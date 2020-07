Gobierno amenaza a la ANEF tras querella contra Piñera

Quiebre con los/las funcionarias/os públicos. Gobierno amenaza a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales tras querella contra Presidente de la República, ex Ministro de Salud, y Subsecretario de Redes Asistenciales.

————————————–

Se informa a la ciudadanía, que en un hecho inédito, el presidente de la Confederación más grande de Chile, José Pérez Debelli, recibió una amenazante llamada con contenido de interés público y nacional por parte del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien le expresó que: “por presentar querella contra Presidente de la Republica, ex Ministro de Salud y Subsecretario de Redes asistenciales cerraba todas la puertas a cualquier dialogo, y que las consecuencias, la pagarían los y las trabajadores del Estado”.

Cabe recordar que la ANEF, cumpliendo con sus principios y en defensa del Estado, la Función Pública y su imbricado e indisoluble compromiso y vínculo con la ciudadanía y la vida de sus trabajadoras/es y usuarios/as, presentó querella que ha sido admisible en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la que sostiene que dichas autoridades cometieron: “una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la Nación (…) que han tenido como resultado el fallecimiento de más de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del año 2020”.

Es imprescindible informar a la ciudadanía que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales lleva meses intentando dialogar con el gobierno aspectos sanitarios y presupuestarios estrechamente vinculados con el bienestar y la dignidad de las personas y nuestros funcionarios y funcionarias públicas. Desde el 11 de mayo que la ANEF espera respuesta a carta en la que solicitara información y mesa de diálogo sobre las condiciones sanitarias, presupuestos y materias de seguridad. Lamentamos que, el presidente de la ANEF al ejercer su derecho a la libertad de expresión sobre asuntos nacionales, consagrado en la Constitución, y la libertad y autonomía sindical, haya debido enfrentar una llamada amenazante e improcedente de parte del ministro Briones.

La querella representa también es parte de nuestro compromiso con la ciudadanía. Son los trabajadores y trabajadoras las que han sido víctimas de las erradas estrategias sanitarias del gobierno. En la cual ha estado ausente la participación de las organizaciones sociales y sindicales por decisión gubernamental. Nuestro trabajo sindical y nuestro rol como ANEF no podía estar ausente en la defensa de la vida de quienes la arriesgan cotidianamente en contexto de Pandemia. No obstante, la llamada y la amenaza de ruptura unilateral del dialogo, es profundamente grave pues evidencia desconexión y falta de capacidad del gobierno de entender los distintos espacios políticos a los que nos enfrenta la actual crisis multidimensional.

La ANEF jamás se ha cerrado al dialogo y nos interesa reafirmar esta vocación porque representamos a los trabajadores y trabajadoras públicas, y porque además al ser parte del Estado, representamos a la ciudadanía y la defensa de sus derechos sociales.

La arrogancia del Ministro de Hacienda, es una expresión altisonante de la conducta que ha tenido el gobierno en el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno ha implementado, bajo la conducción económica del Ministro Briones (sin ningún diálogo social), nefastas estrategias para el país, estableciendo ajustes presupuestarios a los servicios públicos que han desmejorado las posibilidades del Estado en el desarrollo de las políticas públicas. Se ha pretendido exponer, sin los resguardos necesarios, a los funcionarios/as públicos/as a un retorno a las funciones presenciales en los peores momentos de la pandemia, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de ciudadanos en una decisión insensible y criminal.

Repudiamos la actitud del Ministro de Hacienda. Esta Confederación tiene una larga historia en la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as. Nuestra acción en esta defensa se desarrolla en todos los ámbitos políticos y sindicales; en los espacios de diálogo con las autoridades, en la movilización social, la acción comunicacional y en un estrecho vínculo con sus bases. La actitud provocadora de una autoridad de gobierno no podrá interrumpir nuestro largo camino de lucha y compromiso social. La ANEF estará dispuesta a salir a las calles cuando sea necesario a hacer sentir su voz, así mismo, siempre ha estado y estará dispuesta a un diálogo constructivo en favor del bienestar de Chile y sus trabajadores y trabajadoras. Rechazamos por lo tanto las abiertas amenazas manifestadas por ministro Briones contra José Pérez Debelli presidente de la ANEF y lo invitamos a responder a nuestro reiterado llamado al dialogo.

EL DIRECTORIO

Me gusta esto: Me gusta Cargando...