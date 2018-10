Humanistas chilenos sobre la relación Chile-Bolivia : La no obligación jurídica no exime de la responsabilidad del diálogo

La no obligación jurídica no exime de la responsabilidad del diálogo

Declaración Pública del Partido Humanista después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Cinco años transcurrieron desde que la demanda que buscaba obligar a Chile a un diálogo sobre el acceso soberano al mar reclamado por Bolivia fuera interpuesta por este país el 24 de abril del 2013. Entre el 19 y el 28 de marzo del 2018 se desarrollaron los alegatos orales. Este primero de octubre, quedó sellado el destino de este capítulo desarrollado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a la histórica demanda boliviana.

Por 12 votos contra 3 el tribunal determinó que la República de Chile no contrajo la necesidad de negociar una salida soberana al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia y así lo declaró el presidente de la Corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

¿Un triunfo para Chile? Podríamos decir que sí, solo en cuanto a que es muy distinto tener que actuar obligadamente a hacerlo voluntariamente. Si el fallo hubiese dado la razón a Bolivia, se habría perdido la oportunidad de poner una condición favorable al diálogo acordándolo como una decisión voluntaria de ambas partes.

Ya terminado este proceso, ambos gobiernos tienen la oportunidad de establecer una nueva condición que permita avanzar en una solución, política y diplomática, que establezca relaciones beneficiosas para ambos pueblos. Esta claro que la condición de vecinos la mantendremos por siempre, pero además nos son comunes nuestros desafíos y compromiso con nuestros pueblos, en temas como educación, salud, pensiones, superación de la pobreza y calidad de vida. Nuestro futuro está indefectiblemente ligado.

La demanda boliviana por acceso soberano al mar tiene raíces históricas que, mas allá de los tratados firmados en su momento y también de acuerdo a este último fallo, Chile no tiene obligación jurídica de resolver, pero esto no es solución al registro de un pueblo que experimenta la situación como injusta. En este sentido afirmamos que la no obligación jurídica, no exime de la responsabilidad de un diálogo que permita cerrar definitivamente las heridas de una guerra de hace mas de un siglo, que respondió sobre todo a los intereses de políticos e inversionistas de ese momento, respaldados por el colonialismo inglés.

Este diálogo no sólo requiere ser entre gobiernos. Aspiramos a un diálogo profundo entre nuestros pueblos, entre trabajadores, estudiantes, mujeres, académicos. Vemos necesario “democratizar” el diálogo, hacerlo mas horizontal, amplio y diverso.

Por otra parte, durante estos cinco años se suspendió toda conversación sobre otros temas de gran importancia en la relación entre ambos países, incluidos en su momento en la agenda de los 13 puntos: Desarrollo de la confianza mutua; Integración fronteriza; Libre tránsito; Integración física; Complementación económica; Silala y recursos hídricos; Instrumentos de lucha contra la pobreza; Seguridad y defensa; Cooperación para el control de tráfico ilícito de drogas y productos químicos esenciales y precursores; Educación, ciencia y tecnología; Culturas y también, por supuesto, el Tema Marítimo.

Llegó la hora de asumir con decisión la búsqueda de una solución política y diplomática que nos lleve a enfrentar conjuntamente el futuro. Ojalá lo comprendan y actúen en consecuencia los gobiernos, las dirigencias y los pueblos de ambos países.

Equipo de Coordinación Nacional

3 de Octubre, 2018

Me gusta: Me gusta Cargando...