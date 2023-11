Hungría 1956: La verdad detrás de la tragedia

Han pasado 50 años desde que los trabajadores y la juventud de Hungría se levantaron contra el régimen totalitario estalinista. Fue un intento heroico de derrocar la dictadura y luchar por la democracia obrera, finalmente aplastado por el poder militar de la Unión Soviética. CLARE DOYLE recuerda este gran movimiento.

‘¡NOS MINTIERON hace 50 años e hicimos una revolución! ¡Todavía nos están mintiendo hoy!’ Este fue el sentimiento de muchos en las airadas protestas de decenas de miles de personas frente al edificio del parlamento nacional de Hungría en septiembre. Hace cincuenta años, estudiantes y trabajadores acudieron en masa a la misma plaza cuando comenzaron su revolución.

La analogía con 1956, sin embargo, termina casi donde comienza. El primer ministro, Ferenc Gyurcsany, fue grabado describiendo el fracaso de las políticas de su partido y cómo habían mentido cínicamente a la gente sobre la terrible situación económica sólo para ser reelegido. Este “socialista” neoliberal blairista sobrevivió a un voto de confianza para su gobierno de coalición. Pero ni su partido ni la oposición en torno al Fidesz tienen nada que ofrecer más que austeridad. Sin vergüenza, echan sobre los hombros de la clase trabajadora la carga de las deudas y déficits más altos de Europa.

Sin duda, los participantes en las recientes protestas callejeras habrán estado dando vueltas en sus mentes a cuestiones importantes, buscando en el pasado soluciones para el presente y el futuro. Es a la vez inspirador e instructivo repasar los acontecimientos de hace medio siglo. Una nueva generación de activistas y luchadores de clases ha crecido en un mundo sin una “guerra fría” entre dos sistemas sociales mutuamente antagónicos y sin ningún partido “comunista” importante ni en Europa oriental ni occidental.

Hungría 1956 fue de hecho la revolución más dramática contra la dictadura estalinista. Semanas de valientes batallas callejeras y huelgas generales en todo el país rompieron temporalmente la maquinaria del régimen totalitario. El heroísmo, la combatividad, el ingenio y la humanidad de los estudiantes y trabajadores estaban a la altura de los de los comuneros de París de 1871 –quienes, en palabras de Marx, “asaltaron el cielo”– y de los trabajadores y soldados bolcheviques que llevaron a cabo la revolución socialista de octubre de 1917.

Todos los componentes objetivos de una revolución política contra el régimen dictatorial y parasitario habían madurado. Si se hubiera llevado a buen término, el mundo de hoy sería un lugar completamente diferente y muy socialista.

Faltaba el elemento crucial de un partido de los trabajadores con una dirección revolucionaria con visión de futuro. Ni siquiera en el fragor de los acontecimientos se fraguó tal partido. La marea de la historia retrocedió, ahogando las aspiraciones de la sufrida clase trabajadora por otro período histórico completo.

Había poca experiencia de cualquier tipo de democracia en Hungría, apenas unos meses después de que el imperio austrohúngaro se desmoronara tras la derrota al final de la Primera Guerra Mundial: primero el gobierno del aristócrata Conde Karolyi, luego el efímero Comuna húngara bajo Bela Kun. Este intento mal preparado pero valiente de imitar al gobierno obrero y campesino de Rusia fracasó debido a un enfoque incorrecto del campesinado y de la cuestión nacional. Fue aplastado con la ayuda de las tropas rumanas, respaldadas por Gran Bretaña y Francia y seguido por el “terror blanco” y dos décadas y media de un brutal régimen fascista bajo el mando del almirante Horthy. El Ejército Rojo, que en 1945 se abrió paso paso a paso para tomar la colina Gellert y “liberar” la capital devastada, fue en general bien recibido por la población exhausta y hambrienta.

Como en otros países de Europa del Este, los capitalistas de Hungría huyeron con las derrotadas tropas alemanas. Los partidos de una “coalición” de posguerra pronto fueron excluidos del gobierno por el títere del Kremlin, Matyas Rakosi, con sus infames tácticas de “salami”. En los primeros días de nacionalización generalizada y reforma agraria, el pueblo húngaro se dedicó con entusiasmo a reconstruir su país devastado por la guerra. Pero pronto quedó claro que la vida para ellos no mejoraba. Las personas que habían luchado contra el fascismo y querían elementos reales de control obrero en las fábricas fueron purgadas al exilio o a prisión y muchos miles de personas fueron torturadas y ejecutadas.

