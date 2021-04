Funcionarios de la salud pública adhieren a Huelga General Sanitaria del 30 de abril convocada por la CUT

Este lunes, las y los funcionarios de la salud, agrupados en la Fenats Nacional, confirmaron su adhesión a la Huelga General Sanitaria convocada por la CUT para el próximo 30 de abril, ad portas del 1° de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores.

Así lo dieron conocer a través de una declaración pública en la que manifiestan sus demandas sectoriales que: “…responden a la saturación de los establecimientos sanitarios, el desgaste físico y mental de los trabajadores, la falta de recursos, la inestabilidad laboral de los contratados a honorarios, entre otras. Así como también, a las múltiples problemáticas sociales diarias que vive cada familia”. Y como antesala de la huelga, realizaron una manifestación en el frontis del Hospital San José, comuna de Independencia (RM), uno de los recintos hospitalarios más impactados por la pandemia.

La consejera nacional, a cargo de la Secretaria de Salud de la CUT y dirigente nacional de la Fenats Nacional, Karen Palma, señaló que: “El pueblo de Chile está sufriendo y nosotros , las y los trabajadores de la salud, también. En los hospitales no todo funciona como lo hacen ver. Hay sobrecarga laboral; hay familiares que no saben de sus pacientes, hay personas sufriendo el drama de la última cama. Por esto convocamos a una Huelga General Sanitaria, que NO significa dejar solos a nuestros pacientes, sino que denunciar que la pandemia la está combatiendo el pueblo de Chile solo; no el Gobierno. Unidos saldremos de esto, porque solo el pueblo ayuda al pueblo”.

