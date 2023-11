Gran Bretaña – El Partido Nacional Escocés retrocede, una vez más, sobre la independencia

30 de octubre de 2023 Reporteros del Partido Socialista de Escocia (CIT)

Imagen: El líder del SNP, Humza Yousaf, se enfrenta a una pérdida de apoyo al SNP. Foto: CC por 2.0 (wikimedia)

La conferencia del Partido Nacional Escocés (SNP) tuvo lugar a principios de este mes y fue una de las más pequeñas en años. El primer día se produjo una nueva retirada de los dirigentes nacionalistas en su estrategia para lograr la independencia.

En medio de una caída del 10% en el apoyo durante 2023 y la derrota ante los laboristas en las recientes elecciones parciales de Rutherglen y Hamilton West, la conferencia del SNP debatió cómo llevar adelante su campaña. El resultado fue otra bajada más del listón de lo que constituiría un mandato de independencia en las probables elecciones de Westminster del próximo año.

Plan anterior de la ex primera ministra Nicola Sturgeon siguió a la decisión democrática del Tribunal Supremo del Reino Unido de que el parlamento escocés no podía organizar un referéndum. Sturgeon había propuesto hacer de las próximas elecciones un “referéndum de facto”: el 50% más una parte de los votos para los partidos independentistas sería un mandato. Nadie en el liderazgo del SNP cree que sea posible alcanzar ese nivel de votación y, por lo tanto, se ha abandonado ese plan.

En cambio, la conferencia acordó una moción que estipulaba que si se elige una mayoría de parlamentarios del SNP de los 57 escaños disponibles, eso sería suficiente para; “Iniciar negociaciones inmediatas con el Gobierno del Reino Unido para dar efecto democrático a que Escocia se convierta en un país independiente”. En otras palabras, pedir poderes permanentes para formar un segundo gobierno a quienquiera que forme el Reino Unido (muy probablemente un gobierno laborista liderado por Keir Starmer). Sin embargo, Starmer ha descartado explícitamente permitir un segundo referendum.

Sin embargo, incluso si el SNP obtuviera la mayoría de los escaños, no habrá intención de celebrar un referéndum inmediato. Y esto no es una sorpresa dado el apoyo cada vez menor al SNP. Las encuestas promedio de los últimos meses los sitúan en un 36%, frente al 45% a principios de 2023. Los laboristas están en un 32%. Esto significaría que el Partido Laborista en Escocia podría obtener alrededor de 20 escaños el próximo año del SNP. Los laboristas actualmente tienen sólo dos parlamentarios.

Por lo tanto, todavía es posible que el SNP pueda ganar la mayoría de los escaños en Escocia, incluso perdiendo casi la mitad de sus parlamentarios. Sin embargo, también es posible que el Partido Laborista eclipse al SNP, dada la ira hacia el gobierno verde escocés del SNP por parte de grandes sectores de la clase trabajadora combinada con el deseo de deshacerse de los conservadores.

El debilitamiento del SNP es consecuencia de que los nacionalistas en el poder llevan a cabo recortes e implementan otras políticas antiobreras en general. Además de no tener idea de cómo superar la oposición de la clase capitalista a la desintegración del Reino Unido.

John Curtice de la Universidad de Strathclyde comentó: “En el otoño de 2021, en promedio hasta el 80% de los que votaron Sí en 2014 dijeron que votarían por el SNP. Esa cifra asciende ahora a sólo el 60%. En contraste, el número de votantes laboristas entre los votantes del Sí en 2014 ha aumentado del 8% al 20%. El vínculo entre preferencia constitucional y apoyo ahora se ha desgastado.

El hecho de que una minoría de votantes que apoyan la independencia se haya pasado al Partido Laborista tampoco es un respaldo al liderazgo neoblairista de los laboristas escoceses y británicos. No hay entusiasmo por los laboristas, pero sí un fuerte apoyo para sacar a los conservadores de una crisis de costo de vida insoportable.

En realidad, la actual dirección del SNP está luchando por su vida política. Es poco probable que Humza Yousaf sobreviva si el SNP no logra derrotar al Partido Laborista en Escocia en unas elecciones generales. Más importante aún, con el apoyo a la independencia actualmente en las encuestas del 49%, ahora hay un sector significativo de la clase trabajadora que no puede decidirse a votar por el SNP – y no es de extrañar que el papel del gobierno escocés y los consejos dirigidos por el SNP en la implementación los recortes se tienen en cuenta.

Por estas razones, la dirección del SNP apelará a la mayor cantidad posible de ese 49% para utilizar las elecciones generales para promover la causa de la independencia. La promesa de Yousaf es que la primera línea del manifiesto diga: “vote al SNP para que Escocia se convierta en un país independiente”.

El SNP intentará vincular la independencia con la crisis del costo de vida “impulsada por Westminster” y también exigirá más poderes para Holyrood sobre los derechos laborales y el salario mínimo, los impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas y las visas de trabajo para trabajadores extranjeros.

Sin embargo, las afirmaciones del SNP de estar en contra de la austeridad son huecas cuando su historial de provocar huelga tras huelga con sindicatos que seguían acuerdos salariales por debajo de la inflación es la realidad.

Comprometidos con el capitalismo

Los dirigentes del SNP están totalmente comprometidos con el capitalismo y han vuelto cada vez más a los ejemplos de la República de Irlanda, Noruega y Dinamarca como modelos económicos para una Escocia capitalista independiente.

Stephen Flynn, líder del SNP de Westminster, pidió medidas sobre los costos de energía y alimentos que equivalían únicamente al restablecimiento del reembolso de energía de £ 400 y un límite a los precios de los alimentos en los supermercados para artículos esenciales como pan y leche. ¿Pero por qué no exigir la nacionalización de la energía y de los grandes productores de alimentos y supermercados? Esto realmente atacaría la crisis desde su raíz.

Su apoyo al capitalismo es también una razón central por la que han tratado de utilizar las elecciones sólo para presionar al gobierno de Westminster sobre la derecha para una segunda indyref. Han evitado estrictamente buscar construir un movimiento de masas en las calles, lugares de trabajo y comunidades por la autodeterminación.

La conferencia también acordó la creación de una convención constitucional para la independencia – predeciblemente compuesta por políticos y ciudadanos cívicos de Escocia para “negociar con Westminster” – en lugar de un organismo para organizar y liderar la lucha masiva de la clase trabajadora por los derechos democráticos y el socialismo para abordar la crisis económica.

El SNP no ofrece ningún camino a seguir ni en la lucha por la autodeterminación ni en la pesadilla del coste de la vida. Es por eso que el Partido Socialista de Escocia ha pedido constantemente a los sindicatos que construyan un nuevo partido de masas para la clase trabajadora basado en políticas socialistas, incluido el derecho a un segundo referéndum de independencia y una Escocia socialista independiente.

Por ejemplo, defender la nacionalización de las empresas de energía estafadoras, la propiedad pública del transporte, los grandes bancos y las grandes empresas en su conjunto bajo el control y la gestión democrática de la clase trabajadora. Además de la construcción de una confederación socialista democrática y voluntaria de estados que incluya a Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda como un paso hacia un mundo socialista.

Estas fueron las políticas que defendimos en las recientes elecciones parciales de Rutherglen y Hamilton West como parte de la campaña de la Coalición Socialista y Sindicalista Escocesa.

En las próximas elecciones generales, hacemos un llamamiento a los sindicalistas para que trabajen con nosotros para preparar un desafío electoral en Escocia que ponga en la agenda la propiedad pública, el apoyo a los trabajadores en huelga por aumentos salariales y el socialismo.

