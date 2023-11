Gaza y la ocupación: una visión desde Nigeria

14 de noviembre de 2023 Gabriel Akinyemi, Movimiento Socialista Democrático (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Nigeria)

Imagen: Gaza bajo bombardeo, octubre de 2023 (Foto: Wikimedia commons media)

Los asesinatos generalizados de civiles israelíes en el ataque del 7 de octubre fueron algo que los socialistas no apoyaron, pero tampoco apoyamos el posterior ataque del Estado israelí contra la población civil de Gaza. La constante denuncia del terrorismo de Hamas por parte del gobierno israelí es hipócrita cuando el actual ministro de seguridad nacional israelí, Ben-Gvir, ha glorificado durante años a Baruch Goldstein, el terrorista israelí que masacró a 29 palestinos en una mezquita en 1994.

Es sorprendente que el Estado de Israel esté involucrado en una mayor aniquilación sin precedentes de las posibilidades de un Estado palestino, como se evidencia en la actual dispersión por la fuerza de al menos un millón de palestinos desde el norte de Gaza hacia el sur de Gaza, mientras sigue bombardeando el sur. Esto se produjo tras el ataque sin precedentes de Hamas y el asesinato en masa de 1.400 civiles y soldados israelíes inocentes y la toma de rehenes de unos 200 israelíes e hirió a unos 3.400 el sábado 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la otra descripción posible de lo que está sucediendo en Gaza es venganza. matanzas masivas y limpieza étnica que está cometiendo el Estado de Israel. Al 1 de noviembre, la cifra de muertes palestinas en Gaza a causa de ataques israelíes e invasiones terrestres, incluidos ataques a hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas, edificios residenciales y campos de refugiados, era de aproximadamente 9.000.

Las potencias capitalistas occidentales no ven nada fundamentalmente malo en esto, aunque temen que pueda provocar una guerra más amplia. Están desplegando tantos arsenales como pueden reunir en apoyo de Israel. El gobierno estadounidense liderado por Joe Biden ha enviado dos grupos de ataque de buques de guerra al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel y aviones cargados con armas vuelan directamente a Israel. Joe Biden está solicitando actualmente al parlamento una financiación de guerra de 10.000 millones de dólares, además de los 3.300 millones de dólares anuales, después de que Israel hubiera matado a unos 9.000 palestinos, más de un tercio de los cuales eran niños y muchos de ellos estaban enterrados bajo tierra. Esto ha hecho que el gobierno de Estados Unidos sea culpable de los crímenes de guerra genocidas en curso. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha brindado ayuda militar por alrededor de 320 mil millones de dólares a Israel.

Condenamos el asesinato y la toma de rehenes de civiles israelíes por parte de Hamás pero, como intentaremos demostrar, este acto audaz tiene un contexto histórico. Hamás es una respuesta al terrorismo de Estado que ha sido desatado sobre el pueblo de Palestina desde 1948 por los sionistas y los sucesivos gobiernos israelíes con el respaldo del imperialismo occidental y, en particular, el fracaso de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) durante años a la hora de montar eficazmente una lucha. Al mismo tiempo, los medios de comunicación estadounidenses han informado ampliamente que el Estado israelí permitió que Hamás se desarrollara como contrapeso religioso a los movimientos palestinos seculares y de izquierda. Los territorios palestinos son una prisión al aire libre con brutales incursiones y asesinatos por parte de las fuerzas israelíes y de los colonos israelíes de extrema derecha. De hecho, sólo este año, antes del ataque de Hamás a Israel, al menos 150 personas habían sido asesinadas en la ocupada Cisjordania y miles habían sido llevadas a prisión por las fuerzas israelíes. Sin embargo, Hamas, al ser una organización de extrema derecha, no somete la lucha armada al control democrático del pueblo palestino. Un control democrático de la lucha armada palestina con la idea de impedir que los dirigentes israelíes jugaran la carta de la “unidad nacional” habría asegurado la restricción de las bajas a los recursos militares y al ejército, al tiempo que habría apelado a la solidaridad y el apoyo de las masas trabajadoras israelíes y de otros países de Oriente Medio.