El castigo –en el trabajo y en la sociedad– lo impuso la odiada policía secreta, AVO. Primero fueron utilizados contra el Partido de los Pequeños Propietarios y los Socialdemócratas en el período posterior a la guerra. Luego, a partir de 1949, se volvieron contra los “titoístas”, los “trotskistas” y otros “desviacionistas”, la flor de los comunistas húngaros, incluidos los combatientes partisanos y los veteranos de la guerra civil española.

La vida a principios de los años cincuenta se había vuelto insoportable. La yesca de la revuelta de trabajadores e intelectuales estaba lista para estallar en una gran conflagración. Un panorama similar se había desarrollado en todos los principales países agrupados dentro del Comecon y el Pacto de Varsovia. Mientras el Kremlin estuvo ocupado por Joseph Stalin, poco de la hirviente oposición salió a la superficie.

Sin embargo, su muerte en marzo de 1953 despertó las esperanzas de cientos de millones de personas de que se podría llevar a cabo una genuina democratización de los estados obreros. Los trabajadores se movilizaron para tomar el control de sus propias manos en partes importantes de la Unión Soviética y Europa del Este. En Alemania Oriental, el país más industrializado en la órbita del Kremlin, un levantamiento iniciado por los trabajadores de la construcción en Berlín el 17 de junio hizo que la huelga general se extendiera como la pólvora. En un anticipo de lo que vendría en otros lugares, las tropas rusas estacionadas en el país recibieron la orden de aplastar el movimiento. Hasta 270 personas murieron y muchos cientos resultaron heridos y encarcelados.

Acontecimientos como estos y la presión creciente dentro de la sociedad húngara (con estallidos esporádicos de huelgas de 24 y 48 horas) finalmente obligaron a Georgi Malenkov y sus compinches en el Kremlin a actuar. Reemplazaron al radical Rakosi por Imre Nagy. Se introdujeron reformas con el objetivo de evitar la amenaza de la revolución. Algunos presos políticos fueron liberados, entre ellos János Kádár, que más tarde fue cómplice del aplastamiento de la revolución húngara. El “Nuevo Curso” para la economía daría más énfasis a los bienes de consumo y menos a la industria pesada. La política de colectivización forzada sería revertida.

A principios de 1955, en la URSS post-Stalin, Malenkov fue reemplazado por Nikita Khrushchev. Temiendo que las concesiones de Nagy fomentaran el apetito por más, insistió en que se restituyera a Rakosi. Sin embargo, el dramático discurso de Jruschov contra los “errores” de Stalin pronunciado en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en febrero de 1956 actuó como luz verde para la revuelta en toda Europa del Este. El más grave fue el levantamiento en Poznan, Polonia, que estalló el 28 de junio. Siguieron tres días de huelga general insurreccional, cuatro días de enfrentamiento armado.

Hungría se enciende

EL VIENTO DE LA revolución, como lo expresó Trotsky, a menudo sacudirá primero las copas de los árboles. En Hungría, en abril de 1956, se creó el Círculo Petofi para discutir la libertad de expresión y otros derechos democráticos. Los fundadores no fueron otros que la sección juvenil del gobernante Partido Comunista – DISZ. Los participantes en sus reuniones comenzaron a ser miles. La Asociación de Escritores Húngaros se reunió en junio. George Mikes escribe en su libro La Revolución Húngara: «Todos los escritores que participaron en la primera revuelta eran buenos comunistas, hijos del régimen mimados y de confianza».

Ante una crisis creciente, la capa gobernante se dividió: la primera condición de cualquier revolución. Rakosi fue reemplazado por Gero, otro de línea dura, en lugar de Nagy, el líder más popular. Pero incluso Gero se vio obligado a hacer concesiones. En julio, Lazslo Rajk, un destacado comunista que había sido purgado en 1949, fue rehabilitado. A principios de octubre, con motivo de la ceremonia de su nuevo entierro, más de 200.000 personas marcharon por las calles de Budapest en un acto de protesta masiva contra el régimen. Dentro de las fábricas de Hungría, los trabajadores se estaban organizando ahora en pos de sus demandas: sindicatos genuinos y control obrero.

En Polonia, el Kremlin no había podido impedir que el “comunista reformista” Wladyslaw Gomulka fuera reinstalado, el 19 de octubre, como jefe del partido gobernante. Esto y las revelaciones del juicio de los trabajadores de Poznan impulsaron al Círculo Petofi a convocar una manifestación de solidaridad internacional en el oeste de Budapest el 23 de octubre. Cientos de miles se unieron a la protesta. Los oradores de estudiantes y escritores exigieron una Hungría socialista e independiente. Declararon su apoyo a que los trabajadores dirigieran las fábricas.

