Gran Bretaña: “Socialismo 2023” – ganar a trabajadores y jóvenes para la lucha anticapitalista

29 de noviembre de 2023 Sarah Sachs-Eldridge, Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Gran Bretaña

Socialismo 2023 fue un fin de semana al que asistieron cientos de personas que quieren cambiar el mundo. Muchos han estado involucrados en la ola de huelgas. Muchos se enteraron del evento en las manifestaciones contra la guerra, o se vieron impulsados a buscar oportunidades para discutir ideas socialistas por el horror de la guerra, la catástrofe climática y la crisis del costo de vida.

Cuando habló en el mitin principal del sábado, la ex diputada socialista Emma Dent Coad expresó su alegría por la oportunidad de hablar ante una audiencia que incluía tantos rostros jóvenes.

Socialismo 2023, al igual que el Partido Socialista, estuvo poblado tanto de juventud como de experiencia. Juntos, más de 700 asistentes lidiaron en los talleres con todas las preguntas complicadas que enfrentamos: cómo se puede lograr un Estado palestino; cómo África puede romper las cadenas del imperialismo; cómo trabajan los marxistas en los sindicatos; la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos trans y contra el racismo; cómo luchamos por el socialismo, una sociedad gobernada democráticamente en interés de todos y no en beneficio de unos pocos; y mucho, mucho más.

La agenda se había ajustado drásticamente con poca antelación para permitir que los asistentes participaran en la manifestación de Gaza. No obstante, Socialismo todavía incluyó 28 talleres, la presentación de un libro, tres mítines de clausura, una guardería gratuita, un evento social y el mitin principal del sábado por la noche.

Este fue el fin de semana de socialismo más grande desde 2020, cuando la pandemia significó que solo era posible un evento en línea. Pero lo más importante es que mostró cómo el Partido Socialista está ganando nuevas capas de trabajadores y jóvenes y está ganando fuerza. El socialismo reveló que estamos desarrollando organizadores de partidos que se esfuerzan por aplicar el marxismo a todas las complejidades que plantea la lucha por la acción unida de los trabajadores contra los patrones y su sistema.

El tema de la manifestación principal fue «Capitalismo significa guerra y crisis». Pero este no fue un evento que simplemente se anunció como revolucionario, ni uno que solo describió el horror de la guerra, la catástrofe climática y la pobreza, por mucho que haya que decir sobre todo eso.

Una parte esencial del papel de los marxistas es defender los próximos pasos necesarios para hacer avanzar el movimiento.

Como lo resumió la secretaria general del Partido Socialista, Hannah Sell, este fue un evento “para abordar cómo llevar adelante la lucha por el socialismo”.

La prueba del apoyo a estas ideas se puede medir: en la financiación fría y dura. La secretaria de la sucursal de Swansea, Linda Thraves, presentó el llamamiento al fondo de lucha, empezando por la matanza en Gaza y el movimiento contra la guerra.

“Capitalismo”, dijo, “¡presta atención! Los millones de personas que protestan no sólo rechazan la guerra y su devastación. Creen que deben actuar juntos para detener este horror… En el Partido Socialista, siempre tenemos confianza y somos optimistas en que la clase trabajadora, con el liderazgo y el programa correctos, puede defenderse y superar los ataques con éxito… Pero también nos frustramos cuando sentirse abrumado por los números. Podemos tener las mejores ideas del mundo, pero necesitamos los recursos para hacerlas realidad”. ¡Necesitamos más!

¡Y el público estuvo de acuerdo! El objetivo de este año de £35.000, £10.000 más que el objetivo del año pasado, fue superado. Se recaudaron £44.565,75.

Presidió la manifestación Sheila, miembro del Partido Socialista del Norte de Bristol.

Caffrey, candidato a vicepresidente del Sindicato Nacional de Educación. En el contexto de una clase trabajadora “ruidosa, orgullosa y de regreso en Gran Bretaña”, Sheila está ofreciendo una dirección socialista necesaria, empezando por la confianza de nuestro partido en los miembros de la NEU para luchar contra los ataques de los conservadores cuando se dé esa dirección.

