Gaza – Crónicas del asedio

Los sueños se han convertido en escombros

Tras dos días sin Internet y bajo intensos bombardeos, el colaborador de CTXT en Gaza ha conseguido enviar una foto y el inicio de su primera crónica.

Mahmoud Mushtaha, desde Gaza

CTXY, 29-10-2023

https://ctxt.es/es/

29 de octubre de 2023. ¿Cuándo acabará este trauma?

El aire está cargado de tensión, y la asediada Franja de Gaza está sufriendo otra ronda de ataques. Gaza, donde nací y crecí, es un lugar lleno de miedo e incertidumbre. Los continuos bombardeos son un recordatorio constante de que vivimos sólo para sobrevivir de un ataque a otro, los sueños se han convertido en escombros. Es una lucha por la supervivencia, y la pregunta que se cierne sobre nuestras cabezas como una nube oscura es: “¿Cuándo acabará este trauma?”

La noche del viernes 27 de octubre, estaba sentado en casa de mi tía, en una habitación con unas nueve personas, a la tenue luz de las velas. Mi familia y yo nos habíamos visto obligados a evacuar nuestro barrio ante la advertencia de las fuerzas de ocupación israelíes. De repente, mientras intentábamos estar bien con nuestros familiares, oímos un fuerte golpe que sacudió la casa con la intensidad del bombardeo. Nos apresuramos a asomarnos a las ventanas para ver como estaban las casas de alrededor. Vimos la bomba cerca de la casa de nuestros parientes donde mi hermano, Islam, se había refugiado con su mujer y sus tres hijos. Se me paró el corazón del miedo, intentamos llamarle pero no había servicio de llamadas. Al cabo de unos minutos, supimos que estaban bien. La gran conmoción no fue la fuerza del impacto ni nuestra preocupación por la familia de mi hermano, por desgracia, ¡estábamos acostumbrados a estas circunstancias! La gran conmoción fue que el Gobierno israelí había aislado a Gaza del mundo, literalmente de cualquiera que estuviera fuera.

Durante los dos últimos días, Israel ha cortado todos los servicios de comunicación e Internet palestinos en toda la asediada Franja de Gaza. Si se cortan las comunicaciones, no sabes lo que ocurre a tu alrededor, no puedes ponerte en contacto con tus familiares y, lo que es peor, si bombardean tu casa y resultas herido, nadie puede llamar a una ambulancia para que te rescate. Al crear un apagón mediático sobre Gaza, la ocupación israelí pretende matarnos mientras permanecemos en silencio.

