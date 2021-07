Hay una fisura en todas las cosas; dejemos que la luz penetre

Por Nora Fernández

Usted debe haberse encontrado en una situación en que, a pesar de saber que lo que dice es cierto, y estando abierto al diálogo, la persona que está compartiendo con usted se cierra y lo calla. La falta de un terreno común limita el diálogo, para que la comunicacion real ocurra hace falta una actitud abierta. Ted Aoki, educador de la Universidad de Alberta, creador de “Currículum en una nueva clave,” era bilingüe y bicultural. El propuso un plan de estudios para la educación que incluyera las experiencias vividas, invitando maestros y otros a crear y educar desde un “puente,” un espacio en el medio, donde experiencias nuevas pueden emerger. Su enfoque era la “Casa del Ser,” un lugar donde ser auténtico con los demás es la primera preocupación. Aoki, consciente de la conversación, perspectiva e ideología Este-Oeste, fomenta el diálogo entre esas dos visiones del mundo y nos ilustra en las palabras del poeta Leonard Cohen: Hay una fisura en todas las cosas; es así como la luz penetra.” (1)

Intercambiar perspectivas se hace mas dificl a medida que los medios de información dominantes deforman la verdad y nos ofrecen propaganda y falsedades en su lugar. Es dificil mantener el balance en estos casos; muchos prefieren quedarse en el camino fácil de “pertenecer” en vez de cuestionar. Puedo exponer mis puntos de vista pero frecuentemente me siento como la “Marciana” del lugar. Aunque, acostumbrada a ser diferente, bromeo con que vengo de otro planeta, pero se que hay limitaciones cuando a uno lo ven como un extranjero en el lugar. Y sin embargo, mi experiencia con el suicidio político de mi tierra natal, el fin de toda preocupación por el bienestar de todos –vulnerables, pobres, niños, ancianos, de limitada abilidad, enfermos, me ha mostrado mucho. Soy testigo del surgimiento y del colapso de las guerrillas urbanas, de un golpe militar y del retorno, pronto traicionado, al projecto popular. Estas experiencias tienen valor, potencial de aumentar el conocimiento en todas partes. Pero todavía, las experiencias del tercer mundo son muchas veces vistas como irrelevantes porque el primer mundo se piensa a si mismo único e intocable.

Esta pandemia, casi una maldición, ha hecho visible algo que el mundo occidental puede querer ignorar: su incompetencia en lidiar con un desafío serio que requiere un liderazgo político reflexivo y preocupado, junto con una acción colectiva efectiva. Estamos aún lidiando con consecuencias del colapso económico del 2008 y, mas recientemente, con la crisis financiera que emerge con esta pandemia que ha forzado el cierre de la economía y el aislamiento de la gente. Occidente, aunque fuertemente afectado, lo obvia y se vuelve un poco desesperado en hacer responsable a alguien. La desesperación, como el odio, no es buena consejera, puede transformarse en culpar a otros por nuestras limitaciones y disparates. En estos casos, la ideología y la propaganda están a mano para definir a quien culpar. Es nuestra historia, la historia de occidente, y de nuestra imagen del “otro” hallado en el Este, identificado como diferente, menos que nosotros, a menudo el enemigo que podemos conquistar, saquear o destruir. Continuar ciegos a lo que está sucediendo ya no es opción. Seguir callados sobre lo que vemos nos hace cómplices, los crimes y la destrucción esta vez incluyen al mundo entero.

Pandemia 101

La pandemia, inicialmente ignorada en el occidente desarrollado, se volvió estresante y problemática. Inevitablemente nos llevó pronto a cuestionar nuestras maneras: ¿como nosotros (centro de todo lo correcto) podemos estar tan equivocados sobre este virus? Y sin embargo, en casi todas partes del mundo occidental –desarrollado o no, hubo negaciòn sobre la seriedad de la pandemia y sus efectos sobre la economía y la gente. Mistificaciones acerca de la ciencia afectaron nuestra manera de lidiar con esto. La furia pública y las manifestaciones cuestionan las medidas de salud apropiadas tomadas para protegernos. Es un caos que me recuerda como la gente pudo tomar las calles contra un cambio ridículo, como el nuevo sabor de la Cocacola, habiendo fallado en exigir con similar fortaleza mejores condiciones laborales, un salario suficiente para vivir, salud pública, educación, vivienda, igualdad. Estamos lidiando con una máquina de desinformación, o demasiada gente está perdida en la neblina y necesita ser rescatada.

