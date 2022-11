Goebbels y la derecha chilena; coincidencias y diferencias

Arturo Alejandro Muñoz

¡Ni Joseph Goebbels se atrevió a tanto! Es cierto que fue el artífice de un sistema comunicacional amañado en beneficio exclusivo de los intereses del partido nazi, el NSDAP (Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de Alemania), pero sus elucubraciones fantasiosas e irreales dejaban espacio para que algunas verdades mantuvieran presencia en sus afiebradas notas comunicacionales dirigidas al grueso público alemán, e incluso manteniendo ciertas líneas para corregir errores propios llegado el caso…y publicarlas, ciertamente.

No ocurre lo mismo con la actual derecha chilena, especialmente con aquellos sectores que conforman una oposición férrea y tozuda al gobierno de Gabriel Boric, asunto que en ocasiones cae definitivamente en el cretinismo político. No es primera vez que ciertos grupos extremos de nuestra derecha política realizan actuaciones circenses que deslindan con la sedición y la delincuencia; ya en el período 1969-1973 lo habían efectuad, primero intentando desbordar (y tal vez derribar) al gobierno de Eduardo Frei Montalva con “la toma del regimiento Tacna” efectuada por el entonces general Roberto Viaux Marambio, y años más tarde con el plan piloto golpista llevado a cabo por el coronel Roberto Souper y los soldados del regimiento Blindado Nº 2, en junio de 1973, prolegómeno del golpe de estado de septiembre de ese mismo año. Y todo aquello, por cierto, dirigido por la derecha extrema asentada en el Parlamento y respaldada por sectores exprogresistas que pretendían retomar el poder estatal perdido en la elección presidencial de septiembre de 1970.

Así es, y no cabe duda alguna, pues la actual derecha chilena se ha esmerado en cobijar las falacias y fantasías enfermizas lanzadas irresponsablemente por algunos de sus más conocidos exponentes, como los senadores Felipe Kast, Iván Moreira y Francisco Chahuán, mentirosos tozudos al grado del delirio. Ellos (y muchos de sus seguidores) respecto del gobierno de Boric Fonc ya no son ‘opositores’ solamente, también son enemigos a muerte y en ese grado de belicismo comunicacional se permiten inventar estulticias que provocan profunda extrañeza respecto de sus sanidades mentales, lo cual queda ratificado (la extrañeza) cuando ellos repiten una y otra vez aquellas mentiras, aún a pesar de habérseles demostrado que las mismas no eran sino creaciones falaces de su propio capote.

Ahí está quizás la única diferencia que Kast, Moreira y Chahuán tienen con Joseph Goebbels en materias comunicacionales. Vea usted amigo lector lo siguiente; el año 1936 Goebbels hubo de corregir públicamente una torcida información que había lanzado a través de las ondas radiofónicas berlinesas respecto de “la injerencia de elementos comunistas judeo-bolcheviques franceses en la producción y destino del acero alemán”…se desdijo rápidamente, tal vez reprendido por el propio Hitler que no deseaba apurar el tranco contra Francia…todavía. Días más tarde, Goebbels corrigió la información aclarando que los responsables eran alemanes exsindicalistas socialdemócratas en connivencia con enemigos de Alemania radicados en el exterior (sin precisar naciones ni territorios).

Eso, la derecha chilena jamás lo haría; por el contrario, se mantendría tozudamente encaramada en la falacia sabedora que la “prensa canalla”, toda ella, trabajaría para sostener la mentira, a la vez que las tiendas partidistas del sector guardarían un silencio ominoso, cómplice e interesado.

Ahhh…nuestra “prensa canalla”…ahí sí que la derecha empata a Goebbels, y tal vez supera a su maestro. ‘Der Angriff’, ‘Das Reich’, ‘Volkisher Beobachter’ y ‘Berliner Ilustrieter Naustachgaube’, los principales medios de prensa manejados directamente por Joseph Goebbels, empalidecen frente a El Mercurio, la Segunda, La Tercera y los canales de la TV abierta chilena, administrados por la inefable cáfila ultra derechista nostálgica del pinochetismo y el totalitarismo clasista y predador. Han superado a su maestro en el nivel, profundidad e intelectualismo informativo de las mentiras propaladas en la búsqueda de consenso y aceptación popular para la consolidación “democrática” de un sistema francamente clasista y expoliador manejado por poderosas y escasísimas familias asentadas en Chile.

La verdad de todo ello está frente a sus ojos, amigo lector. Si usted quiere, descúbrala y actúe en consecuencia. Si quiere, por cierto…