A medida que la manifestación avanzaba a lo largo del Danubio, más y más contingentes de trabajadores de las fábricas engrosaron sus filas hasta que más de 300.000 personas llenaron las calles alrededor del parlamento nacional. Algunos fueron al parque de la ciudad, derribaron la gigantesca estatua de metal de Stalin y arrastraron su cabeza por las calles.

La población de la capital había perdido el miedo. La revolución había comenzado. Las capas medias de la sociedad ya habían demostrado de qué lado estaban. Los trabajadores de las fábricas comenzaron a elegir consejos de fábrica y comités revolucionarios. Se formaron comités de campesinos y elaboraron planes para llevar a cabo sus demandas. Muchos se propusieron la tarea de suministrar alimentos a los trabajadores asediados en las grandes ciudades.

«En dos días, los principales centros de la revuelta estaban en las zonas de la clase trabajadora», escribe Peter Fryer en su vívido relato de testigo ocular, La tragedia húngara. Enviado al país en nombre del periódico «comunista» británico, el Daily Worker, vio por sí mismo cómo funcionaba el «comité insurreccional» de la ciudad norteña de Gyor: democracia total y profunda determinación de no vivir como habían vivido antes. La clase obrera de Hungría entraba en el escenario de la historia de una manera inolvidable.

La primera reacción del régimen fue, naturalmente, tomar el camino de la represión. Gero acudió a la radio estatal para condenar la manifestación del 23 de octubre y declarar el estado de emergencia. Esto enardeció la situación. Una delegación de estudiantes acudió inmediatamente a la emisora de radio para protestar. Al no poder reaparecer, un tanque húngaro que se encontraba en la plaza avanzó. Una vez que se vio que su comandante se había puesto del lado de los manifestantes, comenzó un proceso imparable. La maquinaria estatal húngara –la policía y el ejército– comenzó a fracturarse. Sectores enteros se unieron a la revolución, otros permanecieron neutrales.

Después de un dramático enfrentamiento en el cuartel de Killian entre los trabajadores húngaros y sus hermanos en el ejército, el famoso comandante de tanques, Pál Malétér, los llevó al lado de la revolución. Otros siguieron. En el ejército se eligieron comités revolucionarios equivalentes a los de las fábricas y regiones. El Consejo Militar Revolucionario del Comando del Ejército publicó una lista de demandas que incluían la retirada de todas las tropas soviéticas del suelo húngaro. Los soldados compartieron sus armas y municiones con los «luchadores por la libertad».

Los comandantes de tanques rusos, enojados por lo que vieron cuando los francotiradores de la AVO en los tejados abrieron fuego contra manifestantes desarmados, matando a hombres, mujeres y niños, apuntaron sus armas contra la AVO. Esto los convirtió en héroes. Muchos soldados rusos respondieron con gusto a los llamamientos de los trabajadores empujados a través de las “lagunas” de sus tanques. Muchos oficiales y soldados rusos se enfrentaron más tarde al pelotón de fusilamiento por ponerse del lado de la clase trabajadora. A otros, que decidieron que no había vuelta atrás, se les dio refugio en hogares húngaros.

Gero había llamado a los tanques rusos, pero no habían podido detener la marea revolucionaria. Después del primer día del levantamiento, Moscú decidió reemplazarlo con János Kádár, con la esperanza de apaciguar el movimiento. Pero las masas estaban tomando sus propias decisiones y pidieron a Nagy que tomara la iniciativa.

Se estaba desarrollando rápidamente una situación de poder dual. Los trabajadores de todo el país estaban formando consejos revolucionarios. Pero Nagy no estaba hecho para el papel de Lenin o Trotsky. Después de haber sido expulsado del partido gobernante la última vez que fue degradado, ahora formó el suyo propio. Pero estaba lejos de ser un partido revolucionario de combate.

La cuestión se planteó crudamente en el apogeo de la insurrección: proceder a establecer un verdadero estado obrero democrático y hacer un llamamiento internacional o volver a caer bajo la bota estalinista. Nagy no quería ninguna de las dos cosas. Estaba condenado a desempeñar el papel de un Kerensky húngaro, aunque en una base de clase diferente.

Festival de la revolución

DURANTE UNOS POCOS días embriagadores de verdadera libertad, un aire festivo se apoderó del país. Como en todas las revoluciones, hubo una fase en la que la gente salía a las calles simplemente para mirar a su alrededor, pasear y sentir el sabor de la libertad en el aire.

