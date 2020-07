Foro de Sao Paulo 1990/2020: Un huracán de democracia. Por Aída García Naranjo.

HURACÁN DE DEMOCRACIA

Foro de Sao Paulo (FSP) 1990 / 2020

Aida Garcia Naranjo Morales (*)



En Julio de 1990 fuimos convocados los peruanos a un evento de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, la cita seria como lo ha detallado Valter Pomar, ex Secretario del FSP en el hotel Danubio de la Av. Brigadeiro Luis Antonio, en Sao Paulo Capital. Según su relato asistieron 48 organizaciones(60) de 14 países, uno de ellos el Perú.

Motivados los peruanos por la asistencia a este encuentro, partíamos desde la tierra de Tupac Amaru y Micaela Bastidas , con el legado de Mariategui y de nuestra Flora Tristan, a la fundación de lo que seria el siguiente año , el Foro de Sao Paulo. Asistíamos el 90, en representación del Partido Unificado Mariateguista (PUM), antecedente mayor de lo que es hoy día el Partido Socialista en el Perú, integrante del Movimiento Nuevo Perú.

Somos hoy día, parte del Grupo Andino Amazónico del Foro de Sao Paulo (GAA – FSP) y en tanto miembro fundadores del Foro, somos también parte del grupo de trabajo del Foro de Sao Paolo (GR-FSP). Los diferentes partidos integrantes del Foro de Sao Paulo, logramos, en el Perú, llegar tanto al gobierno nacional como al gobierno municipal en los periodos del 2010 y 2011 y a disputar en el 2016 la alternativa de ser gobierno, quedamos en tercer lugar con Veronika Mendoza a la cabeza.

El Foro de Sao Paulo, en estos treinta (30) es para mí: un huracán de democracia, es también un huracán de luchas, victorias y resistencias y finalmente es un huracán de esperanzas y por supuesto de nuevos desafíos .

En estos 30 años, este huracán de democracia, conquisto diferentes formas: democracia popular, democracia comunitaria, democracia representativa, democracia paritaria y puso como centro al pueblo a gobernar y que su voz se expresara en los símbolos de los referentes políticos que tuvimos en estas tres décadas, a través de los gobiernos que levantaban los programas de la Izquierda progresista , nacionalista, democrática o revolucionarias en la región.

En estos 30 años, millones de ciudadanos de América Latina salieron de la pobreza y la pobreza extrema, amplias capas dejaron el desempleo, mejorando sus niveles de vida; levantaron la bandera de “hambre cero” que ha recorrido como demanda toda América Latina, ya no como un sueño, sino como una realidad en muchos de nuestros países. Se accedió masivamente al crédito, a las transferencias monetarias, a la salud, se accedió a la educación y se superaron largos años de analfabetismo, se fortaleció la organización social, se accedió a la vivienda y sobre todo, se tuvo representación en la política, como la experiencia vivida de miles y de miles de luchadores sociales que accedieron a la representación pública.



La lucha no cesó, fue también una batalla cada día, el Foro de Sao Paulo, fue un espacio de disputa en toda América Latina y e también enfrento el atropello: en Honduras, en Paraguay, en Brasil, en el Ecuador y más recientemente en Bolivia enfrentando el golpe.

El Foro de Sao Paulo, se sigue nutriendo de la lucha del pueblo de Chile, del pueblo de Colombia, del pueblo de Ecuador, del pueblo de Bolivia, entre otros y de todas las movilizaciones y luchas del continente y por supuesto también de los triunfos en México, en Argentina y de los procesos revolucionarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua .

Decimos que el FSP es también un huracán de esperanza, es un huracán fundante ya que los pueblos vamos por un nuevo pacto social, vamos a una nueva lucha por nuevos procesos constituyentes, a una lucha por nuevas constituciones y por nuevas reglas de juego, de cara a nuestros bicentenarios republicanos.

El FSP fue esperanza de hombres y de mujeres, como un espacio de lucha por la autorepresentación del “nosotras” conquistando diferentes logros que debemos resaltar.

Conmemoramos el ejemplo de Nani Stuart junto a Marco Aurelio García, y saludamos a Mónica Valente, hoy Secretaria Ejecutiva del FSP, queremos también rendir nuestro homenaje a de la gigantesca Dilma Rousseff, que fue en su momento la mujer más votada del mundo. El continente entero en América Latina encontró en Cristina Fernández un símbolo desde 1971 con el primer impulso desde la iniciativa de ella en la lucha de las mujeres por la obtención de una cuota de género, en la representación política y hemos conquistado a lo largo de tres décadas, en muchos espacios: la democracia paritaria, que ha quedado constitucionalizada en muchos procesos que aspiraron a tener nuevas constituciones que incluyeron estas grandes conquistas.

Son en estos 30 años, que muchas mujeres accedieron a los cargos de la representación social y política, años que me han permitido conocer a mujeres al frente de sus organizaciones políticas. Me ha tocado a mí misma ser la Secretaria General del Partido Socialista, hoy miembro de la Comisión Política, antes Ministra y Embajadora en el Uruguay, compartiendo Monica Xavier,ella al frente del Partido Socialista Urguayo, en la representación principal también del Frente Amplio del Uruguay con Lucia Topolansky, esposa del compañero Pepe Mujica al frente del parlamento uruguayo, a Constanza Moreira, disputando también las internas por la presidencia de Uruguay, a Gloria Florez en Colombia, en la lucha por la paz, el Senado y el gobierno en un contexto de conflicto armado , de décadas.

Sorprendente fué también conocer a mujeres comandantes tanto en Nicaragua como en el Salvador de Farabundo Marti, una de ellas Nidia Diaz y a otras combatientes en Nuicaragua, en El Salvador y también en Guatemala, sorprendente para nosotras las peruanas, en un país en donde todavía las mujeres no habían entrado al ejército, ni a las fuerzas armadas, ni a las fuerzas policiales, ni a los otros espacios de la defensa (recién lo harían en 1997). Hoy día por supuesto que contamos también nosotras con generalas en el Ejercito del Perú.

No podría yo imaginarme una mejor situación que las vivencias en el marco de estos 30 años en el Foro de Sao Paulo y construir un nuevo imaginario posible.

Tres décadas después vivimos un cuadro regional complicado, debemos decir que no aparece una sola línea hegemónica, en tanto el hegemón del norte está debilitado y las fuerzas reaccionarias no logran consolidarse y sin embargo nos hace falta aún terminar de instalar las tendencias de la transformación social y del cambio . Es ese hoy nuestro reto.

En el actual contexto de la pandemia del 2020, nada será como antes y diríamos como Mario Benedetti “con un arriba nervioso y un abajo que se mueve” que nos ubicamos en la lucha por disputar un nuevo desenlacé hegemónico, a favor de los más

Se requiere articular de manera global y sistémica una alternativa de cambio porque está claro que el nuevo orden no surgirá automáticamente sin nuestra voluntad y SIN el optimismo estratégico que nos enseñara José Carlos Mariátegui, pues la pandemia no genera en si misma revoluciones. La esperanza esta puesta por adelante y en ella apostaremos y entregaremos nuestras energías y experiencia.

Hoy día somos 123 partidos y organizaciones políticas que somos parte del Foro de Sao Paulo, así que con esa fuerza volveremos a nuestras raíces originarias y como dirían Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Tupac Katari y Juana Azurduy: ¡!Volveremos y seremos millones!!.



• Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex Embajadora en la Republica Oriental del Uruguay y Ex Secretaria General del Partido Socialista -Perú



