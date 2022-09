Extrema derecha pronosticada como beneficiaria electoral de la crisis económica y social de Italia

Como se pronosticaba en el siguiente artículo de Christine Thomas la extrema derecha italiana, el neofascista partido Fratelli d’Italia (hermanos de Italia) sucesor del Movimiento Social Italiano fascista ha conseguido la victoria electoral, y su lideresa Giorgia Meloni tiene la primera opción para encabezar el próximo gobierno italiano. (NdT)

Escrito por Christine Thomas.

El gobierno de coalición italiano de Mario Draghi se ha convertido en la última víctima política de la crisis del coste de la vida. El derrumbe del Gobierno a finales de julio provocó una caída en bolsa y una subida en un tramo hasta el 3,7% en el ‘yield’, la diferencia que Italia tiene que pagar para el servicio de su deuda respecto a Alemania: el 2,5% es considerada la ‘zona de peligro’. Esto ha suscitado temores entre las clases capitalistas europeas de que la inestabilidad económica y política en Italia podría desencadenar otra crisis de la deuda soberana y del euro, diez años después de la última tras la crisis financiera mundial de 2007-2008, que abrió crisis sociales y políticas en toda Europa y Europa. potencialmente podría haber volado el euro aparte.

El desencadenante del colapso del gobierno fue el populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que votó en contra de un paquete económico que habría brindado alguna ayuda a quienes luchan contra el aumento de los precios, argumentando que la ayuda no fue suficiente. Esto fue oportunismo político total. En 2018, en el momento de las últimas elecciones generales, M5S emergió como el partido más grande con el 33% de los votos. Ahora, según las encuestas, luchará por conseguir el 12% en las elecciones previstas para el 25 de septiembre. Una división reciente en sus filas parlamentarias, la última de muchas, dio como resultado que su exlíder Luigi di Maio se separara y se llevara consigo a 60 diputados. Ahora el partido busca desesperadamente canalizar la ira y la frustración por la inflación vertiginosa para reconstruir su base social y electoral.

Siguiendo la estela del M5S, los dos principales partidos de derecha de la coalición, la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi, se negaron a participar en un voto de confianza sobre Draghi y su gobierno. Esto fue por sus propias razones oportunistas. Ambos han estado perdiendo votos en la derecha, particularmente la Lega, frente al ultraderechista Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia – FdI) de Giorgia Meloni, que tiene sus raíces en el MSI fascista de la posguerra. Manteniéndose al margen de la coalición de Draghi, el FdI ha pasado del 4% de los votos en 2018 al 23% actual, convirtiéndose en el partido más votado, por delante del Partido Demócrata (PD), que ha estado dentro del Gobierno. Aunque nada es seguro en el sistema político italiano en crisis, las encuestas apuntan a una victoria en la elección de una coalición derechista compuesta por la Lega, la FdI y los Hermanos,

La coalición colapsada se formó en 2021 como un gobierno de «unidad nacional» para tratar de lidiar con las secuelas de la crisis de Covid. El hecho de que la clase dominante italiana haya tenido que recurrir una vez más a un ‘tecnócrata’ que no es un político electo como primer ministro es un indicio de la profunda crisis de representación política a la que se enfrentan. Exbanquero de Goldman Sachs y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Draghi fue apodado como ‘Super Mario’ porque durante la crisis de 2011-12 dijo que haría «lo que sea necesario» para salvar el euro, lanzando el Programa de flexibilización cuantitativa (QE) del BCE: compra de la deuda de los gobiernos de la UE a gran escala.

La idea era que el hombre que supuestamente había salvado el euro ahora salvaría a Italia: trayendo la desregulación, la privatización y las reformas neoliberales que la UE, el BCE y sectores de la clase capitalista italiana han estado impulsando durante muchos años. A cambio, Italia obtendría 200.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de Covid de la UE (la cantidad más grande de cualquier país de la UE) que, si se paga en su totalidad, sería el equivalente al 12,5% del PIB durante cinco años. A pesar de que la deuda de Italia al 150% del PIB es la segunda más grande de la UE (después de Grecia) y la cuarta más grande del mundo, el costo del servicio de esa deuda bajó temporalmente a su nivel más bajo durante muchos años. Pero ahora, después de apenas 17 meses, el ‘salvador’ ha dimitido y las ilusiones de estabilidad se han hecho añicos.