Líderes sindicales en lucha

Este tema fue continuado por la oradora inaugural, Marion Lloyd, candidata a secretaria general del sindicato de funcionarios públicos PCS, otra militante en la lucha necesaria para transformar los sindicatos en organizaciones de lucha de la clase trabajadora. Marion, miembro del Partido Socialista, argumentó que los sindicatos deben estar en el centro del movimiento contra la guerra, así como de todos los ataques a los derechos de los trabajadores.

Un sindicato con una dirección socialista luchadora podría tener influencia en todos los sindicatos. En 2011, PCS tenía eso. En la batalla contra los ataques de la coalición Conservador-Liberal Demócrata a las pensiones, el PCS obtuvo apoyo para la convocatoria de una huelga general de 24 horas. Ese tipo de liderazgo se necesita con urgencia hoy en día para desarrollar la respuesta a la legislación antihuelga y antisindical de los conservadores.

Marion agradeció a los cientos de socialistas del PCS y más allá que hicieron campaña para su elección. Lo que ofrece es un liderazgo dispuesto a enviar un mensaje claro tanto a Keir Starmer como a los conservadores. Como ella dijo, las objeciones de Starmer a incluso respaldar un alto el fuego son una acusación contra el Partido Laborista, pero también una razón para luchar y construir un partido alternativo basado en las necesidades de los trabajadores.



Sheila tuvo que explicar que, lamentablemente, Garfield Hylton, un trabajador en huelga de Amazon de Coventry, había enviado disculpas porque no pudo llegar a Londres debido a una interrupción del ferrocarril. Garfield ha desempeñado un papel importante en la campaña de sindicalización, enfrentándose al multimillonario jefe de Amazon, Jeff Bezos.

Mila Hughes, una joven trabajadora, habló a continuación en nombre de Jóvenes Socialistas Contra la Guerra. Señaló que “para la mayoría de los jóvenes, lo único que hemos presenciado es una crisis económica interminable. Las personas nacidas en 2007 tienen ahora 16 años y están en las calles protestando”.

“Los Jóvenes Socialistas y el Partido Socialista estamos lanzando nuestro llamado a seguir construyendo huelgas en escuelas y universidades y eso incluye involucrarnos y discutir activamente por qué debemos luchar, organizarnos y construir protestas para expulsar a todos los conservadores y reemplazar el sistema podrido. del capitalismo”.

Los jóvenes del fin de semana del Socialismo se llevaron folletos planteando las ideas que Mila esbozó y ahora organizarán su distribución en las escuelas y colegios de sus zonas.

La siguiente fue Emma Dent Coad, a quien se le prohibió presentarse como representante del Partido Laborista de Starmer a pesar del respaldo de Unite the Union, y se presenta en Kensington contra el Partido Laborista de Starmer.

Emma dijo que la mejor respuesta a los ataques, mentiras y calumnias es presentar la alternativa socialista. Ella dijo correctamente: «Los conservadores están acabados; si David Cameron va a salvarlos, ¡están acabados!». No se ha dejado intimidar por la falsa afirmación de que oponerse al Partido Laborista corre el riesgo de obtener una victoria conservadora. Ni siquiera los conservadores esperan eso.

«Hay un gran vacío esperando que lo llenemos», afirmó. Su llamado fue «apoyar a los socialistas e independientes en su área» porque «vamos a entrar allí y realmente arruinar a los laboristas y examinarlos adecuadamente, y no les gustará».

Tony Saunois es el secretario del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT), la organización socialista mundial a la que está afiliado el Partido Socialista. Un tercio del llamamiento al fondo de lucha se destinará a ayudar a construir el CIT. Tony habló de las guerras en Gaza y Ucrania, así como de las “guerras sociales y económicas, con bombas lloviendo sobre la clase trabajadora y los pobres”.

“Los multimillonarios del mundo acumulan 27.000 millones de dólares cada día, mientras que una de cada diez personas de la población mundial pasa hambre. Incluso en los países más ricos, la generación joven sólo puede esperar un futuro mucho peor que el de las generaciones anteriores”. Tony también habló con razón de cómo esto se expresa en la catástrofe medioambiental. “El 1% produce más emisiones de carbono que el 66% del resto de nosotros”.

