Esteban Maturana, vicepresidente de Confusam: “Tenemos la certeza que el gobierno no está sincerando las cifras”

POR PODER Y LIDERAZGO

VIERNES, 3 DE ABRIL DE 2020

El vicepresidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal conversó en exclusiva con Poderyliderazgo.cl para analizar la situación que viven los más de 45 mil trabajadores de la salud municipal en medio de la pandemia del coronavirus que afecta al país

Esteban Maturana Doña, médico con más 40 años de trayectoria profesional, es un actor icono de la salud municipal chilena, por lo mismo su visión respecto de la actual situación que vive el país es determinante y mucho más cuando se trata de abordar las actuales condiciones laborales de los miles de trabajadores de la salud que por estos días se enfrentan cara a cara con el Covid-19.

“Más allá de esta pandemia que estamos viviendo, la historia de la salud pública es propia de un sistema que ha logrado superar graves problemas, logrando mantener buenos indicadores de salud, y eso se ha logrado gracias a la mística, entrega y vocación de servicio del personal de salud en Chile, en su inmensa mayoría mujeres, y no gracias a la gestión de ningún gobierno en particular”, sentencia de entrada el dirigente de la Confusam.

A partir de su experiencia y conocimiento de la salud primaria ¿Qué tan preparado se encuentra el sistema público para enfrentar esta crisis sanitaria?

“Después de la dictadura el sistema público ha sufrido una embestida brutal, en materia de financiamiento, abastecimiento, no reposición de equipos, recursos humanos, etc. y eso ha generado un tremendo descalabro. Esto nos va a pasar la cuenta, una vez que entremos en la etapa más cruda de la pandemia, que debiera de pasar dentro de la tercera o cuarta semana de abril, y viendo que claramente en el mes de mayo debiera de empezar un escenario muy complicado”.

“Entonces, cuando hemos visto que la salud pública ha sido sometida a desfinanciamiento sistemático, contra la entrega permanente de millones de dólares a las clínicas privadas por una decisión política, favoreciendo al sistema privado por sobre el público y esto, en gobiernos de derecha como de izquierda, el escenario del sistema público no está en óptimas condiciones para hacer frente a lo que se viene, ni en insumos, ni en camas, ni ventiladores, ni en personal”.

¿Cuáles son los insumos más críticos que faltan en la Atención Primaria?

“Los fundamentales son los equipos de protección personal para los funcionarios, estamos ante un escenario de una pandemia provocada por un virus, que no tiene vacuna ni tratamiento conocido efectivo que nos permita tratar con éxito el Covid19, por lo mismo estamos trabajando básicamente en los niveles de protección y en la atención de pacientes, y eso exige que el personal de salud tenga las medidas de protección adecuada y hoy el personal de salud no tiene protección. No tenemos mascarillas, las mascarillas necesarias, porque no es cualquier mascarilla, necesitamos N95 y aquí es donde entramos en una contradicción ya que en las Fuerzas Armadas y Carabineros los vemos bien apertrechados en las calles con mascarillas N95 y sin embargo nuestro personal de salud carece de esas mascarillas y estamos atendiendo a la población”.

“Ese es el escenario, por falta de mascarillas el personal de salud se enferma, eso amerita licencias, el personal enferma a otros trabajadores, siendo nosotros la primera línea o el Ejército de Salvación como decimos nosotros, pero es nuestra gente la que empieza a sentir las consecuencias de una enfermedad que puede tener consecuencias devastadoras”.

Respecto de este último punto, ¿Cuántos funcionarios hoy están contagiados?

“Nosotros como organización estamos ayudando a un recuento diario de gente nuestra que entra en cuarentena, cantidad de funcionarios que se les toman PCRs, de cuantos están positivos, al día de hoy hay más de 120 funcionarios con PCR positiva, y de ellos tenemos cuatro en estado grave, dos personas en Temuco en estado crítico con ventilación mecánica”.

Existen actores que ponen en duda las cifras que a diario entrega el Gobierno, ¿Cuál es su posición al respecto?

“Tenemos la certeza que el gobierno no está sincerando las cifras o que las cifras que está entregando no dan cuenta de la realidad del país, ya que por cada persona que tiene un test positivo de coronavirus, hay muchísimas circulando que también están contagiadas, pero que no han sido detectadas. De hecho, existe una proyección que se hizo hace una semana que habla de 30 mil casos sobre la base de las cifras que existían en ese momento y por lo mismo tenemos la convicción que el número de casos va a ser de cientos de miles en el país”.

“Si uno empieza a ver el equipamiento con que cuenta la red de salud, las camas críticas que se van a necesitar y el número de muertos que se puede proyectar, el escenario es complejo. De hecho, ya Salud compró más de mil bolsas mortuorias y eso habla claramente de lo que está esperando el gobierno”.

¿Ustedes, como gremio, fueron convocados la Mesa Social del Covid-19 constituida por el Gobierno?

“No conformamos la Mesa Social, a pesar de las exigencias que hizo particularmente el Alcalde Codina, no se nos integró, y eso tiene que ver con el país en el que vivimos en que todavía el poder de la clase médica sigue siendo un sustantivo importante, el gobierno tiene esa mirada elitista y han dado al Colegio Médico una situación de privilegio con respecto al resto de los gremios de la salud, gremios de la salud que decimos con mucha claridad que el Colegio Médico no es la vocería del mundo de la salud. Un médico sin el resto del equipo vale de verdad muy poco para resolver los problemas de salud. Los problemas se resuelven con un equipo de salud, donde el médico es uno más”.

¿Cómo es la relación del gremio con los alcaldes?

“Con la Asociación de Municipios la relación ha sido más o menos fluida, pero la verdad es que no hemos logrado que esta organización tenga en el gobierno y los alcaldes la recepción que debiera tener, ya que nosotros representamos a cerca de 50 mil trabajadores de la salud y para graficar esta situación, ayer por ejemplo hubo una reunión con la presidenta del Colegio Médico y que participaron distintos alcaldes, y no había ninguna otra organización gremial, lo que da cuenta que los alcaldes, que son nuestros empleadores y que no tienen nada que ver con el mundo hospitalario, le están entregando a la presidenta del Colegio Médico una representatividad que no tiene con respecto a nuestro personal y eso de verdad que nos molesta muchísimo”.

¿Y qué es lo que piden en concreto ustedes como Confusam?

“La verdad que el problema del coronavirus, de esta pandemia, es un problema de tal magnitud que exige una solución integral e integradora, tiene que ser resulto necesariamente con una mirada amplia. El problema no se resuelve solamente desde los escritorios, se resuelve conociendo la realidad, la experiencia que se está viviendo en los hospitales, en los consultorios, los servicios de atención primaria de urgencia, la realidad de cada una de las distintas comunas del país. Y esa mirada la podemos entregar nosotros y claramente no el Colegio Médico”.

Finalmente, ¿Cómo evalúa la forma en que el Gobierno ha enfrentado esta crisis sanitaria?

“La respuesta es simple, este es un gobierno de empresarios que está cometiendo un error gravísimo, pero que tiene que ver con su propia lógica, que es que antepone a la salud y la vida de las personas, la decisión más importante que debe tomar cualquier gobierno, antepone la lógica de los negocios, están resguardando los negocios, están resguardando las grandes empresas, despreocupándose de la salud de las personas y los resultados, que si esto no cambia pueden ser muy catastróficos”.