Graves crisis económicas y políticas

Las espantosas crisis económicas y políticas del capitalismo italiano solo pudieron disimularse temporalmente antes de volver a estallar a la superficie. Incluso antes de Covid y la guerra en Ucrania, la economía italiana no había crecido durante 20 años. Está una vez más al borde de la recesión. Y si Rusia cortara totalmente el suministro de gas a Europa, lo cual es totalmente posible, se estima que el PIB de Italia caería un 5%. Cualesquiera que sean los partidos que formen el próximo gobierno, heredarán una economía en crisis y una ira ardiente por el aumento del costo de la vida. Un gobierno de Meloni, en particular, podría actuar como un acicate para las luchas de la clase trabajadora que, temen los capitalistas europeos, podría poner en riesgo las ‘reformas’ neoliberales que Draghi acababa de comenzar.

La situación no está al nivel de hace diez años cuando el rendimiento llegó al 7% pero, dada la gravedad de los problemas económicos, una nueva crisis de la deuda soberana y del euro es totalmente posible si los mercados pierden la confianza en la sostenibilidad de Italia. deuda. Por supuesto, no sería una repetición exacta de la última crisis, pero potencialmente podría ser aún peor, porque en las condiciones económicas actuales, la UE no tiene acceso a las mismas herramientas que antes. Cuando se introdujo QE, la inflación y las tasas de interés estaban en cero. Ahora el BCE acaba de subir los tipos por primera vez en once años y la inflación en la Eurozona se acerca al 9%. La compra masiva de bonos ahora correría el riesgo de alimentar la hiperinflación.

La UE acaba de aprobar una nueva herramienta, el ‘Instrumento de Protección de Transmisión’ (TPI), claramente diseñado pensando en Italia, que permite al BCE comprar de forma selectiva los bonos del gobierno de un país considerado «injustificadamente» objetivo de los mercados, con el fin de para evitar la “fragmentación”. Pero para que la TPI entre en vigor, el país «objetivo» tendría que cumplir varias condiciones, lo que significa que es posible que nunca se implemente. Alemania, con su propia economía en crisis como resultado de las sanciones y la guerra en Ucrania, y bajo la presión de su propia clase trabajadora, es más probable que argumente que lo que está sucediendo en Italia está completamente «justificado». En el momento de la última crisis del euro, cuando Grecia estaba en el epicentro, Socialism Today señaló que Italia, con un PIB diez veces superior al de Grecia, es “demasiado grande para quebrar pero demasiado grande para salvar”. Alemán, El capitalismo austríaco y holandés no estarían dispuestos a transferir las enormes sumas que serían necesarias para rescatar a Italia en una situación similar a la de hace diez años. Por lo tanto, sería extremadamente difícil detener la propagación del contagio al resto de la Eurozona, con Italia potencialmente forzada a abandonar el Euro.

En Italia, parece que la extrema derecha será la beneficiaria electoral de la crisis actual. Que un país con la historia y las tradiciones de la clase obrera italiana termine con un primer ministro ‘posfascista’ les parecerá increíble a mucha gente. La culpa es de las políticas fallidas y el enfoque de la izquierda. Rifondazione Comunista (RC) fue una de las primeras nuevas formaciones de izquierda, en este caso un importante punto de referencia para los trabajadores y la juventud, que surgió después del colapso del estalinismo. También fue el primero en entrar en coalición con partidos capitalistas, lo que provocó un rápido declive en su credibilidad y votos. Como resultado, la clase obrera italiana ha estado efectivamente sin voz política durante más de una década.

Desafortunadamente, ese seguirá siendo el caso en las próximas elecciones. Sin nada parecido a la misma base social, un intento de la grupa de RC, el pequeño Potere al Popolo (Poder para el Pueblo) y el ex alcalde de Nápoles Luigi De Magistris de ‘hacer un Melenchon’ -y recrear el éxito de la La coalición electoral NUPES en Francia seguirá el mismo camino que la ahora olvidada ‘lista Tsipras’ creada para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, que una vez esperaba emular a Syriza en Grecia.

La construcción de un nuevo partido de izquierda con raíces en el movimiento de los trabajadores que pueda representar sus intereses a gran escala provendrá de las luchas sociales y de clase. La última crisis del euro mostró lo rápido que pueden cambiar los acontecimientos, con la creación de Podemos en España a partir del movimiento de los indignados y Syriza impulsada desde alrededor del 4% en las encuestas al gobierno, tras más de 30 huelgas generales en Grecia. Aunque ambos, como RC, traicionaron los intereses de los trabajadores una vez en el poder, la nueva crisis sentará las bases para luchas renovadas y los trabajadores aprenderán rápidamente las lecciones de la necesidad de que cualquier nuevo partido adopte un programa socialista que realmente pueda derrotar al capitalismo.