A falta de una dirección clara por parte del movimiento obrero y socialista hasta el momento, un grito de desesperación se expresa en la amenaza de un regreso de Trump, en las victorias electorales de los candidatos de derecha en Argentina y Holanda, y en los disturbios en Dublín. Tony señaló acertadamente la “necesidad de nuevos partidos de la clase trabajadora en todos los países que puedan desafiar el sistema y ofrecer un nuevo camino a seguir”. Dijo: “La necesidad de construir una alternativa socialista de masas es mayor que nunca”.

Luchando por el socialismo

Hannah abordó lo que significa esta tarea en 2023 en su discurso de clausura de la manifestación. La lucha por el socialismo comienza con una evaluación de dónde estamos, cuál es el equilibrio de fuerzas entre la clase trabajadora y la clase capitalista, y luego, ¿qué hacemos ahora?

“Durante los últimos dieciocho meses hemos visto – o más bien comenzado a ver – el poder potencial de nuestra clase, la mayoría de la clase trabajadora en esta sociedad, en la mayor ola de huelgas en más de tres décadas. Hemos visto en las últimas semanas el poder de nuestro movimiento contra el ataque en Gaza”… incluyendo “Cruella Braverman en la oreja. Esa fue una victoria para nuestro movimiento”.

Por otro lado, Hannah habló de los temores de la clase capitalista a nivel internacional. Temen una escalada que desemboque en una guerra regional en Oriente Medio, “pero sobre todo temen otra Primavera Árabe”. Hannah explicó a los miembros más jóvenes de la audiencia que eso se refería a los movimientos de masas que derrocaron dictaduras en los países árabes y del norte de África en 2011.

Abordar la cuestión de cómo hacer avanzar el movimiento hoy incluye aprender con seriedad las lecciones de movimientos anteriores. En 2011, “esas victorias potenciales no se consolidaron. El viejo orden retrocedió… finalmente esas revoluciones fueron derrotadas porque la clase trabajadora no tenía sus propios partidos con un programa para la transformación socialista de la sociedad”.

“Pero”, explicó Hannah, “los capitalistas, las élites, están aterrorizados de no tener tanta suerte la próxima vez”. ¡Luchamos para hacer realidad esos miedos!

Hannah explicó que no hay solución al infierno que se ofrece sobre la base del capitalismo. “El capitalismo nunca creará un Estado genuino para los palestinos”. Pero el capitalismo puede ser derrocado. Nos invitó a “imaginar que si hubiéramos elegido democráticamente gobiernos de trabajadores en Medio Oriente, que hubieran convertido a las corporaciones y los bancos en propiedad pública”, eso podría sentar las bases para organizar la sociedad para satisfacer las necesidades de todos, incluidos los derechos democráticos.

La lucha por eso comienza en lo que se fue perfilando en el mitin. Aquí en Gran Bretaña, millones de nosotros estaremos contentos de ver la espalda de los conservadores. “Trece millones de personas no comen lo suficiente. Sin embargo, incluso según las cifras del gobierno, las compañías energéticas obtuvieron £170 mil millones en “beneficios excedentes” en los últimos dos años”.

Pero Starmer, “el hombre que reemplazará a Sunak, ordenó a sus parlamentarios y concejales que no protestaran por Palestina y que no participaran en piquetes de trabajadores. Te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo se comportará en el gobierno… Todas las promesas que hizo el Partido Laborista en el período de Corbyn –y Dent Coad– para mejorar las vidas de la clase trabajadora han sido abandonadas. La construcción masiva de viviendas municipales, la abolición de las tasas de matrícula, la nacionalización del ferrocarril, el correo, la energía, el nuevo acuerdo ecológico… todo desapareció, desechado junto con el propio Jeremy Corbyn”.