La información mas interesante que emerge gracias a la pandemia, desafía definiciones dominantes sobre “quien es esencial” a la sociedad y a la economía. Se hizo obvio que los bien pagados abogados, contadores, financistas y jefes ejecutivos de corporaciones no son esenciales. Los que trabajan si son. Trabajadores de la salud, de la industria alimenticia, del transporte, de guarderías, maestros y profesores, productores de alimentos, trabajadores del comercio y mas se probaron esenciales para nuestra supervivencia. En Canadá, y debido al riesgo que corren, se le agregó un incentivo a su salario; era pequeño y temporal, pero resaltó su papel esencial en la sociedad. Esta percepción con respecto a quien es realmente esencial para la vida no deberìa desaparecer con la pandemia, sino quedarse con nosotros y ayudarnos a ir mas allá de elogios románticos, a trabajar con ellos en asegurar un salario digno. Debería ayudarnos a examinar en forma crìtica la economía que hemos permitido prosperar, y su ideología dominante que devalúa a quienes trabajan, creadores de valor, y promueve a quienes ganan mucho y a los ricos, que son un gasto que pagamos todos. (2)

Economía sí, pero ¿que tipo de Economìa?

Escuchamos frecuentemente sobre la economía, pero es casi siempre el mismo guión. Me pregunto, escuchando a la gente si acaso saben que tipo de economía tenemos. ¿La apoyarían si entendieran como trabaja en contra de la mayoría de nosotros? En 2017, Rutger Bregman explicó claramente que vivimos en un estado de bienestar inverso, con políticos que asumen que la riqueza es creada en la cima de la piramide y tratan de convencernos a todos de esto. Y sin embargo, es todo lo opuesto: la productividad no la define el tamaño de tu sueldo, y la riqueza no la crean los que ganan mas sino los que trabajan. Hay 2 formas de hacer riqueza, explicó, trabajo y rentas. El trabajo se basa en nuestro conocimiento de como crear valor. La renta usa el poder para controlar el valor ya creado –tierra, conocimiento, dinero. Los que extraen rentas, los rentistas, se ganan la vida a expensas de quienes trabajan y crean valor. (3)

En el siglo 19 la renta estaba asociada con tener propiedad y herencia, y los rentistas no se preocupaban si se mostraban perezosos, gordos o que amaban fumar habanos importados. Hoy los rentistas, mas delgados, parecen trabajar duro y presentan una imagen mucho mas agradable y saludable. Pero el principal trabajo que todavía hacen es asegurarse y expandir su recaudación de rentas. La búsqueda de renta va desde Wall Street hasta Silicon Valley; hay rentistas en todas partes, en Apple, Amazon, Airbnb, Facebook, Google, Microsoft, Uber y en la industria farmacéutica. Tenemos “capitalismo de plataforma,” los ingresos de Facebook son rentas recaudadas de millones de personas publicando fotos y videos. Uber está usurpando el sector de los taxímetros mientras que Airbnb está haciendo lo mismo a la industria hotelera. Gran parte del sector de las finanzas es directamente parasitario: ofrece préstamos a cualquiera para cualquier cosa mientras infla los precios de las cosas y se queda con un porcentaje para sí. (3) Cuando las finanzas colapsan el estado las rescata: una situación de ganar y ganar para ellos, no para nosotros que acarreamos y pagamos las deudas del estado mientras vemos crecer nuestras deudas personales también. (4)