La esencia de la situación es que ahora hay dos naciones peleando por el mismo territorio. En la guerra de 1948 los palestinos perdieron territorio y cientos de miles fueron expulsados o obligados a huir. Fueron reemplazados por inmigrantes judíos, a menudo huyendo de la persecución, de Europa y cada vez más de otros países del Medio Oriente. En ese momento, los marxistas advirtieron que el llamado “refugio seguro” de Palestina podría convertirse en “una trampa sangrienta” para los judíos, ya que muchos líderes judíos querían expulsar a los palestinos, creando así conflicto. Si bien, con el tiempo, se desarrolló una nación israelí, se enfrentó a la hostilidad por todos lados y dentro de ella, con el resultado de que entre los israelíes surgió el temor de que si perdían una guerra serían “arrojados al mar”. Esto explica la furia con la que el ejército israelí suele luchar y la amenaza de que utilizaría armas nucleares si fuera necesario. Al mismo tiempo, la ferocidad israelí crea miedo y una inmensa ira entre los palestinos. Por lo tanto, vemos una polarización continua y cada vez más profunda.

En esta situación, es necesario tratar de convencer al menos a un sector de los israelíes de que la forma de evitar enfrentarse a una guerra tras otra y eliminar el miedo a ser empujados al mar es luchar conjuntamente con los palestinos contra la opresión y el régimen capitalista. sistema que no puede satisfacer las necesidades ni de los israelíes ni de los palestinos. Sobre esta base, un movimiento obrero podría demostrar que los derechos de ambas nacionalidades pueden protegerse y las vidas transformarse positivamente mediante una lucha por un futuro socialista. Tal desarrollo permitiría a los trabajadores decidir la forma de estructura estatal que quieren construir, ya sea comenzando con estados palestinos e israelíes separados o alguna forma de estado conjunto, pero todo basado en el principio de igualdad de derechos para todos, incluidas las minorías. y la idea de construir un futuro socialista.

Sin embargo, las bajas civiles israelíes a gran escala resultantes de la acción de Hamas del 7 de octubre han creado una ola de ira entre los israelíes y en cierto modo le han dado un salvavidas, probablemente temporal, al régimen de Netanyahu que en realidad estaba al borde del colapso. Netanyahu, como primer ministro, ha sido acusado en repetidas ocasiones de corrupción y, en un intento de eludir las leyes, su gobierno propuso una reforma legal autoritaria que efectivamente castraría al poder judicial del país. A principios de este año, decenas de miles de israelíes enfurecidos salieron a condenar el terrorismo de su gobierno contra el poder judicial. Sólo en julio, cuando el sindicato más grande de Israel, Histadrut, convocó una huelga, su gobierno se retractó temporalmente de la idea de otorgar al parlamento el poder de veto sobre las decisiones judiciales.

Anna Foster y Marita Moloney, que escribieron para la BBC el 27 de marzo de 2023, captaron el acontecimiento de la siguiente manera: “En acontecimientos sin precedentes, el sindicato más grande del país convocó una huelga y los israelíes vieron cómo la sociedad se cerraba a su alrededor”.

Desde el aeropuerto principal hasta las tiendas y los bancos, e incluso en los hospitales, se interrumpieron los servicios. La acción coordinada fue diseñada para alejar a Netanyahu del borde de impulsar las reformas para fines de esta semana.

El líder de la oposición, Yair Lapid, la calificó como “la mayor crisis en la historia del país”. El gobierno, el más derechista de la historia de Israel, busca tomar un control decisivo sobre el comité que nombra a los jueces. Las reformas darían al parlamento autoridad para anular las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría básica y harían difícil declarar a un primer ministro no apto para el cargo y destituirlo del poder.



