Ex alcalde de Calama Daniel Agusto no se presenta a audiencia de formalización en su contra por fraude al fisco

Ex alcalde de Calama Daniel Agusto no se presenta a audiencia de...

El Ministerio Público le imputa a Daniel Agusto los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en el marco del «Caso Comdes». La defensa del ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial de Antofagasta, afirmó que la audiencia coincidía con la fecha programada de parto de la pareja del imputado, por lo que solicitó una nueva fecha para la formalización.

Diario de Antofagasta 3 Abril 2024

El ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial, Daniel Agusto Pérez (RN), no se presentó a la audiencia de formalización en su contra fijada para este miércoles, como imputado por el delito de fraude al fisco.

El Ministerio Público acusa al ex alcalde de la capital loína de los delitos de Fraudes al Fisco y Negociación Incompatible, cometidos en la Ilustre Municipalidad de Calama entre los años 2017 y 2018. La fiscalía asigna a Agusto la calidad de cómplice y autor respectivamente, para lo cual estaba programada audiencia de formalización este miércoles a las 8:30 horas.

Sin embargo, Agusto no se presentó en el tribunal. Su defensa adujo que la audiencia coincidía con la fecha de parto programada de la pareja del ex alcalde.

Frente a ello, a petición de la defensa y no existiendo controversia por ninguno de los intervinientes, se fijó una nueva fecha y hora para la formalización del imputado, la que quedó agendada para el próximo 3 de mayo a las 12:00 horas.

El llamado “Caso Comdes” se remonta al periodo de Daniel Agusto como alcalde de la comuna de Calama. En esa calidad, y como Presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de la ciudad de Calama, la institución realizó la compra de un inmueble a la prima hermana del edil, Jubitza Tapia Pérez.

La Contraloría detectó que la propiedad fue adquirida con un sobreprecio, $190.000.000, cuando una tasación bancaria la valoraba en $150.430.000. Asimismo se estableció que la propiedad era herencia de la prima hermana del Alcalde, quien también desempeñaba un rol clave en COMDES.

Cabe destacar que a pesar del complicado escenario judicial que enfrenta, Augusto busca volver a postularse como alcalde de la ciudad de Calama.