«En lugar de eso, tenemos una ‘responsabilidad fiscal férrea’ o, como también se conoce, obedecer las órdenes de la clase capitalista y los mercados financieros internacionales». Y, advirtió Hannah, la terrible situación económica significa que será más brutal que bajo el Nuevo Laborismo Mark One de Tony Blair.

Esto se debe a que Starmer llegará al poder con el sistema capitalista que defiende en crisis, una posible nueva recesión global, un NHS de rodillas, 26 ayuntamientos o más al borde de la quiebra y una clase trabajadora que ha sufrido la peor caída de los salarios reales desde la segunda Guerra Mundial.

Pero, explicó Hannah, esto no se debe a que “no haya dinero” como nos quieren hacer creer. “En medio de nuestra miseria, las 100 principales empresas de Gran Bretaña pagaron 79 mil millones de libras esterlinas en dividendos a los accionistas el año pasado”. Pero… “se espera que la clase trabajadora pague por la crisis del sistema capitalista, con sólo las más mínimas concesiones para tratar de demostrar que el Partido Laborista es diferente”.

Una de las tareas de los socialistas en Gran Bretaña hoy es prepararse para esto, incluso cuando pueda ser complicado. Hannah advirtió que algunos de los líderes sindicales –probablemente la mayoría de ellos– argumentarán que no podemos tomar medidas contra este gobierno –porque es “nuestro” gobierno laborista. Y puede haber, temporalmente, la sensación de que tenemos que darles una oportunidad (al menos no son los conservadores). «Pero ese estado de ánimo será superficial y no evitará la lucha por mucho tiempo cuando Starmer no cumpla».

Es significativo que la clase trabajadora y los jóvenes hayan aprendido el valor de contraatacar. Podemos ver cómo se desarrollan nuevos movimientos en torno a una amplia gama de cuestiones. También podemos ver huelgas, en una escala incluso mayor que la que hemos visto hasta ahora.

Como dijo Sheila en la apertura, los docentes, especialmente los jóvenes, ahora saben que no tienen que aceptar simplemente ofertas salariales irrisorias: ¡pueden luchar y ganar más! Miles de trabajadores también han comenzado a darse cuenta de que para construir el movimiento necesitan convertirse en representantes, como lo han hecho miles de maestros, y deben estar activos entre huelgas.

“Esa es en parte la razón por la que es posible que haya una nueva ola de huelgas masivas antes de las elecciones generales, particularmente si la nueva legislación de servicio mínimo se utiliza contra un sindicato o grupo de trabajadores. Entonces todo el movimiento tendrá que acudir en su ayuda”, dijo Hannah.

Hannah señaló la votación del alto el fuego. El Partido Nacional Escocés (SNP) no es un partido de la clase trabajadora, pero si, por sus propias razones, no hubiera votado un alto el fuego, los parlamentarios laboristas no se habrían visto en aprietos. Necesitamos parlamentarios de los trabajadores que hagan eso, en materia de guerra, que se opongan a las leyes antisindicales y en todos los temas.

Es por eso que el Partido Socialista está trabajando para construir la posición más fuerte posible en las elecciones generales, incluyendo la organización conjunta de una convención el 3 de febrero del próximo año iniciada por la Coalición Sindicalista y Socialista para reunir a todos aquellos que quieren un desafío de la clase trabajadora. en las elecciones generales.

Esa preparación vital también debe incluir la discusión de por qué programa luchamos. Únete a la Unión está llevando a cabo una buena campaña por la nacionalización de la energía. Diríamos que los especuladores de la energía no deberían recibir ni un centavo: que la compensación debería pagarse sólo en función de la necesidad demostrada.

Pero Starmer no hará nada de eso. Eso requiere que la clase trabajadora tenga una voz política; se trata de la lucha por un partido de trabajadores de masas, por un gobierno de trabajadores.

¡Un gobierno así no debería limitarse a nacionalizar la energía! “Todas las corporaciones y bancos gigantes que dominan la economía deberían ser nacionalizados, para que podamos comenzar a construir una economía planificada socialista democrática, aprovechando los enormes recursos creados por el capitalismo para satisfacer las necesidades de todos y llevar a cabo una verdadera transición verde socialista. «

