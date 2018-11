Pepe Gutierrez-Alvarez, Estado Español

EVOCACIÓN DE GONZALO DE REPARAZ

(Oporto, 1860-México, 1939)

Olvidado intelectual librepensador rayano al anarquismo y militante de la CNT que fue un referente de erudición para la militancia de su época, admirado por muchos trabajadores con voluntad de conocimientos. Novelista, historiador y geógrafo, gozó de un notable prestigio durante varias décadas aunque será olvidado en la posguerra: Se sabe que en su país natal ejerció como geógrafo y diplomático de carrera y fue sonada su polémica con el republicano radical Teófilo Braga sobre la influencia provenzal en la Península. Fue comisionado por el gobierno español para realizar exploraciones en Guinea, el Sahara y Marruecos, hasta que fue cesado por su oposición al colonialismo. Se ganó la vida dando clases de geografía económica y colonial a Sao Paulo, y en la Escuela Superior del Comercio en Barcelona.

Durante su estancia en Cataluña, vivió cerca de Terrassa y colaboró con Solidaridad Obrera; mantuvo una estrecha amistad con Josep Viadiu, quien le dedicaría más tarde algunas evocaciones biográficas. Durante la Gran Guerra apoyó a Alemania contra la Entente, contraponiendo la Gran Cultura alemana al colonialismo británico. Conoció en directo en la guerra de África, en particular en el “Desastre de la Annual”, una posibilidad de caída de la monarquía que acabó reforzando a la mafia militar “africanista”. Durante la República exigió la desmilitarización de Marruecos. ..Fue uno de los escasísimos “africanistas” de su tiempo en el sentido más auténtico y noble de la palabra, y aunque totalmente olvidado (por ejemplo, un autor tan riguroso como Sebastián Balfour, ni lo menciona en Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos, 1909-1939), sin embargo, su bibliografía en este terreno es muy amplia con títulos como: España en África (1891), Marruecos, el Rif, Melilla, Nociones de política hispanomarroquí (1893), Política de España en África, Geografía y Política {1929), La trágica lucha entre el Corán y el Evangelio (1932), y sobre todo, Lo que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho (1937). Formó parte del núcleo fundador de la Escuela Catalana de Geografía y llevó a cabo un viaje por el Amazonas con gran peligro de su vida.

Autor prolífico pues donde los haya, Gonzalo colaboró en una multitud de revistas científicas y culturales, también dio numerosas conferencias en las que sorprendió tanto por su erudición como por sus opiniones sumamente originales. Era un liberal de extrema izquierda y sus tesis políticas se centraban en la idea de una federación de repúblicas socialistas ibéricas (o sea Portugal y las nacionalidades que componen el Estado español más Gibraltar), cuya capital debía de ser marítima, cercana al Estrecho, como espejo de una actitud africanista y antieuropea así como una economía basada en el colectivismo agrario en línea de Joaquín Costa y en la pequeña propiedad (Proudhon).

A pesar de su avanzada vejez acudió a filas en julio del 36 aunque tuvo que limitarse a actividades culturales. Reparaz fue muy activo durante los años de guerra. Su oposición virulenta a la política del PSUC y de Negrín le valió ser encarcelado. Su destierro, a México en 1939, fue particularmente patético ya que no quería desprenderse de su enorme biblioteca, y falleció al poco de llegar. Entre sus obras: La guerra de Cuba (1896), Aventuras de un geógrafo errante (1920), La derrota de la civilización (1921), La Constitución nacional de España y las de papel (1928), Demolición y construcción; Cataluña en los mares (1930), Alfonso XIII y sus cómplices, Páginas turbias en la historia de España que ahora se ponen en claro, La Plana de Vich (1931), La responsabilidad política de la Dictadura (1933), Diario de nuestra guerra (1937, La tragedia ibérica (1938)…Además de Pobreza y atraso en España; España, la tierra, el hombre, el arte, Historias que parecen cuentos, Catalanismo, Iberismo y lusitanismo, El infierno verde…Falleció al poco de llegar a México, cabe pensar que pensar de una enorme tristeza,

Resulta extraño en verdad que no se haya publicado al menos una biografía y alguna antología.

