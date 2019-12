Esteban Silva: » «La Asamblea Constituyente debe ser originaria y soberana, mientras que la Convención Constituyente es un poder delegado, maniatado por quorums establecidos por la actual institucionalidad.»

Conversamos con Esteban Silva representante de Chile Mejor Sin TLC en Unidad Social sobre el Acuerdo de Paz y la Asamblea Constituyente.

«La Asamblea Constituyente debe ser originaria y soberana, mientras que la Convención Constituyente es un poder delegado, maniatado por quorums establecidos por la actual institucionalidad.»

Werken Rojo: ¿Qué piensa del Acuerdo de Paz que se pretende imponer para defraudar la voluntad popular que demanda una Asamblea Constituyente soberana?

En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a las y los diputados del PC, PH y regionalistas que no se han subordinado ni rendido frente al mal llamado «Acuerdo de Paz» impulsado por la derecha y la élite para defraudar la voluntad popular movilizada que exige que el pueblo sea el que se constituya en soberano ante la crisis a través de una Asamblea Constituyente originaria y soberana para redactar una nueva Constitución. La historia y el pueblo no olvidará su gesto y actitud.

La Asamblea Constituyente debe ser originaria y soberana, mientras que la Convención Constituyente que la partidocracia en crisis propone y que quiere imponer la derecha con sus aliados de la ex Concerta y lo que quedó del Frente Amplio es un poder constituyente delegado vía los partidos y maniatado por quorums establecidos por el poder institucional del Congreso que es parte de los que originan la crisis y la revuelta popular.

Están haciendo lo mismo que hicieron con el llamado Acuerdo Nacional de 1985 promovido por el régimen Pinochetista y convocado por el Arzobispo Francisco Fresno y cía y que fue negociado y firmado por el hoy senador Andrés Allamand (entonces de la naciente RN) y la opositora Alianza Democrática de la época la DC, el PS Briones o Nuñez y sectores que constituyeron el PPD y el PR, a la cual se sumó Luis Maira de la IC el que luego se fue al PS.

En ese engendro de la época se enterró hasta hoy la exigencia de la Asamblea Constituyente y se la cambió por las medidas inmediatas. Con los mismos argumentos que hoy esgrimen para chantajearnos: que eso era lo viable, que sin este acuerdo no se podría cambiar nada, que lo otro era seguir igual, etc. Con ese mismo argumento se desmovilizó a la entonces Asamblea de la Civilidad al igual como hoy pretenden hacerlo contra la Mesa de Unidad Social esgrimiendo el supuesto acuerdo de Paz. Ahora quieren una pseudo Constituyente definida y limitada por la partidocracia que límite la soberanía del pueblo soberano expresada en una Asamblea Constituyente originaria para salvar el modelo económico e institucional neoliberal. Lo más patético que diputados como Gabriel Boric, y los de Revolución Democrática se sumaron y subordinaron tan rápido al sistema y al «partido del orden». Y lo peor de aquello es que intentan darnos cátedra desde allí de lo que es viable y de lo que es posible. Están repitiendo el mismo patrón de conducta que recorrieron los que desde la izquierda o el llamado progresismo en la post dictadura quisieron convensernos de que transitar por la institucionalidad instalada por la dictadura para cambiarla era necesario a partir de un pseudo realismo y pragmatismo que es el que nos trajo finalmente a esta profunda crisis institucional actual.

El pueblo se los cobrará igual.

Werken Rojo: ¿Que han planteado desde Unidad Social sobre el Acuerdo de Paz?

Desde Unidad Social rechazamos desde el primer momento el «Acuerdo de Paz» y señalamos con argumentos el porqué. Lo de una AC plurinacional, paritaria y que garantice la participación y postulación del pueblo y por tanto de independientes se encuentra contenido en la propuesta de Unidad Social en la cual nosotr@s participamos en su elaboración y además fuimos a exponer el viernes ante la Comisión de Constitución de la Cámara. No es mérito de los que firmaron el acuerdo esas características si no del pueblo y de sus organizaciones que han presionado y siguen presionando. Vamos a participar en todas las instancias y en todos los ámbitos para asegurar que se abra una verdadera Asamblea Constituyente sin quorums ni cortapisas determinados previamente por el Congreso de manera sesgada y por ninguna otra institución.

Nosotros seguiremos luchando e impulsando la movilización social en todo este proceso que está en disputa para que en cualquier escenario que configure finalmente sea el pueblo imponga una Asamblea Constituyente originaria, soberana, plurinacional y paritaria. Una nueva Constitución nacida de una Constituyente no es el final de la crisis si no que el comienzo de un nuevo escenario y de una nueva etapa para generar los cambios estructurales que Chile requiere.

