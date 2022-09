por Bautista Villanueva

Ahora Debemos hacer cumplir el Mandato del Pueblo con una Real ASAMBLEA CONSTITUYENTE!!! El Pueblo Rechazo el Texto de la Propuesta elaborada por la Cocina del Acuerdo por la Paz del 5 de Noviembre. Dicho Texto No exigio la Nacionalizacion de Nuestros Recursos Naturales!!! No terminaba con la Mafia de las 10 Familias mas Ricas de Chile y No le ponia ningun Freno al Extractivismo Salvaje de las Empresas TransNacionales

Ahora es el momento de Organizar la Protesta Popular para Exigir una ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA sin la Cocina de los Partidos Politicos del Congreso que siempre han sido Comprado por los Grandes Poderes Economicos que nunca han querido realizar cambios a favor del Pueblo Trabajador

Mientras No Exista Justicia Social No habra Paz!!! Se deben volver a Organizar las Asambleas Territoriales. Se debe mejorar la Propuesta Constituyente de los Convencionales, pero Agregar lo que realmente falto considerar: La ReNacionalizacion de todos los Recursos Naturales para el Estado de Chile. Expropiacion de todas las Compañias TransNacionales bajo el Control de los Trabajadores

INDUSTRIALIZAR CHILE

Pena de Muerte a los NarcoTraficantes y Carcel a los Estafadores de las AFPs e ISAPREs que han Robado por Años al Pueblo Trabajador. Terminar con el Abuso de la U.F. Terminar con los Abusivos Creditos Bancarios y la Especulacion Financiera. No mas TAG No mas A F P y No mas Abuso

El Pueblo Trabajador tiene que salir a Exigir los Derechos que se han ganado con Sangre Sudor y Lagrimas en las Masacres de Santa Maria de Iquique en Valparaiso Concepcion Valdivia Puerto Montt y Punta Arenas. Porque desde Arica Magallanes retumba un solo clamor popular:

Hacer Respetar la Real Voluntad del Pueblo:

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...