Podemos preguntar: si los rentistas son tan malos ¿porque los aguantamos? Mayormente por dos razones: la primera que los rentistas “modernos” saben como disfrazarse de gente respetable, trabajadora, que crea trabajos. Pueden pagar los mejores profesionales de la imagen y saben lo importante que la imagen es, por lo que se aseguran de presentarse bien. La segunda razón es que nosotros somos cómplices con ellos y sus “gallinas de los huevos de oro,” el mercado inmobiliario y de las pensiones. Ha trabajado bien: la mayoría de nosotros querría vivir de rentas y en ese lujo. Los rentistas pueden pagar abogados, comprar políticos y adueñarse de la prensa y tener periodistas que trabajen para ellos. Los rentistas toman las mejores mentes que la sociedad produce para engrosar sus filas, vaciando nuestra economía y nuestros países de su vitalidad natural. Reconocer que quienes trabajan son quienes crean valor es crucial en entender economía básica. Darle a quienes trabajan lo que merecen por sus esfuerzos es una forma efectiva de controlar a quienes solo buscan renta: reduce el costo de hacer negocios, elimina monopolios y termina con oportunidades de creación de renta. (3)

Durante la pandemia algunos rentistas se enriquecieron mas. El aumento de compras en línea para evitar al virus enriqueció mas a Amazon; el aumento del numero de personas trabajando desde la casa hizo aumentar los ingresos de comunicaciones por video como Zoom. La mayor parte de los trabajadores esenciales acuden a su trabajo en persona diariamente y enfrentan riesgos de contagio, y mayormente recibe bajos salarios. Luego de dos años del ciclo de abrir y cerrar de los negocios no esenciales, debido a la pandemia, el foco es sobrepasarla y movernos a la tierra mágica de la “recuperación.” Los efectos a largo plazo que el virus tenga en la salud de la gente infectada que lo ha sobrevivido, o los efectos de la pandemia sobre la economía no se discuten normalmente. Cuando nos motivan a pensar sobre la vuelta a la “vida normal” muchos sospechamos que será una “nueva” vida normal. Pero hay signos de “recuperación” surrealistas: ¿pueden los precios de las viviendas subir cuando el desempleo es alto, hay pérdidas de entradas, sueldos, ganancias? ¿Nos va bien pero viajar está limitado, el turismo y la industria del descanso afectados y hay un alto endeudamiento personal y nacional? Es surrealista creer que somos mas ricos “debido a nuestro endeudamiento” o que el aumento del valor de mercado de las viviendas puede continuar subiendo por siempre. Este surrealismo debería ayudarnos a ver más claramente el tipo de economia en el que vivimos.

El mayor desafío que enfrentamos sigue siendo el de entender. La educación, por ejemplo, lo que la mayoría piensa debería pavimentar nuestro camino al triunfo, ha sido causa del endeudamiento de muchos jóvenes hoy estrujados pagando intereses de deudas, recibiendo bajos salarios y enfrentando crecientes costos de vida. El 2016, Dean Baker mostró los mitos conectados a la economía y los mercados diciendo: los mercados no vienen de la Naturaleza ni de Dios, son el resultado de decisiones políticas. En Estados Unidos la redistribución hacia arriba está estructurada por decisiones políticas; y tiene que parar porque achica la demanda, aumenta el desempleo y beneficia solamente al 0.1% de los que ganan mas, mayormente en el sector financiero. Peor, dijo, seguir favoreciendo la redistribución hacia arriba puede atrapar la economía de Estados Unidos en una espiral decendiente. Lo que dice Baker es importante para todos nosotros en occidente porque Estados Unidos es el modelo que la mayoría sigue. (5)

Las decisiones tomadas no son “laissez faire” o “libre mercado.” Se trata de operar sobre el gobierno para beneficio de un grupo selecto. Los bancos se han hecho muy-grandes-para-fallar y cualquier intento de regularlos (como Dodd-Frank) no funciona; los reguladores no pueden evaluar sin ver todo lo que se esconde. Dividir los bancos grandes y reconocer la necesidad de reducir oportunidades de renta para aumentar la demanda y bajar el desempleo es la solución. Los gobiernos, forzados por ideologia dominante en favor de reducir deficits presupuestarios, sin embargo pueden extender patentes y derechos de autor, mucho mas costoso para todos -por ejemplo, aumentan los precios de las medicinas. Pero como no aparece como deficit presupuestario puede servirle al gobierno. De la misma forma la reducción del dólar puede bajar los deficits de comercio, pero aumentará los costos a vendedores y corporaciones grandes que cuentan con cadenas de suministros baratas. (5) Todas estas son decisions políticas y quienes tienen poder para proteger sus intereses evitan todo cambio que los afecte negativamente. En situaciones criticas, tener alguien a quien culpar puede ser una salida; Rusia y China pueden verse como “enemigos apropiados.”

