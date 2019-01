Exonerando al Imperio en Venezuela

(Tomado de https://williamblum.org/aer/read/159)

Los rusos lo hicieron (continuación)

Cada día dedico alrededor de tres horas a leer el Washington Post. Entre otras cosas, busco evidencia —real, legal, evidencia sólida, o al menos algo lógico y racional— que pruebe muchos de los delitos recientes de estos horribles russkis, desde su influencia en el resultado de la elección presidencial de EEUU en 2016 hasta el uso de un agente nervioso en Gran Bretaña. Pero no encuentro esa evidencia.

Cada día trae titulares como estos:

“EEUU impondrá sanciones económicas a Rusia: ataque con agente nervioso a antiguo espía en Inglaterra fuerza a la Casa Blanca a actuar”.

“¿Está Rusia aprovechando el nuevo enfoque de Facebook?”

“Expertos: el equipo de Trump no tiene urgencia con la amenaza rusa”

Todos estos titulares son del mismo día, 9 de agosto, lo que me llevó a escribir este artículo, pero historias similares se encuentran a diario en el Post y en los principales periódicos de Estados Unidos. Ninguno de los artículos comienza por explicar cómo hizo Rusia esas cosas, o al menos POR QUÉ. Las motivaciones parecen haberse convertido en una búsqueda fracasada en los medios masivos estadounidenses. Lo que se menciona a veces, que creo que podría tener alguna credibilidad, es que Rusia prefería a Trump sobre Hillary Clinton en 2016. Pero esto ni siquiera es un comienzo para explicar cómo Rusia pudo lograr toda esa magia electoral de la que es acusada, lo que sería factible sólo si Estados Unidos fuera un patio trasero, Tercer Mundo, República Bananera.

Están los avisos en Facebook, y todos los demás avisos… La gente que cree en esta historia ¿ha visto estos avisos? Muchos son pro-Clinton o anti-Trump; muchos, las dos cosas; muchos, ninguna de las dos. Es un gran enredo. La única explicación racional que he leído sobre esto es que vienen de sitios para hacer dinero, “atrapa-clicks” (click-bait), como se los conoce, que simplemente ganan plata atrayendo visitantes.

Sobre los agentes nerviosos, tiene más sentido si Gran Bretaña o la CIA lo hicieron para hacer quedar mal a los rusos, porque el escándalo anti-ruso que lo siguió era totalmente predecible. ¿Por qué escogería Rusia la época de la Copa Mundo en Moscú —de la que todos en Rusia están muy orgullosos? Pero habría sido un momento ideal para sus enemigos.

Sin embargo, no tengo dudas de que la gran mayoría de los estadounidenses que siguen las noticias día a día creen las historias oficiales sobre los rusos. Están particularmente impresionados con el hecho de que cada agencia de inteligencia de EEUU apoya las historias oficiales. No les impresionaría para nada si se les dijera que una docena de agencias de inteligencia rusas rebaten las acusaciones. El pensamiento grupal está vivo y sano por todo el mundo. Como si fuera una segunda Guerra Fría.

Pero somos los buenos, ¿no es cierto?

Para un defensor de la política exterior de EEUU hay pocas cosas que causen una acidez estomacal más severa que alguien que sostenga una “equivalencia moral” entre el comportamiento de Estados Unidos y el de Rusia. Ese fue el caso durante la Primera Guerra Fría y es igual en la Segunda Guerra Fría. Los pone a colgarse del techo.

Después de que Estados Unidos pasó una ley el año anterior requiriendo a la estación de televisión RT (Russia Today) que se registrara como “agente extranjero”, los rusos pasaron su propia ley permitiendo a las autoridades requerir a los medios extranjeros que se registraran como “agentes extranjeros”. El senador John McCain denunció la nueva ley rusa, diciendo que “no hay equivalencia” entre RT y redes tales como la Voz de América, CNN y la BBC, cuyos periodistas “buscan la verdad, desmienten las mentiras, y hacen que los gobiernos rindan cuentas”. En contraste, dijo, “los propagandistas de RT desmienten la verdad, difunden mentiras, y buscan erosionar gobiernos democráticos para impulsar la agenda de Vladimir Putin” (Washington Post, 16 de noviembre de 2017).

Y he aquí que Tom Malinowski, antiguo secretario de Estado asistente para la democracia, los derechos humanos y el trabajo (2014-2017), reportó el año pasado que Putin había “denunciado que el gobierno de EEUU había interferido ‘agresivamente’ en 2012 en el voto presidencial en Rusia”, sosteniendo que Washington había “organizado y financiado a las fuerzas de oposición”. Putin, escribía Malinowski, “aparentemente logró el acuerdo del presidente Trump para un acuerdo mutuo de que ningún país interferiría en las elecciones del otro”.

“¿Es justa la equivalencia moral?” preguntaba Malinowski, y contestaba: “en síntesis, no. La intervención de Rusia en la elección de 2016 en Estados Unidos no podría ser más diferente que la que realiza Estados Unidos para promover la democracia en otros países” (Ibid., 23 de julio de 2017).

¿Cómo burlarse de este tipo de funcionarios y de las creencias que traen desde el colegio?

También tenemos el caso de la agencia gubernamental de EEUU, la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), que ha interferido en más elecciones que la CIA o que Dios. De hecho, el hombre que ayudó a redactar la legislación que establecía la NED, Allen Weinstein, declaraba en 1991: “mucho de lo que hacemos hoy lo hacía clandestinamente la CIA 25 años atrás” (Ibid., 22 de septiembre de 1991). El 12 de abril de 2018 los presidentes de dos alas de la NED escribían: “una engañosa narrativa ha vuelto a circular: que la campaña de Moscú de guerra política no es diferente de la asistencia democrática suministrada por EEUU”.

“Asistencia democrática”, como verás, es como llaman a la inteferencia en elecciones y al derrocamiento de gobiernos (William Blum, Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower, capítulo 19 sobre la NED). Los autores continúan: “esta narrativa es producida en serie por medios propagandísticos como RT y Sputnik [estación de radio]. …es desplegada por aislacionistas que proponen que EEUU se retire del liderazgo global” (Washington Post, 2 de abril de 2018).

“Aislacionistas” es como los conservadores llaman a los críticos de la política exterior de EEUU cuyos argumentos no pueden descartar fácilmente, así es que insinúan que esta gente simplemente no quiere que EEUU se vea envuelto en nada por fuera.

Y “liderazgo global” es como llaman a ser el primero en la interferencia en elecciones y derrocamiento de gobiernos.