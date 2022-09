¿‘Golpe Blando’ ya está en marcha? Eso muestran las señales

Arturo Alejandro Muñoz

Si lo que está sucediendo hoy en política no se aproxima a un serio intento del ultrismo derechista por asfixiar la democracia y perpetuarse en el poder y en el gobierno, simplemente -como decía mi abuelo- ‘pasa raspando’. No crea amigo lector que hablo por boca de ganso, ni tampoco mire a huevo estas líneas, porque –recuerde usted- algo similar ocurrió allá por 1970 cuando muy pocos chilenos creían en la posibilidad de una dictadura fascistoide y genocida… y sin embargo, ¡ya ve!, sucedió.

Si a Jaime Guzmán Errázuriz se le responsabiliza por la creación de este monstruo predador y clasista llamado Constitución Política del Estado (calendas ultraconservadoras impuestas por la dictadura en 1980), bien podría achacársele a la exConcertación –durante sus décadas de mayordomía del sistema- la argamasa atentatoria contra una democracia institucional que ese bloque injertó en el cuerpo social chileno, como es el caso de la ley antiterrorista, el lucro en la Educación, la venta del agua a manos privadas, la rifa de los recursos minerales, la ley de pesca, la estafa en los indicadores de la encuesta CASEN, el haber prohijado estafas y corruptelas en Isapres y AFP’s, y un etcétera cuya largueza superaría el espacio disponible para este artículo.

El pasado 4 de septiembre, todo ello quedó a firme…clavado sólidamente en el suelo nacional gracias a la votación de ese vasto grupo de tres millones de chilenos que sufragaron sin convicción ni adecuada información, y que concurrieron a las urnas sólo para evitar el pago de una multa. Sin embargo, habían sido desavisados y desvestidos por la “prensa canalla” (en especial la de televisión) cuyos propietarios y principales directivos pertenecen al sector más derechista, clasista y totalitario existente en Sudamérica, quienes orquestaron una sinfonía transformada en campaña grotesca de desinformación basada en mentiras, falacias y cuentos de brujas.

Lo anterior es el contexto, o parte importante de él. La otra parte del contexto es la inacción y silencio de los sectores que apoyan al actual gobierno. Y también debemos considerar la inaceptable quietud del propio gobierno que ni siquiera intenta despabilarse para enfrentar a esos enemigos (ya no simples ‘adversarios’) a través de la prensa, de los tribunales, del Legislativo, y lo que es vital, de la calle.

No es de extrañarse entonces que hoy, a tan sólo seis meses a cargo del gobierno, la administración del novel presidente Gabriel Boric se encuentre arrinconada por una oposición que, obviamente, es dirigida por esa misma derecha extrema, pero que cuenta con el apoyo de sectores supuestamente ‘progresistas’, ‘cristianos’ y ‘centroizquierdistas’.

Hoy, lunes 19 de septiembre, en la tradicional “Parada Militar” en el Parque O’Higgins de Santiago, quedó en duda el don de mando del gobierno (si es que alguna vez lo tuvo), ya que durante tres horas se observó que había complicidad entre Carabineros y el grupúsculo de 30 o 40 individuos pertenecientes al lumpen fascistoide que acostumbran contratar algunos derechistas y megaempresarios para imponer a través del terror y la violencia sus intereses económicos, sociales y políticos, lumpen que encabeza el delincuente Francisco Muñoz, cuchillero de la futbolera Garra Blanca (barra brava colocolina) conocido allí con el alias de ‘Pancho Malo’.

Resulta casi ridículo señalar que en el estrado destinado a las autoridades en el Parque O’Higgins durante el desfile de las fuerzas armadas, se encontraba el Director General de Carabineros junto a la Ministra de Defensa, a la ministra del Interior y al propio Presidente de la República. Sin embargo, ninguno de ellos ordenó al jefe de policía que instruyera a sus efectivos detener a esos 40 individuos que estaban armados con macanas y cadenas y que insultaban a viva voz -ya lo dijimos, durante tres horas- a las máximas autoridades de la nación.

La soledad en que se ve al actual gobierno es un hecho cierto que, sin embargo, no obedece a la realidad concreta, pues su mejor apoyo está en la calle y en las redes sociales, pero no sabe aprovecharlo, o peor aún lo dilapida torpemente con su pasividad y malas decisiones. Una de estas últimas es su inacción ante hechos que debería atacar con fuerza. ¡¡Es el gobierno!!, sí, el gobierno de la nación…pero su actitud casi “zombie” no pone en juego las herramientas que le pertenecen, dejando que la oposición derechista y socialdemócrata imponga los términos en la política y en la cotidiana realidad.

Hace semanas ya que la ultraderecha -y sus amarillos cipayos dizque ‘progresistas’- viene preparando el terreno para un ‘golpe blando’ mediante el cual pueda derribar al gobierno y sacar a Gabriel Boric de la Moneda. Los sediciosos como los parlamentarios Diego Schalper, Javier Macaya, Francisco Chahuán, Rojo Edwards, Matías Walker y Ximena Rincón, apuestan sus fichas a una renuncia del mandatario puntarenense, más que a la ejecución de nuevas acciones de presión, amenazas y mentiras.

Para tamaña locura creen contar –llegado el momento- con el apoyo mayoritario de un Congreso Nacional donde la derecha (UDI, RN, Evópoli, Republicanos) y la centroderecha (sectores PDC y PPD) campean a sus anchas.

Así es como la pasividad actual del gobierno de Gabriel Boric permite que se vaya estructurando un “golpe blando”, o si se prefiere (emulando lo hecho por Fujimori en Perú hace años), un “golpe de estado constitucional”. Está ocurriendo en este momento, aunque muchos no se percaten… o no quieran percatarse por temor, comodidad o desinterés.

En 1973, en el mes de junio, los sediciosos usaron el “Tanquetazo’ como forma de averiguar cuál sería la reacción del pueblo ante un golpe de estado. Hoy, los actuales sediciosos usan previamente a una parte del lumpen para detectar si el pueblo se interesa o no se interesa en defender a ultranza a un presidente electo democráticamente cuando llegue el momento de sacarlo de La Moneda.

Lo del Parque O’Higgins fue, sin duda, un émulo del tanquetazo de junio de 1973…sólo que esta vez los sediciosos no requirieron de tanques ni ametralladoras…les bastaron macanas, insultos, cadenas y la pasividad de la policía…así como del propio gobierno y de los dirigentes de las tiendas que lo apoyan, quienes parecieran dispuestos a aceptar un hara kiri político.

