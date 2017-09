Acciones del ejército brasileño en el país caribeño terminaron el viernes y son usadas en favelas de Rio de Janeiro

Vanessa Martina Silva

Brasil de Fato, edición en español, 4-9-2017

https://www.brasildefato.com.br/

Traducción de Luiza Mançano

Soldados brasileños desembarcaron en el Haití en 2004 para liderar las tropas de diversas naciones en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah). El viernes (1), después de 13 años, los soldados regresaron a Brasil y, hasta octubre de este año, todos los militares extranjeros deben salir del territorio caribeño.

La acción de la Minustah dejó para el país un legado de más de 30 mil muertes por cólera, y más de 2 mil víctimas de abusos sexuales, entre otras violencias. En una charla con Brasil de Fato, Guerchang Bastia, del Partido Encuentro Socialista por una Nueva Iniciativa Nacional, consideró la acción Minustah de la ONU como una fuerza de ocupación en el país:

“La Minustah generó mucha violencia contra los estudiantes, contra los pobres que viven en las favelas. Los soldados violaron a las mujeres, a los hombres. Se cometió mucha violencia contra las personas en el país y trajo la epidemia de cólera. Fue un desastre enorme causado por la ONU”, cuenta Bastia.

La epidemia de cólera asoló Haití después del terremoto de 2010, que dejó más de 200 mil muertos en el país. A pesar de las evidencias de que la irrupción del cólera llegó con las tropas de la Minustah, la ONU tardó seis años en reconocer el hecho y disculparse. Para Bastia, el tratamiento es deshumano: “Somos seres humanos, tenemos família, amigos, hijos, esposas. Yo no comprendo lo que ellos hablan. La gente acepta, se disculpa, pero no significa nada para nosotros”.

Los soldados brasileños invadieron una favela en la Cité Soleil, habitada por 200 mil personas y cometieron lo que los haitianos consideran como una masacre. Durante la acción, que es muy criticada, por lo menos 27 civiles murieron, entre ellos, 20 mujeres menores de 18 años.

Bastia cuenta que el episodio es considerado como un ensayo para las acciones comandadas por el ejército brasileño en las favelas de Rio de Janeiro, en Brasil: “Los soldados brasileños mataron a mucha gente en las favelas de Haití. Lo que es comprensible, porque el Brasil tiene muchas favelas, entonces se preparan para luchar contra los pobres y para eso experimentan nuevas estrategias en las favelas de Haití”.

La relación entre la actuación del ejército brasileño en país caribeño y en las favelas de Rio de Janeiro fueron comentadas recientemente por el general Ajax Porto Pinheiro, en entrevista con la radio brasileña CBN. Cuando el periodista de la radio cuestionó al general sobre la posibilidad de aplicar el conocimiento obtenido por los militares en la misión de la ONU, él contestó que las tropas de las Naciones Unidas tienen “un nivel de libertad que no se tiene en Brasil”. Él se refería a la posibilidad de disparar para matar.

En Haití, este escenario de violaciones será denunciado en el Tribunal Popular que organiza acciones en todo el país para denunciar la ocupación, como explica Bastia: “Los tribunales normales son sobre la ley, y la ley es creada por la clase dominante. Las leyes no hablan de las cuestiones más importantes. Por ejemplo, los Estados Unidos destruyeron el medio ambiente en Haití y no hay una ley que hable de eso. El tribunal popular es para el juicio de los temas que no son juzgados en un tribunal común”.

El Tribunal Popular, iniciado en julio, realizará actividades en todo el Haití hasta el 2018. Las denuncias son importantes para mensurar cuántas personas murieron a manos de los soldados de la Minustah, pues no hay ningún balance efectivo de las Naciones Unidas con estas informaciones.

