Fundición, refinación en Chile, parte de la cadena de valor que deberán enfrentar las explotaciones en Chile

Hace 15 años atrás la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, 2001 junio 5) representaba a las autoridades de gobierno, que al asumir las proyecciones de publicaciones especializadas para los cargos de tratamiento durante el período 2000-2009, incurriría en graves pérdidas para la industria: “al no tener calzadas sus capacidades de producción-mina y fundiciones-refinerías, el país dejaría de percibir ingresos por US$ 13.000 millones, en tanto la pérdida económica ascendería a US$ 4.700 millones”. Esta fue una campana de alarma no escuchada y que incidía en aspectos básicos de la estrategia de refinación del mineral.

Hace 24 años atrás propusimos en un artículo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (1999) la política de integrar a Chile en la cadena de valor del cobre. Propuesta que tuvo escasa acogida en las autoridades de Codelco de la época.

La base de nuestra argumentación consistía en sustituir los procedimientos pirometalúrgicos por la hidrometalurgia de los sulfuros. Las ventajas medioambientales del proceso abogan por su adaptación. Sobre todo si se considera que las exigencias de preservación del medio ambiente tienen una importancia capital cuando se trata de los permisos exigidos por la autoridad. Para la recuperación de concentrados de calcopirita mediante procedimientos hidrometalúrgicos, es posible negociar con empresas extranjeras el otorgamiento de licencias para la producción de cátodos de cobre. Este proceso de producción tendría costos de capital, para una planta comercial de 100.000 ton/año, equivalentes al 60% de una instalación piro metalúrgica comparable. Los costos de operación son similares a los del proceso piro metalúrgico. La ventaja es que el proceso es ambientalmente más amistoso. Cuando las explotaciones se enfrentan al tratamiento de los sulfuros y tengan que cerrar sus refinerías contaminantes, deberán optar por la vía hidro en sus nuevas instalaciones (Cf. H. Vega 1999, H. Villouta, 1998).

La internacionalización de la actividad de refinación de Codelco implica avanzar más allá del horizonte actual centrado en el aprovechamiento local del ácido sulfúrico de las fundiciones en la producción del cobre por electrobtención.

En el ámbito nacional los elementos derivados del azufre constituyen el lado de la demanda del sector químico, cuya sinergia de desarrollo en la economía interna es el complemento necesario e insustituible del proceso de inserción global de la minería del cobre chileno y sin lugar a dudas de lo que se ha dado en llamar la segunda fase exportadora de la economía. Su desarrollo es una de las bases a partir de las cuales Codelco podrá programar su incorporación a la red de relaciones internacionales que tienen que ver con los procesos de refinación, comercialización y utilización del cobre en segmentos complejos de la demanda internacional.

En la actualidad una de las modalidades a explorar son los joint-ventures con empresas de China, India y la UE, mercados tradicionalmente importantes en la refinación. Situarse en el mercado mundial del cobre refinado no es sólo bajar costos sino muy directamente incrementar la productividad de las operaciones mineras en el ámbito internacional. Esto, mediante la industrialización de la materia prima, en segmentos de tecnología compleja con un factor humano altamente calificado en vista a articularse a las redes de valor que operan en el mercado mundial del cobre.

No se habrá ganado competitividad en el mercado internacional empujando hacia abajo el tipo de cambio, sino a través de la colaboración entre firmas del conglomerado. Habremos superado de esta manera, la estrategia de producir más para saldar las deudas operacionales en un mercado de constantes oscilaciones.

Ser parte de la cadena de valor, desde la producción del metal hasta su comercialización en productos terminados es un medio de control sobre las ganancias de la actividad mucho más eficaz que cualquier acuerdo sobre restricciones a la producción del metal.

Si no aumentamos el nivel de competitividad internacional de Codelco continuaremos subsidiando el transporte de concentrados desde Chile sin ningún beneficio para el país y habremos perdido irremediablemente nuestra opción a integrarnos soberanamente en los mercados mundiales.