El edificio del parlamento «se parecía al Palacio Smolny de Petrogrado, el centro de los bolcheviques en 1917», escribió Sandor Kopaksi, ex jefe de policía de Budapest. En menos de 48 horas desde su inicio, se acercó a la revolución, trayendo consigo a toda la policía de la ciudad. Tres días después fue elegido segundo al mando de la Milicia Patriótica Revolucionaria. Malétér fue nombrado ministro de Defensa en el nuevo gobierno creado por Nagy el 27 de octubre.

Fryer describe los comités revolucionarios, vinculados en todo el país, como «órganos de insurrección -la reunión de delegados elegidos por fábricas y universidades, minas y unidades del ejército- y órganos de autogobierno popular en los que confiaba el pueblo armado… Hasta el ataque soviético de El 4 de noviembre el verdadero poder del país estaba en sus manos».

El Partido Comunista “gobernante”, que contaba con unos 900.000 miembros, se desintegró. La creación del Partido Socialista Obrero Húngaro para que ocupara su lugar no le dio a Kádár más autoridad a los ojos de la clase trabajadora. Su gobierno quedó suspendido en el aire.

A su alrededor surgieron partidos y sindicatos nuevos o prohibidos durante mucho tiempo, «no menos de 25 diarios», escribió Fryer, «en lugar de las cinco hojas tristes, lúgubres y estereotipadas de los últimos años». Las banderas ondeaban por todas partes, pero con el emblema del poder soviético cortado del centro. Se había persuadido a los soldados rusos para que se quitaran la estrella de sus gorras.

El enemigo prácticamente había desaparecido. El 30 de octubre se anunció oficialmente la retirada de las tropas rusas. El poder estaba en manos de la clase trabajadora pero, como suele ocurrir en situaciones revolucionarias, no supieron verlo. La oportunidad de hacer a un lado a los viejos políticos y su odiado sistema de gobierno iba y venía. Las riendas del poder cayeron en manos de otras fuerzas que no quisieron o no pudieron llevar la poderosa lucha de los trabajadores a una conclusión exitosa.

Nagy simplemente estaba manteniendo abierta la puerta para que regresara el designado por el Kremlin, Kádár. Este último establecería más tarde un gobierno separado en el este de Hungría, siguiendo instrucciones del embajador húngaro del Kremlin, Yuri Andropov.

Mientras la huelga general avanzaba por todo el país como un maremoto, un partido de trabajadores independiente con una dirección revolucionaria habría lanzado el lema: «Todo el poder al Consejo Central de los Comités Revolucionarios» y habría tomado medidas para arrestar a los ministros del gobierno respaldados por el Kremlin. . Se habría hecho un llamamiento a sus hermanos y hermanas de los países vecinos para que hicieran lo mismo, para luchar por gobiernos genuinos de trabajadores y campesinos. En diferentes partes de Hungría los trabajadores se negaban instintivamente a reconocer el liderazgo de Nagy. Pero no pasó a primer plano ningún líder o líderes alternativos en los que pudieran confiar.

Nagy simplemente estaba manteniendo abierta la puerta para que regresara el designado por el Kremlin, Kádár. Este último establecería más tarde un gobierno separado en el este de Hungría, siguiendo instrucciones del embajador húngaro del Kremlin, Yuri Andropov.

Mientras la huelga general avanzaba por todo el país como un maremoto, un partido de trabajadores independiente con una dirección revolucionaria habría lanzado el lema: «Todo el poder al Consejo Central de los Comités Revolucionarios» y habría tomado medidas para arrestar a los ministros del gobierno respaldados por el Kremlin. . Se habría hecho un llamamiento a sus hermanos y hermanas de los países vecinos para que hicieran lo mismo, para luchar por gobiernos genuinos de trabajadores y campesinos. En diferentes partes de Hungría los trabajadores se negaban instintivamente a reconocer el liderazgo de Nagy. Pero no pasó a primer plano ningún líder o líderes alternativos en los que pudieran confiar.

Programa para la democracia obrera

DESDE LOS PRIMEROS días de la revolución, las demandas del movimiento parecían idénticas a los principios esbozados por Lenin y Trotsky para garantizar una democracia obrera genuina, precursora del socialismo. Hay que elegir nuevos líderes, no confiar en el viejo Estado; el pueblo debe estar armado. La gestión de los trabajadores y la toma de decisiones a través de consejos electos deben aplicarse en todas partes. Sin privilegios. Aumento de salarios, pensiones y asignaciones familiares. Demandas democráticas básicas de libertad de prensa, libertad académica, libertad de expresión, derecho de reunión y de que los partidos se presenten a las elecciones. Liberarse de todas las formas de opresión nacional significó la retirada inmediata y total de las tropas rusas.

