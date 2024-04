Estados Unidos – Se multiplican los campamentos universitarios exigiendo romper económicamente con el sionismo y condenar el genocidio palestino

Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2024.

En 24 horas, se ha duplicado el número de campamentos reportados en apoyo a Gaza en campus universitarios de Estados Unidos, Australia y Francia, exigiendo la desinversión del sionismo.

Se establecieron nuevos campamentos en SciencesPo París, la Universidad de Melbourne, la Universidad George Washington, la Universidad Northeastern y otros lugares.

El número total de campamentos existentes en todo el mundo en apoyo a Palestina se ha elevado a 41 con:

Se han informado de 38 escuelas con campamentos palestinos dentro de los EE. UU.:

1- Universidad de Brown – Providence, RI

2- Universidad Politécnica del Estado de California – Humboldt, CA

3- Universidad de la ciudad de Nueva York (Telegram) – Nueva York, NY

4- Universidad de Columbia (Telegram) – Nueva York, NY

5-Emerson College – Boston, MA

6- Universidad Emory – Atlanta, GA

7- Universidad Internacional de Florida – Miami, FL

8- Universidad Estatal de Florida – Tallahassee, FL

9- Universidad George Washington – DC

10- Universidad de Harvard – Cambridge, MA.

11- Universidad de Indiana – Universidad Purdue – Indianápolis, IN

12- Universidad de Nueva York (Telegram) – Nueva York, NY

13- Universidad del Noreste – Boston, MA

14- Universidad Northwestern (Telegram) – Evanston, IL

15- Universidad Estatal de Ohio – Columbus, Ohio

16 – Universidad de Princeton – Princeton, Nueva Jersey

17- Universidad Rice – Houston, TX

18- Texas A&M – College Station, TX

19- Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (Telegram) – Cambridge, MA

20- Universidad Estatal de Michigan (Telegram) – East Lansing, MI

21- The New School – Nueva York, NY (Telegram)

22- La Universidad de Michigan (Telegram) – Ann Arbor, MI

23- Universidad de Tufts – Medford, MA

24- Universidad de Arizona – Tucson

25- Universidad de California en Berkeley – Berkeley, CA

26- Universidad de Maryland – College Park, MD

27- Universidad de Miami – Oxford, Ohio

28- Universidad de Minnesota – Minneapolis, MN

29- Universidad de Nuevo México – Albuquerque, NM

30- Universidad de Carolina del Norte en Charlotte – Charlotte, NC

31- Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill – Chapel Hill, Carolina del Norte

32- Universidad de Pittsburgh – Pittsburgh, PA

33- Universidad de Rochester – Rochester, Nueva York

34- Universidad del Sur de California – Los Ángeles, CA

35- Universidad de Texas, Austin – Austin, TX

36- Universidad de Texas en Dallas – Dallas, TX

37- Universidad Vanderbilt – Nashville, Tennessee

38- Universidad de Yale – New Haven, CT

Dos universidades en Australia:

Universidad de Sídney

Universidad de Melbourne

Una universidad en Francia:

Ciencias Po – París

Resistance News Network envía sus saludos al creciente y unido movimiento estudiantil revolucionario, que ha surgido en solidaridad con el pueblo palestino y la resistencia en acciones decisivas para impedir el apoyo imperial estadounidense a la entidad sionista genocida.

Alentamos a los estudiantes que forman parte de campamentos o que los planean a enviarnos actualizaciones a través de nuestro robot de mensajería (preferiblemente en forma de actualización de noticias): @RNN_Messaging_Bot

La Universidad de la Ciudad de Nueva York se une a los campamentos de solidaridad con Gaza

Este jueves, estudiantes y docentes de la universidad pública más grande de Nueva York instalaron un campamento en solidaridad con Gaza, pidiendo la desinversión de las universidades en empresas de armas y de Israel, que la Policía se retire de los campus, el fin de la represión macartista y una CUNY del Pueblo.

Por Tatiana Cozzarelli

Campamento en City College, CUNY, en solidaridad con Palestina el 25 de abril de 2024. Imagen: Luigi Morris (@luigiwmorris)

En todo el país se han instalado decenas de campamentos en solidaridad con Gaza. Los estudiantes exigen el fin del genocidio, que sus instituciones dejen de invertir en empresas de armas y de Israel y el cese de persecución y el fin de las sanciones para todos aquellos que protestan a favor de Palestina.

Este jueves, la universidad pública más grande de la ciudad de Nueva York, la City University of New York (CUNY), se ha sumado a la ola de campamentos. Más de 200 personas llegaron al City College y establecieron un campamento, levantaron tiendas de campaña y colocaron pancartas que decían “No más inversiones para el apartheid”, “Maestros para la liberación de Palestina” y consignas por la desinversión de la universidad hacia empresas ligadas a la guerra y a Israel: “No habrá negocios como de costumbre hasta que CUNY se deshaga de las inversiones”.

Las cinco demandas planteadas en el campamento del CUNY son:

1) ¡Desinvertir! Desinvertir inmediatamente en TODAS las empresas cómplices del genocidio imperialista-sionista, incluidas las de armas, tecnología y vigilancia, y las de construcción. Comprometerse a la total transparencia financiera con respecto a las inversiones institucionales de CUNY.

2) ¡Boicot! Prohibir todos los viajes académicos al Estado sionista. Cancelar todas las formas de cooperación con instituciones académicas israelíes, incluidos eventos, actividades, acuerdos y colaboraciones de investigación.