​Netanyahu dijo que los cambios evitarían que los tribunales se extralimitaran en sus poderes, pero los críticos dijeron que lo ayudarían mientras enfrenta un juicio en curso por corrupción. Ha estado siendo juzgado por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos. El primer ministro niega haber actuado mal y afirma ser víctima de una “caza de brujas”.

Para un líder tan asediado, el ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles dentro del territorio israelí parecería divinamente ordenado. No sólo le ofreció un menú para distraerse del dolor de cabeza interno, sino que instantáneamente le presentó la excusa para hacer lo que él y algunos líderes de derecha anteriores siempre han hecho: diezmar a los palestinos para dar jaque mate a la demanda de un Estado de Palestina genuinamente independiente.

Por lo tanto, que el pueblo israelí esté unido detrás del belicista Netanyahu, al menos por ahora, apunta a un error importante en la estrategia de Hamas cuyo objetivo, al ser un grupo extremista, no excluye a civiles israelíes inocentes.

Los palestinos constituyen una parte importante de la población israelí. Su apoyo y el de los israelíes comunes y corrientes, quienes las recientes protestas han demostrado que no necesariamente aprueban las políticas de derecha de Netanyahu, son necesarios para defender un Estado palestino totalmente independiente bajo el marco general de lo que a menudo se describe como dos Estados. (Israel y Palestina).

Sin embargo, hay que subrayar rápidamente que el ejército y las fuerzas de defensa israelíes actúan regularmente de la peor manera sin sentido cada vez que se embarcan en la persecución de los grupos armados de Palestina. Muchas veces bombardeaban indiscriminadamente escuelas y hospitales y mataban a civiles, incluidos periodistas que cubrían las interminables escaramuzas. El conflicto es otro horrible ejemplo de cómo los conflictos por los derechos nacionales y el territorio pueden dar lugar a brutales enfrentamientos étnicos, algo que sólo puede evitarse mediante un movimiento de trabajadores que se oponga a la opresión y defienda los derechos de todos.

Sin embargo, no todo el péndulo de la ley de las consecuencias no deseadas está oscilando actualmente en dirección israelí en lo que respecta al conflicto actual. El mundo árabe también se está alineando detrás de Palestina, con miles de personas manifestándose abiertamente en el Medio Oriente que, como en Egipto, han criticado sus propios regímenes. Cientos de miles también se han manifestado en todo el mundo, incluidos Europa y Estados Unidos, contra la guerra en Gaza y la continua represión del pueblo palestino.

Sin embargo, dada la cuestión no resuelta de un Estado de Palestina viable y genuinamente independiente frente a un pueblo sin gobierno sino mera autoridad, el ataque de Hamás no debería ser una sorpresa. Lamentablemente, se trata de una fase más de un conflicto histórico profundamente arraigado, cuyas complejidades han dado forma a la naturaleza y el carácter de la relación entre los palestinos y el Estado de Israel.

Se ha explicado que la esencia de la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de 1947 era que Palestina se dividiría en estados árabes y judíos, manteniéndose el estatus de Jerusalén como una ciudad distinta según las normas internacionales. jurisdicción.

Si la resolución puede considerarse un trato, se puede argumentar que sólo se ha cumplido a favor de Israel. Al dar efecto a la resolución, la potencia colonial que entonces gobernaba Palestina, Gran Bretaña, encabezó la creación de Israel en 1948. Pero tan pronto como Israel declaró su independencia se enfrentó a una población árabe y palestina enojada que detestaba la idea de un Estado judío en una tierra consideraban suya ancestral y religiosamente el tercer santuario más sagrado del Islam, la mezquita de Al Aqsa, por ejemplo, situada en Jerusalén. De hecho, para los palestinos, Jerusalén es la capital futura o soñada de su Estado.