Todos estaban detrás de este programa. Si hubiera habido un partido y líderes como los bolcheviques en Rusia en 1917, los trabajadores podrían haber tomado el poder. Una dirección revolucionaria habría esbozado el curso probable de los acontecimientos, elaborado una estrategia y tácticas para derrotar al enemigo y reunido a los comités revolucionarios en un organismo que podría haber establecido un gobierno genuino de trabajadores y campesinos. Esto habría representado una revolución política “clásica” contra el estalinismo tal como la concibió Trotsky. Pero después de largas décadas de dictadura y opresión nacional, no se había desarrollado tal partido.

Kopaksi escribe: «Los hermanos Pongratz, jóvenes trabajadores de los suburbios de Budapest, y Steven Angyal, un joven trabajador de la isla de Csepel, eran los comandantes de los dos grupos insurgentes más importantes». (En nombre de la clase trabajadora) Había trabajadores activistas en cada fábrica y lugar de trabajo dispuestos a luchar hasta el final, pero ninguno había sido preparado como cuadro de una organización revolucionaria. No había líderes conocidos a nivel nacional como tampoco había partido.

¡Los valientes luchadores de la revolución húngara no estaban dando sus vidas por el programa de la contrarrevolución fascista! Ningún comentarista, ni siquiera de origen burgués, podría negar que el movimiento era unánime en sus objetivos socialistas. Bella Kovaks, líder del Partido de los Pequeños Propietarios, declaró que «nadie debe soñar con volver al mundo de los condes, los banqueros y los capitalistas: ese mundo se ha ido para siempre». Liberado de las prisiones “comunistas”, incluso el cardenal reaccionario Mindszenty, en su programa del 3 de noviembre, insistió: «¡Queremos una sociedad sin clases»!

Los odiados hombres y mujeres de la AVO se enfrentaron a la ira del pueblo en cuyo nombre habían asesinado y mutilado. Cientos fueron asesinados. Pero reinaba un orden revolucionario no escrito. El antisemitismo estuvo notablemente ausente. No hubo saqueos. «Los escaparates de las tiendas a menudo eran destrozados y, sin embargo, los productos expuestos, joyas e incluso comida, permanecían allí durante días», escribe Mikes. Tampoco se tocó el dinero arrojado en cajas en las calles para ayudar a los huérfanos y a los combatientes heridos.

Sin embargo, una situación revolucionaria rara vez puede durar mucho tiempo. Es como un embarazo que ha llegado a su término. Sin la intervención oportuna de una partera hábil, en la forma de un partido revolucionario, terminará en desastre. En lugar de que nazca una nueva sociedad, sobreviene una tragedia.

La resistencia de los trabajadores

EN LOS PRIMEROS días de noviembre de 1956, la burocracia del Kremlin, en alianza con Kádár, estaba preparando una venganza muy sangrienta. Nagy, sintiéndose en peligro de muerte, huyó a la embajada yugoslava el 3 de noviembre. Kádár había desaparecido pero regresó el 4 de noviembre como jefe de un falso Gobierno Revolucionario de Trabajadores y Campesinos. En ese fatídico día, los valientes trabajadores y jóvenes de Budapest se enfrentaron a una segunda invasión “soviética”, muchísimo más brutal.

Estas nuevas fuerzas fueron traídas desde repúblicas distantes de la Unión Soviética. Muchos no hablaban ruso y mucho menos húngaro. Habían sido preparados para la batalla con mentiras sobre haber sido enviados contra los fascistas en Berlín o los imperialistas en el Egipto de Nasser. (¡El Danubio, les dijeron, era el Canal de Suez, que ahora estaba siendo tomado por tropas británicas y francesas!) Trabajadores y jóvenes, algunos adolescentes o menos, arrojaron cócteles Molotov para tratar de detenerlos en seco. Se levantaron y talaron barricadas. Miles perdieron la vida. Miles más resultaron heridos. Los distritos obreros, vistos como las fortalezas más tenaces de la resistencia, fueron azotados por tanques y bombardeos aéreos. Todas las ciudades importantes de Hungría fueron ametralladas desde el aire y luego ocupadas por estas nuevas divisiones del opresor extranjero.

Se convocó otra huelga general a nivel nacional, esta vez que se mantendría “hasta que el último soldado ruso abandone suelo húngaro”. La resistencia de los trabajadores fue sólida. Sus organizaciones todavía estaban desarrollándose, pero esto estaba sucediendo demasiado tarde para cambiar el resultado de los acontecimientos. Una semana más después de la segunda invasión, había consejos de trabajadores por todas partes. En lugares como Dunapentele y “Red Csepel”, los trabajadores mantuvieron la huelga una semana más. En el sur, los mineros de Pecs resistieron durante tres semanas con su propia milicia.

