantizar la seguridad de los navíos de la Compañía General de las Indias que comerciaba con África. Mercenarios y negocios suelen ir de la mano.

Los EEUU saben algo de eso. Los costos de las guerras perdidas -Vietnam, Irak, Afganistán…- es asombroso. Más de 8 billones de dólares en las guerras del Medio Oriente después de los ataques a las Torres Gemelas del 11 septiembre 2001, conflictos que hicieron en torno a 900 mil muertos (Instituto de Asuntos Públicos e Internacionales Watson – Universidad Brown – Boston).

De modo que EEUU potenció la OTAN, de la cual Mon Général decía que no es sino una máscara tras la cual el Imperio oculta su dominación y sus designios. De Gaulle tenía razón. A medida que el Imperio encoge, la OTAN se dilata. Primer objetivo: Rusia.

Como sabes, ahora Rusia es capitalista. La bronca yanqui no tiene que ver con ideologías, sino con el control del planeta. El primer objetivo fue hacer rodear a Rusia por la OTAN: todos los países cercanos debían integrar la Alianza, comprar armamento en los EEUU, olvidar la industria armamentística europea, y obedecer.

Rusia advirtió que poner en peligro lo que estima su seguridad traería problemas, y la respuesta fue “no se oye padre”. En estas maniobras participaron EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia y otros miembros de la UE. Angela Merkel reconoció que los Acuerdos de Minsk, que debían detener la agresión de Ukrania a dos provincias ruso-parlantes, no fueron sino un pretexto para armar a los loquitos de Kiev: los mercenarios.

Si en Europa no son pocos los líderes políticos que migraron hacia la actividad circense -como payasos-, en Kiev los EEUU encontraron un payaso del cual hicieron un condottiero: Volodymyr Zelinsky.

En la escala histórica, los social-demócratas alemanes Bernstein y Kautsky, que traicionaron la causa de los pueblos, son una alpargata vieja al lado de contemporáneos como Tony Blair, Felipe González, Josep Borrell y Jens Stoltenberg. Los dos últimos merecen un reconocimiento especial: Jens Stoltenberg es Secretario General de la OTAN, y Josep Borrell Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ambos están entre los más entusiastas promotores de la guerra en Ukrania.

Dicho así… no significa nada. Pero debes saber que a la hora en que esto escribo, la “ayuda” militar de EEUU a Kiev suma más de 73 mil millones de dólares. Por su parte, los países de la UE han contribuido con una “ayuda” del orden de EUR 65 mil millones más.

EEUU se debate con una deuda pública que tocó techo -31 billones de dólares- y que constituye un peligro de desestabilización de la economía del mundo entero. El Congreso yanqui debe votar para aumentar el nivel del endeudamiento del Estado Federal, procedimiento utilizado 78 veces desde los años 1960, a menudo sin siquiera debatir. El riesgo es que EEUU entre en default el 1º de junio. Esta vez los Republicanos no parecen dispuestos a darle más cuerda a Biden.

Por su parte, los países de la Unión Europea alegan, uno después del otro, que no hay dinero para las escuelas, ni para los hospitales, ni siquiera para invertir. Por eso, hacen como Francia: bailan la música que ponen los inversionistas extranjeros y abaixan as calcinhas…

Entretanto, el payaso transformado en condottiero recorre Europa pidiendo armas, aviones de combate, misiles y cuanto le pasa por la cabeza, al tiempo que oculta en otros países la “mordida” que coge cada vez que Kiev recibe dinero.

El objetivo yanqui inmediato es someter a Rusia, para luego someter a China.

Para eso utilizan a estos condottieri…