Una nueva Guerra fría con China

Escuchamos sobre el “Nuevo Orden Mundial” de George W. Bush y recordamos todavía que nunca fueron encontradas las famosas “armas de destrucción masiva” que llevaron a los Estados Unidos y sus aliados a la destrucción de Irak–matando mas de 200 mil civiles, algunos dicen muchos mas, en nombre de la “democracia y la preservación de la paz.” Los costos de guerra son altos. (6)

El colapso financiero del 2008, seguido de la pandemia y el 2020 de la crisis, han tenido efectos reales. La pandemia ha causado mas de 600 mil muertos en Estados Unidos, algunos dicen muchos mas, el gobierno no pudo prevenir contagios incluso en lo mas alto de su liderazgo. La pandemia ha atrapado a la mayor parte del mundo occidental ya por 2 años, en un circuito de abrir y cerrar economías debido a nuevos casos. China, sin embargo, ha lidiado con la pandemia en forma efectiva, le causó menos de 5 mil muertos y 3 meses despues de su inicio la economía estaba funcionando. La gente en China pudo lamentar sus muertos y hasta celebrar sus héroes del COVID. China entiende que fue un éxito de su modelo, “Socialismo con características Chinas.” Un modelo que superó velozmente al capitalismo neoliberal occidental, levantando niveles de vida, creando riqueza pública, satisfaciendo necesidades y lidiando bien con crisis. Pero la medida China del éxito no es la occidental. El capitalismo neoliberal tiene como meta aumentar la riqueza de un grupo selecto y en esto ha sido muy exitoso. Durante la última negociación de comercio, la administración Trump le pidió a China que desmantelara su economía encabezada por el estado (eficiente y planificada) pues “no podría competir nunca con la superior economía de mercado de los Estados Unidos.” Fue un intento fallido de convencer a China de que se suicidara y abriera sus puertas al saqueo neoliberal. La opción parece ser llevar China a la guerra –fría y caliente. (8)

La situación de China, plantéa Noh, es similar a la que Irak enfrentó: Estados Unidos escala rapidamente y ya está comprometido en una Guerra híbrida con China en dominios múltiples. Hay guerra económica (sanciones y tarifas), guerra tecnológica (intentos de tomarse TIKTOK, ataques a Huawei), guerra legal (380 leyes en el Congreso, 14 pleitos, secuestro legal) guerra diplomática (cierres y llamados a “cambio de régimen”), hay posicionamiento militar (en el Mar del Sur y del Este, armas estratégicas rodean China -400 bases forman el Pivote del Pacifico). Hay subversión (revoluciones de colores en Hong Kong y otros lugares), y guerra académica (Iniciativa China del FBI abriendo casos contra estudiantes e investigadores chinos en EEUUconsiderados todos como potenciales espías). Finalmente, la guerra de información crea historias falsas de violaciones masivas de derechos humanos, campos de concentración y acusa a China de haber diseminado el COVID19 a propósito. Todo esto incitando a la gente a odiar China y manufacturando un consentimiento para la guerra. (8)

Tomando partido…

“China ofrece un modelo de desarrollo alternativo amenazador (uno) que no es capitalista, ni occidental, ni colonial. Como tal, socava la dominación neocolonizadora de occidente y su subdesarrollo forzado en el tercer mundo –trampa de deuda que obliga al servilismo y a la expropiación. También ofrece un modelo de desarrollo ecológico guiado por el estado. Todo esto señala nuevas posibilidades de esperanza y transformación para el mundo. La clase dominante en occidente irá a la guerra para prevenir esto.” (8)