En medio de la nueva represión, 500 delegados del consejo de trabajadores de Budapest se reunieron los días 13 y 14 de noviembre para trazar planes para una reunión nacional de los consejos de trabajadores el 21 de noviembre. Los señores rusos prohibieron sus actividades y enviaron tanques para rodear la reunión del Consejo Nacional. A partir de entonces y hasta diciembre, destacados líderes obreros fueron detenidos y encarcelados. Desafiando al nuevo régimen, las huelgas y las huelgas en algunos bastiones de los trabajadores continuaron durante más de un año.

El miedo de Moscú

El precio de la revolución y la contrarrevolución fue sombrío. Se contabilizaron más de 30.000 muertos, cientos de miles de heridos y sin hogar, 200.000 viviendo como refugiados en Austria y más allá, 26.000 arrestados, encarcelados o deportados. La CIA estimó que fueron ejecutadas unas 1.200 personas. Malétér y Nagy fueron sacados con engaños de la embajada yugoslava, secuestrados y retenidos en Rumania. A principios de 1958 fueron ejecutados por orden del Kremlin. Kopaksi fue encarcelado de por vida y sólo fue liberado con el deshielo de principios de los años sesenta.

Mikes concluye: «Parece seguro que la decisión rusa de intervenir en Hungría por segunda vez se tomó inmediatamente después de que la noticia de la decisión de Nagy de abolir el sistema de partido único llegara a Moscú junto con la noticia casi simultánea del ultimátum de Eden a Nasser para retirarse del Sinaí o afrontar la invasión de la zona del Canal de Suez. La declaración sobre la neutralidad de Hungría se produjo después de que se tomara la decisión de enviar tropas».

Lo más amenazador para la burocracia «soviética» era la posibilidad de la victoria de la revolución política. Semejante acontecimiento, acompañado de un llamamiento directo a los trabajadores de Europa del Este para que hicieran lo mismo, habría hecho que los regímenes estalinistas de toda la región, incluida la propia URSS, cayeran como una línea de fichas de dominó.

¿Era ésta una posibilidad real? ¿Por qué “Occidente” no se puso del lado de la “democracia” en Hungría en 1956? No era simplemente que la crisis de Suez los estuviera distrayendo. Conocían la fuerza de las convicciones socialistas de los trabajadores y la amenaza al capitalismo en todo el mundo si los trabajadores tomaban el poder. Debieron haber decidido que las probabilidades estaban demasiado ponderadas en contra de las posibilidades de redirigir la revolución hacia canales “seguros”. Si el apoyo al capitalismo de mercado y a la contrarrevolución abierta hubiera sido más fuerte dentro del país, se habría recibido ayuda externa o incluso ayuda interna clandestina.

Una de las mayores mentiras del campo “comunista”, de los apologistas del estalinismo e incluso de algunos intelectuales de “izquierda”, fue que el Octubre de Hungría tuvo que ser aplastado por tanques para proteger al “estado obrero” de la reacción. No hubo ninguna reacción de la que hablar. No hubo participación de las potencias capitalistas. Los elementos más significativos de un Estado obrero gestionado burocráticamente –la propiedad estatal y la planificación– no estaban siendo cuestionados, sólo la propia gestión totalitaria.

La invasión tenía como objetivo proteger el dominio de los intereses de la burocracia del Kremlin. ¿Habría sobrevivido el estado obrero bajo el control de la clase trabajadora si no hubiera ocurrido la segunda invasión? Ésa es una pregunta que nos devuelve al papel crucial del partido revolucionario en la realización de la revolución, ya sea política o social.

Si un verdadero gobierno obrero hubiera llegado al poder, mediante el surgimiento a su cabeza de un genuino partido revolucionario, un llamamiento de clase habría paralizado no sólo las fuerzas de la vieja maquinaria estatal sino también las del ejército invasor. Un llamamiento internacional habría provocado acontecimientos similares en toda la región. La idea de una federación europea de estados socialistas habría estado firmemente en la agenda. Sin embargo, sin la estrategia y tácticas claras de una dirección revolucionaria, la revolución no podría haber tenido éxito. Se restauraría un estado obrero del tipo horriblemente deformado que existía anteriormente. Esto es lo que pasó.

Después de la derrota

SIN EMBARGO, NADA EN Hungría volvería a ser igual. El propio Kádár, el carnicero proxy de la revolución obrera, se vio obligado a los pocos años, por una presión creciente desde abajo, a introducir reformas. Entre ellas figuraba una amnistía en 1963. Se liberó a presos políticos y líderes religiosos. Se concedieron mayores derechos a los trabajadores y agricultores. Cuando floreció la Primavera de Praga del desafío de Dubcek a Moscú en 1968, Kádár se vio obligado a introducir el Nuevo Mecanismo Económico. Con el objetivo de elevar el nivel de vida y evitar el contagio de la vecina Checoslovaquia, estaba siguiendo el consejo de Jruschov sobre cómo tratar con los trabajadores descontentos: “¡Llénense la boca con gulash”!

