Esteban Silva:»Los BRICS influirán mucho en los cambios planetarios actuales».

ENTREVISTA INTERNACIONAL



Entrevista / Esteban Silva Cuadra: «Los BRICS influirán mucho en los cambios planetarios actuales»



Esteban Silva, un chileno muy dinámico activista por muchas causas justas y nobles, es presidente de la asociación de solidaridad con el pueblo saharaui de su país. también es miembro del consejo ejecutivo de la flamante asociación internacional de amigos de la revolución argelina. Vuelve a nosotros en esta entrevista sobre los objetivos altamente estratégicos y políticos de esta asociación que está llamada a desempeñar el papel de embajadora de la nueva Argelia, en fase de construcción por parte del presidente Abdelmadjid Tebboune.También analiza

el auge de los BRICS que nuestro país desea integrar. finalmente, hay una cuestión de incidentes inquietantes que le sucedieron recientemente. Estos ciertamente no son una coincidencia. Este es un activista tan experimentado que lo sabe mejor que nadie.



Entrevista realizada por Mohamed Abdoun para la Patrie News de Argelia.



La Patrie News (LPN): Recientemente estuviste en Argelia en la creación de la Asociación de Amigos de la Revolución Argelina, de la cual fuiste elegido integrante de su buró ejecutivo. ¿Podemos saber más sobre esta creación, y sobre las acciones y objetivos de esta asociación?



Esteban Silva Cuadra (ESC): A partir del 3 de julio nació la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina. En mi opinión, este es un evento importante. esta asociación está presidida por el ex combatiente y ex embajador Noureddine Djoudi. El expresidente mozambiqueño Joaquim Chissano es su presidente honorario. Personalmente, he tenido el gran honor de ser elegido miembro del comité ejecutivo de esta importante asociación. En mi opinión, el nacimiento de esta asociación de amigos de la revolución argelina es muy importante pues asume la tarea dar a conocer los altos valores en que se fundó la revolución argelina proyectarlos y difundirlos por todo el mundo.También busca profundizar la cooperación y la amistad entre el pueblo argelino y los pueblos y los ciudadanos que creemos y compartimos esos mismos valores. Esto, mediante la organización de actividades políticas y culturales junto al análisis e investigación histórico.

La asociación también se propone la tarea de promover la investigación académica en torno a la revolución argelina. Esta revolución promueve la dimensión de la solidaridad entre los pueblos. Una revolución que sirve de faro y modelo para otros pueblos, como el pueblo palestino y saharaui, que continúan luchando hoy por su autodeterminación. Otros pueblos del mundo toman como modelo y e inspiración en la revolución argelina para continuar luchando contra el colonialismo y, sobre todo, contra el neocolonialismo.Este último, en pleno siglo XXI, nunca ha estado tan presente y amenazante como ahora.

Por eso insisto en señalar que esta asociación internacional puede jugar hoy un papel muy importante.La nueva Argelia tiene derecho a aprovechar su glorioso pasado para contribuir y trabajar en la construcción de un nuevo orden mundial, más justo y multilateral, gracias a la valiosa ayuda de esta asociación internacional.

La asociación también puede ayudar a construir puentes y profundizar las relaciones entre los pueblos de África y de América Latina y el Caribe. Para nosostros, se trata de construir un nuevo orden económico, basado en intercambios más justos. por ejemplo, todo lo que está pasando actualmente alrededor de los BRICS es de suma importancia.

En mi opinión, Argelia puede y debe desempeñar un papel más dinámico en la escena internacional. Particularmente, en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación, y la del pueblo palestino.

La nueva Argelia, hoy más que nunca, juega un papel muy importante en la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, frente al conflicto que actualmente enfrenta a Rusia con la OTAN en territorio ucraniano. Esta asociación internacional de amigos de la revolución argelina tiene un papel central que desempeñar en la diplomacia y el diálogo entre los pueblos.



Argelia tiene un papel importante en los países no alineados y, espero, que lo haga en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha sido elegida como miembro no permanente.Lo mismo ocurre con su ayuda para encarar la crisis de Níger, sin derramamiento de sangre y sin intervención militar extranjera. En este contexto, Carlos Ron (Venezuela) y yo estamos muy contentos de participar en esta naciente asociación desde América Latina y el Caribe, la que es presidida por un legendario luchador de la revolución argelina, cómo es el Señor Nouredine Djoudi.



En Chile, buscamos preservar la memoria y el legado del líder Salvador Allende por las causas de nuestros pueblos.



LPN: Sigues siendo un irreductible defensor de la memoria y la política de Salvador Allende. ¿Chile en general y Latinoamérica en particular tienen posibilidades de revivir su antiguo esplendor, el de los años 70?



ES: El próximo mes de septiembre vamos a conmemorar el cincuentenario del golpe de Estado que costó la vida al Presidente Salvador Allende. Un golpe que instaló una dictadura con una brutal persecución contra el pueblo chileno por parte de la dictadura fascista de Pinochet, que pretendía imponer leyes salvajes e inhumanas. Un restauración del capitalismo salvaje sobre el pueblo chileno.