Alrededor de 700.000 palestinos fueron desarraigados de su tierra natal por Israel en lo que se conoce como Al Nakba (La Catástrofe) en 1948/1949 y alrededor de 200.000 se encontraron en campos de refugiados en el Líbano desde donde lanzaron sus propios ataques contra Israel. Fue en ese campo de refugiados donde se formó en 1970 la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat como líder, como movimiento guerrillero para librar la lucha armada contra Israel y por el establecimiento del Estado de Palestina.

Es la historia de la experiencia de los palestinos en el Líbano la que más que cualquier otra cosa revela que Netanyahu no es el primer líder israelí que hace de la aniquilación de los palestinos una política de Estado.

En 1982, la OLP se encontró en la red de una guerra civil libanesa. Israel, que siempre se había sentido amenazado por la presencia de los palestinos, también se puso del lado de los falangistas cristianos de derecha. La OLP, que había proporcionado parte del gobierno a los palestinos en los campos de refugiados, estaba mientras tanto bajo presión para abandonar el Líbano. Era la segunda vez que los dirigentes se enfrentarían a la expulsión después de haber sido expulsados de Siria. Arafat cedió a la presión y evacuó a sus fuerzas del Líbano para trasladarlas a Túnez.

Poco después de la partida, las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el control de la zona y en septiembre ofrecieron cobertura a la milicia de la Falange para masacrar entre 2.000 y 3.500 civiles palestinos y libaneses. La condena mundial que recibió el brutal asesinato llevó a la retirada de las FDI y al despido de Sharon como ministro de Defensa israelí, aunque luego regresó como primer ministro.

Desde su victoria con el apoyo de Estados Unidos en la guerra de los seis días con cinco naciones árabes de 1967, Israel ha construido continuamente asentamientos en los territorios palestinos recientemente capturados en Gaza, los Altos del Golán y especialmente en Jerusalén Este y Cisjordania arrebatados a Egipto. , Siria y Jordania respectivamente. La expansión y la apropiación de tierras han seguido alimentando la ira y el conflicto. Por ejemplo, más de 50.000 hectáreas de tierra palestina en Cisjordania han sido apropiadas por la fuerza para nuevos asentamientos y zonas agrícolas e industriales. Ligado a esta expansión está el interés por las ganancias de las grandes empresas propiedad de israelíes, europeos y estadounidenses ricos. En otras palabras, detrás del conflicto en curso están en parte los intereses corporativos: a pesar del creciente número de muertos y heridos, el complejo industrial militar y de construcción obtiene enormes ganancias y dinero ensangrentado.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA PIEZA DE HISTORIA?

Porque no se puede descartar que algunos de los niños palestinos que presenciaron diferentes masacres y escaparon de ellas se encuentren entre aquellos que crecieron hasta convertirse en combatientes y líderes de varios grupos palestinos, incluidos Hamás, la Brigada Al Qasem, etc.

Ciertamente, de sus filas habrían salido los organizadores y movilizadores callejeros de las dos Intifadas (levantamientos) palestinos entre 1987 y 1993 y entre 2000 y 2005. El símbolo de la Intifada fue la visión de jóvenes palestinos arrojando piedras a los tanques y soldados de Israel, pero las mujeres también fueron participantes activas. A pesar de que sólo lanzaron piedras, las Fuerzas de Defensa de Israel mataron al menos a 1.000 de ellos y encarcelaron a miles.

A pesar de la Resolución 3236 de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce “el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia nacional y la soberanía en Palestina” y a pesar de la posterior concesión a Palestina del estatus de observador no estatal en la ONU, la búsqueda de El gobierno israelí de derecha, con el respaldo de Occidente, se resiste a crear un Estado de Palestina totalmente independiente.