El efecto más inmediato fuera de Hungría del uso de tanques contra la revolución obrera fue la ola de manifestaciones masivas en las calles de las principales ciudades de Europa: desde La Haya hasta Estocolmo, Oslo, Copenhague, Bonn, Lisboa, Bruselas y Berlín en Brandeburgo. Puerta. En París, multitudes quemaron en las calles copias del periódico del Partido Comunista L’Humanité y saquearon sus oficinas y la sede del partido, en ese momento uno de los más grandes de Europa.

En Italia, donde el Partido Comunista también era fuerte, el secretario general de la federación sindical dominada por el PC declaró su apoyo al levantamiento húngaro y miles de trabajadores abandonaron el partido disgustados por su represión. En Gran Bretaña, los portuarios de Liverpool se negaron a manipular el cargamento de un barco ruso. El Partido Comunista Británico perdió 6.000 miembros, una cuarta parte de su membresía.

No todos los que abandonaron los PC disgustados tras la derrota de los trabajadores en Hungría rechazaron el socialismo. Quedaron conmocionados y disgustados al descubrir que el estalinismo no representaba el socialismo. Los trágicos acontecimientos de Hungría del 56 fueron una confirmación del análisis del estalinismo hecho por Trotsky. Los predecesores del Partido Socialista en Gran Bretaña en ese momento, las pequeñas fuerzas de la Liga Socialista Revolucionaria, redactaron una «carta abierta» a los miembros del Partido Comunista, con el objetivo de ganar a los mejores para las ideas del trotskismo cuando abandonaban el partido de Estalinismo disgustado. «Dos huelgas generales y dos insurrecciones en tres semanas. ¿Por qué?» preguntó la carta. «¡Para restaurar el capitalismo y el terrateniente! ¡Qué mentira más sucia!»

Todavía hoy se difunde la mentira de que tanto 1956 en Hungría como la Primavera de Praga de 1968 representaron la amenaza de la contrarrevolución social y el restablecimiento del capitalismo. Ya existen abundantes pruebas que lo desmienten en relación con Hungría. Incluso en Checoslovaquia, más de una década después, el objetivo todavía no era el capitalismo de mercado sino el «socialismo con rostro humano». (Si eso hubiera ocurrido si Dubcek y compañía hubieran triunfado es un asunto diferente).

Incluso cuando el sindicato Solidaridad se desarrolló en Polonia, algunos de sus líderes mantuvieron una fuerte lealtad a las ideas del socialismo. Pero la derrota del movimiento en Polonia a manos del general Jaruzelski en 1981 asestó un duro golpe a la confianza de la clase trabajadora húngara. En las décadas de 1960 y 1970, los trabajadores húngaros habían disfrutado de un nivel de vida relativamente más alto que en otros estados estalinistas. Pero en la década de 1980 quedó claro que en Hungría, así como en la Unión Soviética, el peso muerto del control totalitario –centralizado o descentralizado– se había convertido en una barrera real para un mayor crecimiento económico.

Como en otras partes del bloque soviético, las élites burocráticas experimentaron reformas para salvar la situación. Luego decidieron abandonar la economía planificada de propiedad estatal. Ya no podía asegurar ni siquiera a los propios burócratas los ingresos y el estilo de vida a los que se habían acostumbrado, y mucho menos satisfacer las necesidades de la sufrida clase trabajadora.

En Hungría, el fin del estalinismo se produjo de forma relativamente pacífica. Los trabajadores habían perdido la esperanza de que su economía planificada de propiedad estatal en dificultades pudiera revivir mediante sus propias acciones. Con el nivel de vida cayendo constantemente y la idea del capitalismo de mercado ganando terreno, en el momento del colapso del Muro de Berlín, Imre Poszgay (el reciente sucesor de Kádár) optó por una rápida transición al capitalismo. Lo que alguna vez fue el monolítico Partido “Comunista” simplemente cambió de nombre y se convirtió en un partido abierto de restauración capitalista.

El capitalismo ha demostrado ser una dura escuela para la clase trabajadora húngara. Los héroes de 1956 tuvieron razón al poner sus miras en la propiedad estatal y en el plan, pero sin los burócratas. Ahora los duros programas de austeridad de los patrones y sus partidos exigen un resurgimiento de la legendaria capacidad de lucha de la clase trabajadora húngara. La construcción de poderosas organizaciones de trabajadores sobre la base de un programa de cambio socialista representa la mejor manera de honrar a los mártires del 56 y seguir las tradiciones de los intrépidos trabajadores de Red Csepel y Ujpest, de Gyor y Dunapentele.