Por eso, el proyecto de emancipación y justicia social de Allende sigue más vigente que nunca, hoy, en este siglo XXI. El proyecto socialista del presidente Allende no ha sido derrotado. Sigue siendo hoy más que nunca de actualidad. Las nuevas generaciones, actuando activamente en un contexto diferente, luchan por reconquistar lo que llamamos la segunda independencia en Chile, esta vez económica.Con aquello me refiero a que el pueblo chileno recupere el control de nuestros recursos naturales y estratégicos. Ello supone también impulsar una reindustrialización del país con una lógica distribución equitativa y participación de los trabajadores, y del conjunto de la sociedad chilena en un sentido más amplio. Este ambicioso proyecto requiere de la cooperación e integración

de los países del Sur Global, comenzando por los países de América Latina y el Caribe. Nos corresponde unirnos para construir un nuevo orden mundial multilateral que pueda contrarrestar la política imperialista y neocolonialista del norte global. Así podríamos resumir el proyecto de Salvador Allende.



LPN: ¿El futuro está en los BRICS? Si es así, ¿nos dirigimos hacia el fin de la ONU, cuya impotencia es ahora un secreto a voces?



ESC: El papel importante que empiezan a jugar los países miembros de los BRICS se ve incrementado con las numerosas solicitudes de adhesión realizadas por países emergentes que tienen un peso geopolítico y económico innegable. En este marco, los BRICS se encuentran ubicados en la primera línea para construir un nuevo orden mundial multilateral más justo y contribuir por ejemplo, a que los pueblos saharaui y palestino se emancipen y obtengan su independencia.Esta notable importancia de los BRICS no es sólo económica y comercial. También es política y geopolítica.



El sistema y las instituciones de las Naciones Unidas están en crisis porque no han logrado forjar una relación justa entre Occidente y los países del sur global. El derecho internacional se aplica lamentablemente caso a caso y a «requerimiento del cliente».La soberanía y el derecho a la libre determinación de los pueblos deben ser prioritarios por sobre todas las demás consideraciones.Los BRICS pueden ayudar a construir un nuevo orden económico, político, financiero y cultural multilateral.



Los BRICS tendrán un peso muy relevante en los actuales cambios planetarios, aunque todavía existan ciertos desacuerdos políticos entre los miembros de este grupo. Porque la tendencia general sigue siendo positiva y muy prometedora. Nos corresponde a nosotros, países de la Unión Africana, de América Latina y el Caribe, empujar juntos para apoyar este cambio planetario y acelerar su ritmo. Esto, para afrontar los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Finalmente, hemos visto recientemente expresadas estas contradicciones de las que hablamos en esta entrevista en la Cumbre la Unión Europea y la CELAC (América Latina y el Caribe).Los países miembros de la UE han tratado de imponer allí su visión injusta e imperialista, particularmente en lo que respecta a la guerra de la OTAN contra Rusia. Afortunadamente, la mayoría de los estados de la CELAC se han negado a ello y han insistido en buscar soluciones de diálogo para contribuir a la concreción de la paz. También se expresaron los profundos desacuerdos que hay ante los injustos tratados de libre comercio (TLC’s), que sirven de mucho a la Europa Occidental en detrimento de la CELAC, lo mismo se puede conststar en los temas referidos a la transición ecológica. Todo lo anterior, refleja un antagonismo profundo que existe entre el Occidente capitalista y los países del Sur global.



LPN: Le han afectado «incidentes» curiosos por un retraso en la llegada de su equipaje la primera vez, luego el robo de su bolso dentro de su casa. Estas acciones evocan a acciones de un Servicio Secreto. Pero, ¿la DGED marroquí tiene brazo suficiente para llevar a cabo acciones en Chile y Francia? Al hacer esta pregunta, y sin querer asustarlos, yo me recuerdo el caso de Ben Barka



ESC: De hecho, he sido objeto de incidentes curiosos. Regresé a Chile, desde Argelia, después de haber participado allá en la constitución de la asociación internacional de amigos de la revolución argelina, donde tuve el honor de ser elegido dentro de su ejecutivo. En dos ocasiones, durante mis viajes anteriores entre Chile y Argelia, mi equipaje se «perdió» curiosamente durante mis escalas en París, y tardó unos días en ser devuelto.

Es la multiplicación de estas anomalías lo que me lleva a hacerme legítimas preguntas. Para mí, y en vista de los objetos sustraídos y luego encontrados, me llevan a pensar que no se trata de un robo clásico.

Hablar públicamente sobre estos incidentes creo que ayuda a proteger y alertar. En cualquier caso, y lo digo aquí con fuerza y ​​convicción, estos hechos no nos amedrentan ni nos harán callar, ni dejaremos de luchar por los pueblos saharaui y palestino.Nuestros compromisos permanecerán inquebrantables hasta la victoria final. A buen entendedor. (MA)



Fuente: Entrevista publicada el 19 de agosto 2023 por el medio de comunicación La Patria News de Argelia.



Traducción al español de Infosurglobal.

21 de agosto de 2023.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...