Sí, los palestinos están nominalmente a cargo de Cisjordania y Gaza, pero el Estado de Israel utiliza regularmente tanto el poder militar como los bloqueos económicos para hacer impotente su autogobierno. Cisjordania sigue ocupada mientras que el suministro de energía y agua a ella y a Gaza controlada por Hamás están en manos del Estado israelí, que los enciende y corta según le conviene. Por lo tanto, la vida en el territorio palestino es efectivamente desagradable y brutal. En la actualidad, el gobierno de derecha israelí ha cortado la electricidad y el agua, y durante muchos días se ha negado a permitir la entrada de ayuda a Gaza. Semejante situación no puede dejar de ser un caldo de cultivo para el resentimiento y el radicalismo antiisraelí de todos los matices. Y aunque el Estado israelí puede terminar matando a cientos, si no miles, de comandantes y combatientes de Hamás en la batalla actual, no los diezmará por completo.



​En pocos años, surgirían miles más porque el palestino promedio que toma las armas para luchar contra el ejército israelí lo ve como una cuestión de sacrificio por la justa demanda de los palestinos de su propio Estado independiente en el verdadero sentido de la palabra.

De hecho, el éxito inicial de Hamás al infiltrarse en Israel, apoderarse de formaciones militares y participar en batallas en las que se perdieron vidas en ambos bandos es precisamente lo que inspiraría a futuros combatientes repartidos por Hamás, la Brigada Al Qasem, Hezbolá y muchos otros. Sin embargo, el enfoque a seguir debe ser organizar democráticamente luchas de masas basadas en los intereses de los trabajadores y los pobres y, cuando sea necesario, con resistencia armada pero sujetas a control democrático.

CAMINO A SEGUIR

Cuando las élites gobernantes capitalistas internacionales hablan de una solución de dos Estados, Palestina sigue bajo el dominio de Israel con concesiones limitadas a los palestinos. El actual gobierno israelí no quiere ni siquiera un Estado palestino simbólico por temor a que pueda convertirse en un factor desestabilizador, mientras que la extrema derecha dentro de este gobierno quiere que Israel se apodere de toda Cisjordania y expulse a los palestinos o se asegure de que sean claramente ciudadanos de segunda clase. .

Sin embargo, un Estado palestino bajo el dominio continuo de Israel no es una solución duradera al conflicto. Lo que se necesita es un Estado palestino genuino, libre de la dominación de Israel y de la influencia de los gobiernos iraní y de otros gobiernos de derecha, pero que esté dirigido democráticamente por las masas trabajadoras y que tenga vínculos con los trabajadores y el pueblo pobre de Israel para lograr solidaridad y cooperación que puedan llevar a poner fin a la pobreza y tiranía en Palestina, Israel y todo el Medio Oriente.

Para encaminar la lucha por ese camino es necesario un movimiento masivo de trabajadores independientes tanto en Israel como en Palestina que presente un programa socialista que una a la clase trabajadora y a los pobres en ambos países y luche por la liberación de Palestina. Sin embargo, esa lucha de masas debe combinarse con la tarea de derrocar al capitalismo tanto en Palestina como en Israel. En otras palabras, la solución radica en la lucha por un Estado palestino socialista, junto con un Israel socialista, con dos capitales en Jerusalén y derechos democráticos garantizados para todas las minorías, como parte de la lucha por un Oriente Medio socialista. Esto sentará las bases para el fin de la opresión y la guerra, así como para permitir el uso de recursos humanos y materiales para garantizar niveles de vida dignos para la gran mayoría.

En Nigeria, los sindicatos y las organizaciones pro masas deberían organizar una serie de actividades masivas para movilizar un apoyo no sectario a la causa del pueblo palestino. Debe explicarse que el conflicto palestino-israelí no tiene que ver con la religión sino con la búsqueda del respeto de los derechos fundamentales del pueblo palestino a un Estado independiente y el fin de la dominación, la ocupación y los bloqueos israelíes con el apoyo del imperialismo occidental.

Este artículo se publicó por primera vez el 2 de noviembre de 2023 en el sitio del Movimiento Socialista Democrático (CIT Nigeria).

