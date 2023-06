Gran Bretaña – La democracia está en peligro

JACOBIN

Es necesario que el Partido Laborista ponga un freno a los ataques del gobierno británico a los derechos de huelga, protesta y voto de los trabajadores. Lamentablemente, dice Jeremy Corbyn, un partido que no respeta la democracia dentro de su propia organización es incapaz de defenderla hacia afuera.

Imagen: Jeremy Corbyn durante la Gala 136 de los mineros de Durham, el 9 de julio de 2022, en Durham, Inglaterra. (Foto de Ian Forsyth, Getty Images)

El 1 de febrero, 500 mil trabajadores se declararon en huelga en la mayor jornada de movilización del Reino Unido en más de una década. Docentes, personal universitario, maquinistas de tren, conductores de autobús y funcionarios se unieron para protegerse mutuamente de los bajos salarios y defender los servicios públicos de los que todos dependemos.

La ola de solidaridad no se detuvo ahí. El lunes siguiente se produjo la mayor huelga del Servicio Nacional de Salud de la historia. Me uní a los trabajadores sanitarios del University College Hospital de Euston Road, el piquete más eufórico que recuerdo. «Los aplausos no pagan las facturas» se escuchó en Holborn & St. Pancras, enviando un mensaje a los diputados que aplaudieron su dedicación durante la pandemia, pero que ahora se niegan a respaldar sus demandas de un aumento salarial que merecen.

Los enfermeros no solo están en huelga por un salario y unas condiciones dignas. Están luchando por su derecho a hacerlo. En enero, el gobierno aprobó en la Cámara de los Comunes su proyecto de ley antihuelga, que obliga a determinadas industrias a cumplir unos niveles mínimos de seguridad. Si a los conservadores les importaran los niveles mínimos de seguridad en nuestros hospitales, apoyarían a los trabajadores en huelga en sus reivindicaciones por un NHS totalmente financiado. En cambio, al anular el derecho fundamental a la huelga, están impidiendo que la gente luche por la seguridad de todos nosotros.

Esta no es la única libertad democrática atacada. Con la aprobación de la Ley de Orden Público, el gobierno ha recortado el derecho a la protesta al otorgar a la policía mayores poderes para reprimir a cualquier persona «susceptible» de causar graves disturbios. En un movimiento profundamente autoritario, los conservadores deberían preguntarse si los manifestantes del pasado que garantizaron los derechos de hoy (las sufragistas son solo un ejemplo) se enfrentarían a la persecución bajo su actual reinado.

Incluso el derecho al voto está amenazado. A partir de mayo, los votantes deben mostrar un documento de identidad con fotografía en el colegio electoral. Según el gobierno, la identificación del votante es un medio necesario para combatir el fraude. Negándose a resolver los problemas reales a los que se enfrenta la gente, el gobierno ha decidido en su lugar resolver un problema que no existe: la tasa de fraude electoral en las elecciones generales de 2019 fue del 0,000057%. En un acto flagrante de supresión de votantes, la identificación de votantes privará de derechos a aquellos que tienen menos probabilidades de tener acceso a la identificación requerida: votantes de bajos ingresos, personas más jóvenes, personas con discapacidad y aquellos para quienes el inglés es un segundo idioma.

Al atentar contra nuestro derecho a la huelga, a la protesta y al voto, los conservadores demuestran un peligroso nivel de desprecio por los fundamentos de nuestra democracia. Han pasado cuatro meses desde que el sucesor de Liz Truss prometió un nuevo amanecer de política madura. El robo de nuestros derechos civiles y democráticos por parte de Rishi Sunak dice todo lo que se necesita saber sobre la definición del término por parte de nuestro Pragmático en Jefe. Al mismo tiempo, el reciente comportamiento de los dirigentes laboristas nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su voluntad de recuperar estos derechos.

En un momento en que los conservadores están acelerando su asalto a la democracia, la dirección laborista debería fortalecer su defensa. Sin embargo, no podrá defender la democracia si no está dispuesto a respetarla dentro de su propio movimiento. En todo el país se está impidiendo a los miembros de izquierdas presentarse como candidatos, negando a los partidos locales la oportunidad de votar a personas populares, de clase trabajadora y con talento en un proceso de selección justo y democrático. Como el propio Keir Starmer prometió en 2020, «los miembros locales del Partido deberían seleccionar a sus candidatos para cada elección». Renegar de esta promesa envía una señal alarmante a aquellos cuya confianza ahora pretende obtener.

También muestra una falta de respeto por aquellos a quienes debemos nuestro lugar en el Parlamento. Los diputados laboristas son los que dedican su tiempo a llamar a las puertas bajo una lluvia torrencial. Los laboristas son los que hacen campaña por el cambio local en sus comunidades. Los laboristas son los que mantienen el partido a flote. Los afiliados laboristas son el alma del Partido Laborista: no se puede aplastar a uno sin el otro.

Solo un partido democrático puede proporcionar el espacio necesario para empoderar a quienes tienen las ideas creativas y las soluciones transformadoras que este país necesita desesperadamente. Hoy, la división entre ricos y pobres y la amenaza de colapso ecológico son mayores que nunca. Nuestro objetivo debe ser unir a las comunidades marginadas en torno a una alternativa más esperanzadora.

Eso significa dar a la gente el espacio para defender la idea de democracia no solo en su partido, sino también en sus economías y comunidades. No abordaremos la crisis del coste de la vida mientras empresas privadas que no rinden cuentas controlen cómo consumimos los recursos que todos necesitamos para sobrevivir. Por eso es hora de que la energía, el agua, el ferrocarril y el correo pasen a ser propiedad democrática, para que las comunidades locales puedan disfrutar de estos bienes públicos en común. La verdadera democracia consiste en transferir la riqueza, la propiedad y el poder económico de quienes lo ostentan a quienes lo necesitan.

Pero, como mínimo, la democracia consiste en dar a la gente el espacio para luchar por la redistribución sin temor a reproches. Por eso seguiré luchando por los derechos de los afiliados locales en Islington North y por los derechos de los trabajadores en los piquetes. Quienes se interponen en el camino del cambio transformador quieren eliminar nuestros derechos democráticos, porque saben que cuando nos unimos, podemos ganar. Su mayor temor es la democracia, porque la democracia es nuestra mayor fuerza.

