Gobierno y derecha empresarial buscan profundizar desregulación y el modelo neoliberal en un Congreso e institucionalidad cuya composición les sigue siendo favorable.

El gobierno de Piñera busca acelerar simultáneamente las reformas neoliberales en todos los terrenos.

Con la estrategia de crear Comisiones Nacionales ( cupulares y excluyentes en su composición para debilitar aún más al Congreso) y que restringuen aún más una institucionalidad Constitucional (Constitución y TC) y el Congreso, establecidos para reproducir el modelo de desarrollo neoliberal de manera inconstetable el gobierno del empresariado y de la derecha ha avanzado en el Congreso en los últimos meses con apoyos transversales tanto de sus partidarios como de los opositores que no cuestionan el modelo neoliberal.

Siguiendo ese objetivo en los últimos meses se aceleró la aprobación en la Cámara de Diputados de los nuevos Tratados de Libre Comercio negociados en la administración Bachelet, los que continúan profundizando un modelo económico estructuralmente neoliberal

( Chile-Uruguay, Chile-Canada y otros en proceso) como un mero trámite sin debate ni participación social ninguna. De la misma manera, se aprobó

en general el Estatuto Laboral para Jóvenes de la educación superior. Una norma que sería el resumen del tipo de país que quiere la derecha empresarial y política: mano de obra joven barata y sin derechos reales para el “crecimiento” y obtención ganancia para los empresarios. Una norma que precariza el mundo laboral con un Contrato termina a los 29 años y donde: No hay indemnizacion, no hay horas extras, no hay fuero maternal, no hay descanso dominical e incluiría hasta 3 o más turnos de trabajo en el día.

En el ámbito de la salud la derecha política y empresarial en el gobierno concentra ahora su esfuerzo en hacer aprobar transformación de Dinosaurios en un seguro que pueda competir con las Isapres. se pretende tranformar a Fonasa en un ente regulador de prestaciones de salud, configurando una Isapre estatal con una canasta básica y lo que quede excluido de ella deberá ser cancelado con copago (igual que las isapres). Todo en modalidad de libre elección. Se obligará a competir al sistema público para captar “pacientes”.

Aun no se profundiza el rol de la APS. Pero también entraria en la lógica de la competencia.

En resumen: se impulsa la profundización del modelo neoliberal en salud lo que generará además una mayor transferencia de recursos desde el sector público al privado.

En el campo de la oposición y de los movimientos populares la movilización y la organización de Cabildos para una Iniciativa Popular de Ley convocada por la Coordinadora de Trabajadores de ano más AFP comienza a prender y extenderse constituyendo el núcleo de articulación y concertación para una nueva oposición al gobierno y al modelo neoliberal.

Prensa Werken Rojo.

