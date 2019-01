FA decide dejar en duda acuerdos en el Congreso con DC y PR ya que estos se alinean con el gobierno

AND Noticias

“No podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no es de oposición, que no se comporta como tal y que han sido funcionales al Gobierno de Piñera”. El diputado ecologista Félix González, a nombre del resto de diputados del Frente Amplio, señalo que tomaron la decisión de romper cualquier acuerdo entre el FA y sectores de la ex Nueva Mayoría.

El malestar detono por las votaciones de la DC y PR que se han alineado con el Gobierno, en diferentes proyectos ley, como también la ambigua disposición con la acusación constitucional contra Chadwick.

Este quiebre afectara la presidencia de la mesa de la Cámara, que en marzo debe asumir el DC Gabriel Silber, y las presidencias de las diferentes comisiones.