3) ¡Solidaridad! Publicar una declaración afirmando el derecho del pueblo palestino a la liberación nacional y el derecho al retorno. Proteger a los estudiantes y trabajadores de CUNY que son atacados por hablar contra el genocidio en Gaza y en solidaridad con la liberación palestina. Reintegrar a los profesores que han sido despedidos por mostrar solidaridad con Palestina.

4) ¡Desmilitarizar! ¡Desmilitaricen CUNY, desmilitaricen Harlem! Sacar a los oficiales de la policía de Nueva York de todos los campus de CUNY y poner fin a toda colaboración, entrenamiento y reclutamiento por parte de instituciones imperialistas, incluida la CIA, la Seguridad Nacional y el ROTC. Eliminar todos los símbolos del imperialismo estadounidense de nuestros campus: ¡cambiar el nombre de la Escuela de Liderazgo Cívico y Global Colin Powell en CCNY y restablecer el Centro Comunitario y Estudiantil Guillermo Morales y Assata Shakur!

5) ¡Un CUNY del Pueblo! ¡Exigimos una CUNY totalmente financiada y libre que no esté en deuda con donantes privados sionistas e imperialistas! Restaurar el estatus gratuito de matrícula de CUNY, proteger el sindicato y adoptar un contrato justo para el personal y los profesores.https://www.instagram.com/reel/C6MIaDiOJnq/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.laizquierdadiario.com&rp=%2FLa-Universidad-de-la-Ciudad-de-Nueva-York-se-une-a-los-campamentos-de-solidaridad-con-Gaza#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1338.3000000715256%2C%22ls%22%3A711.3000000715256%2C%22le%22%3A1154.2000000476837%7D

Este campamento se lleva a cabo en el City College, que forma parte del CUNY y fue la primera institución pública gratuita de educación superior en los Estados Unidos. Se trata de un espacio que no es ajeno a la acción estudiantil radical. En la década de 1940, estudiantes y trabajadores se movilizaron contra los arrestos y despidos de organizadores antifascistas. En 1969, estudiantes negros y puertorriqueños ocuparon el campus durante dos semanas. Estos estudiantes presentaron cinco demandas, incluida la de garantizar que la universidad reflejara y sirviera a la población negra y puertorriqueña.

Actualmente hay otros dos campamentos en la ciudad de Nueva York. La Universidad de Columbia, a sólo 15 minutos a pie del City College, inició la ola de campamentos cuando la rectora de la universidad, Minouche Shafik, ordenó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ingresar al campus y arrestó a más de 100 estudiantes. Luego, los estudiantes establecieron un segundo campamento que ha continuado gracias al apoyo tanto dentro como fuera de Columbia, a pesar de las amenazas de mayor represión por parte de la administración universitaria. También surgió un campamento en la New School que está realizando piquetes afuera tanto para las demandas del movimiento palestino como para un nuevo sindicato de trabajadores académicos. En la Universidad de Nueva York (NYU), la policía arrestó a más de 150 estudiantes, así como a varios profesores que habían rodeado a los estudiantes para defenderlos.

Las demandas del campamento de una CUNY del Pueblo se remontan al movimiento radical que creó una institución pública gratuita en la ciudad de Nueva York.

Está claro que, con el movimiento estudiantil radicalizado en todo el país, el espíritu de los años 60 se está revitalizando en los campamentos de toda la ciudad de Nueva York.

Mientras tanto, Estados Unidos acaba de enviar más de 26.000 millones de dólares en ayuda a Israel , y el presidente Biden sigue haciendo honor al nombre de “Genocide Joe”. Todas las universidades de Gaza han sido bombardeadas y ha habido una tremenda pérdida de recursos en las bibliotecas de toda la Franja. Se avecina una invasión de Rafah, y cerca de un hospital de Khan Yunis se encontró una fosa común con más de 300 personas, algunas de las cuales estaban desnudas y con las manos atadas a la espalda. En este contexto, los estudiantes en Estados Unidos se oponen al genocidio.

Universidades de todo el país también han establecido campamentos con demandas similares. Los campamentos están siendo organizados por estudiantes de diferentes orígenes religiosos, incluidos estudiantes musulmanes y judíos. De hecho, campamentos en todo el país celebraron la Pascua judía, contradiciendo la mentira de los medios de que estos campamentos son antisemitas. De hecho, muchos de los estudiantes arrestados y desalojados son judíos.

Este jueves, un sector de profesores de la Universidad de Texas en Austin, que el miércoles fue escenario de represión policial, se negó a dar clases diciendo “no vamos a seguir como si nada pasara” y, en cambio, se unirán a las protestas estudiantiles.

Estamos siendo testigos de lo que se ha denominado el nuevo macartismo, en el que las administraciones universitarias suspenden y desalojan a estudiantes, además de llamar a la policía contra quienes protestan pacíficamente en el campus. La lucha contra esta represión va de la mano de la lucha contra el genocidio, por una Palestina libre.

Necesitamos que nuestros sindicatos se levanten y desempeñen un papel en este fuerte movimiento estudiantil. Ya hemos visto al sindicato de Estudiantes Trabajadores de Columbia emitir una declaración contra la represión que ha sido firmada por múltiples sindicatos, incluidos los locales de la UAW, y la Facultad de Columbia organizó una huelga masiva contra la represión, con carteles que decían “no toquen a nuestros estudiantes”. La sección local del sindicato UAW está convocando una acción por Gaza el viernes en Washington Square Park. Y los estudiantes que fueron arrestados en Columbia están pidiendo explícitamente a los profesores que organicen una huelga en solidaridad con los campamentos.

En medio de este brutal genocidio en Gaza, una nueva generación de estudiantes activistas se está levantando en CUNY y en todo el país.

¡Abajo toda represión al campamento!

¡Desinviertan ya!

¡Palestina libre!