Cronología

1848 La revolución burguesa por la independencia de Hungría se ahoga en sangre.

1867 Hungría se convierte en socio autónomo del imperio austrohúngaro.

1918 Fin de la guerra, declaración de la independencia de Hungría.

1919 Breve república soviética, encabezada por Bela Kun. El ejército rumano solía aplastar el movimiento. El ‘almirante’ Horthy regresa al poder.

1941 El gobierno húngaro declara la guerra a la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos.

1944 Marzo Los alemanes invaden y ocupan Hungría.

1945 El Ejército Rojo libera Budapest. Se implementó la reforma agraria.

1946 Se declara la República.

1948 Junio Los socialdemócratas y el Partido Comunista se fusionan en el Partido de los Trabajadores Húngaro. Comienza la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura.

1949 Se disuelve el Parlamento. Asamblea elegida. Se establece un “Estado de trabajadores y campesinos” de partido único.

1953 Muere Stalin. Malenkov asume el poder en el Kremlin, luego Jruschov. Levantamiento en Alemania del Este. Nagy sustituye a Rakosi.

1954 Noviembre Kádár sale de prisión.

1955 Febrero Malenkov cae del poder. Rakosi reemplaza a Nagy por orden de Khrushchev.

1956

Febrero XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS)

Junio Círculo Petofi. Congreso de la Asociación de Escritores. Revuelta de Poznan, Polonia.

Julio Rakosi sustituido por Gero.

Octubre Rajk rehabilitado, 200.000 en la ceremonia de nuevo entierro. Gomulka reintegrado en Polonia.

23 de octubre Estudiantes y trabajadores marchan, 300.000 personas en la Plaza del Parlamento. Los estudiantes marchan hacia la estación de radio. Gero hace un discurso incendiario. El gobierno colapsa. Los tanques rusos entran en Budapest. AVO abre fuego.

Del 24 al 28 de octubre, Nagy es nombrado primer ministro. Los trabajadores y los jóvenes consiguen armas.

25 de octubre Cientos de muertos. Se convocaron huelgas. Se formaron consejos de trabajadores. Se formó un nuevo gobierno bajo Nagy. Gero sustituido por Kádár. AVO abolida

29-31 de octubre Crisis de Suez. Israel, Gran Bretaña y Francia atacan a Egipto.

30 de octubre Las tropas rusas se retiran de Budapest. Nagy anuncia el fin del sistema de partido único y pide ayuda a la ONU. El comandante del ejército húngaro, Malétér, del lado de la insurrección, es nombrado ministro de Defensa.

2 de noviembre Kádár desaparece.

3 de noviembre Nagy, Malétér y otros buscan refugio en la embajada yugoslava.

El 4 de noviembre Kádár reaparece para dar un “salvoconducto” a Nagy y Malétér. Nunca más se los vuelve a ver. Una nueva oleada de tanques rusos llega a Budapest. Bombardeo aéreo. Batallas y huelgas hasta el 11 de noviembre. En algunas zonas, los trabajadores resisten más.

13 y 14 de noviembre Reunión de 500 delegados del Consejo de Trabajadores del Gran Budapest.

21 de noviembre Se crea el órgano del Consejo Nacional de Trabajadores. Huelga general de 48 horas. Las desaceleraciones y los ataques continúan esporádicamente durante más de un año, cuando las nuevas tropas rusas abruman la resistencia.

1958 Nagy, Malétér y otros ejecutados por traición 18 meses después de su desaparición.

1963 Se concede amnistía general.

1968 revuelta checa. Las fuerzas húngaras solían ayudar a las tropas de la Unión Soviética en su represión. Se introduce el “Nuevo Mecanismo Económico” de Kádár.

1988 Kádár sustituido por Grosz. Foro Democrático Húngaro creado por grupos de oposición.

1989 Se abre la frontera con Austria. Los cuerpos de Nagy y sus compañeros fueron exhumados y celebrados funerales de estado.

1990 Inauguración de la Bolsa de Valores. Hungría se retira del Pacto de Varsovia.

1991 Las fuerzas de la URSS se retiran de Hungría. Se disuelve el Pacto de Varsovia.

1999 Hungría ingresa en la OTAN.

2004 Hungría ingresa en la Unión Europea.

Reproducido y traducido de revista Socialism Today, 2006 número 105

​

​

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...