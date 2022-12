Huelga Nacional de trabajadores/as de la Universidad Santo Tomás

Los trabajadores/as de la Universidad Santo Tomás en huelga ya cumplieron más de una semana en paralización.

Huelga nacional: Trabajadores/as de universidad Santo Tomás exigen aumento salarial a las afueras de sede penquista

6 de diciembre de 2022

Cinco días en huelga cumplen los y las trabajadoras de la universidad Santo Tomás, quienes se mantienen movilizados a nivel nacional exigiendo entre otros, un reajuste salarial igual para todos y todas y la estabilización de un sueldo base.

Por: Juan Contreras Jara y Alberto San Martín

Con lienzos y pancartas, trabajadores y trabajadoras de la universidad Santo Tomás de Concepción, protestaron contra la negativa de la empresa de acceder a los 70 mil pesos que exigen como aumento salarial y al establecimiento de un sueldo mínimo de $650.000 para quienes trabajan en las distintas sedes a lo largo del país.

Desde la sede penquista, la vocera Geovanna Leal, apuntó a que el aumento de sueldo no puede ser segregado, no pueden haber diferencias entre los compañeros. Además, agregó que,»nuestra negociación sea de dos años y no tres como nos están diciendo desde la empresa».

Pero las criticas de las y los trabajadores no solo apuntan a los bajos sueldos, sino que, además, se refieren a la enorme cantidad de personal que la empresa mantiene a honorarios, pese a que llevan casi diez años en algunos casos. «Es sobre todo personal docente», recalcó la vocera.

