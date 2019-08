Gobierno consigue los votos y Senado aprueba Ley corta antiterrorista

Durante la tarde de este miércoles, la votación que había sido aplazada por falta de acuerdo con la centro izquierda, finalmente se llevó a cabo, con un favorable resultado para las pretensiones del Ejecutivo.

Por 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, este miércoles el Senado aprobó la ley corta antiterrorista, que trae un cambio al artículo 226 bis del Código Procesal Penal sobre técnicas especiales para investigar, entregando nuevas facultades de investigación a las policías.

Con esta legislación, en la práctica se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros mecanismos de este tipo.

La discusión viene desde hace unos días, y hasta hoy no se había llegado al consenso necesario para aprobar la legislación en la Sala del Senado. El motivo era la indecisión del PS y el PPD, quienes a diferencia de la DC, no sabían si oponerse o sumarse al proyecto del gobierno, en gran parte por considerarlo demasiado cortoplacista y no una solución real que prevenga situaciones como la vivida en la Comisaría de Huechuraba el pasado 25 de julio.

Uno de los que a pesar de los cambios mantuvo su postura contraria al proyecto, fue el senador DC, Francisco Huenchumilla quien afirmó: “yo no estoy por darle un cheque en blanco a una ley que se ha aplicado con todas las consecuencias políticas que conocemos en el país”.

Esto, principalmente en referencia a las situaciones vividas en la Araucanía, donde casos como Operación Huracán han demostrado que la inteligencia policial ha sido utilizada para perseguir a las comunidades más que para solucionar problemáticas. Al respecto, Huenchumilla afirmó que “vamos a quedar en el peor de los escenarios, vamos a quedar con la ley enferma, la ley mala, la ley persecutoria, con la guinda de la torta que es esta ley corta que le permitirá meter agentes reveladores, agentes informantes, fundamentalmente a la gente de La Araucanía donde hemos sufrido la acción del Estado por años, con una equivocación profunda, porque ese es un problema político”.

Por otro lado, el senador UDI, Iván Moreira, afirmó por su parte que la negación a la ley tenía que ver con “las heridas y traumas que dejó el régimen militar” y que “ hay que valorar la franqueza del senador (Alfonso de Urresti del PS) de admitir que mucha gente en ese sector aún no supera los traumas del pasado y que por eso no está dispuesta a legislar en serio este tema”.

En específico, los senadores Huenchumilla, Alejandro Navarro (País), Juan Carlos Latorre (RD), Alfonso D’Urresti (PS), Pedro Araya (IND) y Jaime Quintana (PPD), votaron en contra de la iniciativa.

Y, Yasna Provoste (DC), Álvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Órdenes (IND) y Carlos Montes (PS), se abstuvieron.

Con esta aprobación en Sala, el proyecto del gobierno ahora deberá regresar a la comisión de Constitución del Senado para la discusión de indicaciones.