Canadá está involucrado. El RCMP (policía federal) detuvo a Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, en el aeropuerto de Vancouver el 2018 cuando estaba en vuelo a otra parte. El RCMP implementó una orden de deportación de Estados Unidos. Desde el 2018 Meng Wanzhou está bajo arresto domiciliario, usando un brazalete electrónico, peón de la estrategia de Estados Unidos y sus aliados para detener el avance de China. Muchos canadienses han planteado preocupación por este arresto, lo encuentran ilegal y arbitrario, misoginista y racista. Pero el gobierno canadiense ha permitido esto y ahora está atrapado en medio del conflicto entre EEUU y China, aparentemente incapaz o reacio a actuar en su propio beneficio liberándo a Meng Wanzhou, este no es un padrón único a Canadá.

En Australia políticos en el poder toman lado con los EEUU en favor de la guerra con China. Mike Pezzullo (Secretario de Asuntos Internos) publicamente llama al país a la guerra con China colocando a Australia en el camino al conflicto. Lo hace gracias a una alianza de Australia con EEUU que es incondicional y extraviada, según la crítica. Hay una falta de capacidad para reconocer y aceptar cambios fundamentales en la distribución de riqueza y poder que transforman el mundo y los órdenes estratégicos regionales. EEUU es más débil económica, diplomática y militarmente que nunca antes desde la segunda Guerra mundial. Australia necesita un entendimiento más amplio y profundo de las culturas y lenguas asiaticas. Esta falta de capacidades, todavia existente, limita la capacidad de Australia de entender la región y su papel en ella, un desafío que muchos australianos perciben como peligroso. (7)

¿Podemos hacer algo mas allá de tratar de entender mejor? Deberíamos cuestionar lo que nos dicen sobre China, hay muchas pruebas de las mentiras dominantes de Estados Unidos antes de sus ataques a Irak y a otros países durante la “guerra contra el terrorismo,” una guerra terrorista ella misma. Podemos aprender a separar la propaganda de la verdad prestando atención y leyendo entre lineas. Necesitamos prestar atención a todo lo que sea “proyectar,” los gobiernos abusivos igual que la gente abusiva, proyectan en otros lo que ellos hacen. Muchos entendemos que las guerras son criminales y quisieramos que estuvieran prohibidas, podemos trabajar por la paz.

Los costos de la Guerra de EEUU contra Irak, Afganistán y Pakistán, humanos y materiales, han sido estimados por el proyecto Costos de Guerra del Instituto Watson en mas de 800 mil civiles asesinados directamente por la violencia de guerra. No hay número para los heridos, hay un estimado muy conservador sobre los desplazados en unos 37 millones de personas pero que podría alcanzar a 59 millones de desplazados. Los costos económicos de los EEUU han sido estimados en 6,7 billones de dólares incluídos en el presupuesto pero llegan a 8 billones si agregamos intereses porque son todos deuda. No hay estimados sobre los costos de los gobiernos y economías de los países atacados, y otros afectados. por estas guerras. Tampoco hay estimados de costos por cuidado de refugiados de guerra, destrucción de infraestructura, daños a sistemas de salud, degradación del medio ambiente. No hay números sobre los civiles muertos por malnutrición, falta de agua o acceso a cuidados de salud, mucho mayor seguramente que el número de muertos por violencia de guerra directa. (6)

Solo gente trastornada puede considerar la posibilidad de comprometerse en lo que bien puede ser la Tercera Guerra Mundial, o planear una sabiendo que no sólo los EEUU sino también China, Rusia y otros que pueden resultar involucrados, tienen acceso a armamento nuclear. Pero no es el pueblo estadounidense el que está en el poder, sino una élite parasitaria y muy narcisista que domina. Necesitamoos desafiar prejuicios racistas promovidos en la construcción de un “enemigo” que no existe. Debemos desafiar excusas para la guerra, una guerra criminal y suicida que parece simplemente ser el “plan B” de la élite que controla los Estados Unidos.

