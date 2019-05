Estados Unidos: Bernie Sanders y el camino hacia un partido de trabajadores de masas

La candidatura de Bernie Sanders para la presidencia en 2016 sacudió la política estadounidense. Al atraer a cientos de miles de personas en torno a un programa radical, mostró el potencial de una alternativa basada en la clase trabajadora ante los dos partidos principales. Tony Saunois revisa una reseña de la campaña, extrayendo las lecciones para el concurso presidencial de 2020 que ya está en marcha.

Reseña de libro de Tony Saunois, número de junio de 2019 de Socialism Today (revista mensual del Partido Socialista, CIT Inglaterra y Gales)

Heather Gautney, directora ejecutiva de «Our Revolution» y profesora de la Universidad de Fordham, Nueva York, trabajó para Bernie Sanders como miembro legislativo en su oficina de Washington DC antes de la campaña presidencial de 2016. También sirvió como organizadora voluntaria durante su candidatura a la presidencia. Su libro ofrece una valiosa información sobre los problemas políticos centrales que enfrentó su campaña, su programa y sus objetivos. Como señala Gautney, ella es una académica, no una columnista de chismes, y este libro está libre de los chismes personales que se encuentran en algunos relatos de las principales batallas políticas. Es un relato esclarecedor de esta lucha épica, que plantea cuestiones cruciales del programa. Sin embargo, la debilidad subyacente en su análisis radica en su falta de perspectiva y lo que Sanders y sus partidarios deberían hacer ahora.

El movimiento de masas que se desarrolló alrededor de Sanders en 2016 fue uno de los desarrollos políticos internacionales más importantes para la clase obrera y los socialistas. Reflejó los primeros movimientos del despertar del gigante, la clase trabajadora de los EE. UU., a raíz del movimiento Occupy, las huelgas de masas en Wisconsin y otros trastornos. El hecho de que la campaña afectara a millones de personas fue un giro histórico, lo que refleja su total alienación de la clase dominante capitalista. Estaban buscando una alternativa a la casta política o dinastías al frente de los partidos demócrata y republicano.

Esto es un reflejo de la crisis social y económica que ha azotado a la sociedad estadounidense. Es una consecuencia de la declinación de la posición del imperialismo estadounidense a nivel mundial, aunque sigue siendo la potencia capitalista más poderosa. En esto tiene alguna comparación con la agitación política y social que sacudió el capitalismo británico a fines del siglo XIX y principios del XX, lo que dio lugar a trastornos revolucionarios y al nacimiento del Partido Laborista.

La desigualdad social masiva, la ira hirviente y el aumento de la pobreza entre sectores de la población estadounidense se ilustran a lo largo del libro. Sanders logró aprovecharlo.

Gautney relata el entusiasmo por la demanda de Sanders de atención médica universal en una reunión pública en el condado de McDowell, Virginia Occidental. Allí, el 35% vive en la pobreza, casi la mitad de ellos niños. Menos del 66% se graduó de la escuela secundaria, y la esperanza de vida promedio para los hombres es de 64, en el país imperialista más poderoso del mundo.

Explica correctamente el papel de los demócratas en la aplicación de políticas neoliberales en los años ochenta y noventa cuando el partido se fue alejando cada vez más de las políticas keynesianas. Gautney realmente expone el odio que existía, y permanece, hacia la élite demócrata representada por los Clinton y otros. Hillary Clinton era conocida por su desprecio hacia la clase trabajadora y los pobres. Esto se demostró en su referencia a los votantes de Trump como «deplorables», y el doblaje de áreas para evitar durante la campaña como «estados de sobrevuelo».

Separatismo divisivo

Desde el principio, Gautney presenta cuatro temas clave para entender el movimiento en torno a Sanders. En 2014, escribió un ensayo en el New York Times en el que discutía si él debería postularse, argumentando correctamente que «la clase social sería el eje principal en el que surgiría la nueva política de los Estados Unidos». Ella argumentó que, en caso de que Sanders arrojara su sombrero al anillo, él se ocuparía de los asuntos de la clase. Si bien «el llamamiento de Hillary a la política de identidad alentaría a las feministas corporativas, haría poco para unir y empoderar a los desposeídos de los Estados Unidos o mover el dial sobre la desigualdad social».

En su descripción de la campaña electoral, el rol pernicioso de la política de identidad es fundamental, y cómo la clase dominante utiliza sus aspectos para desvirtuar y desenfocar los asuntos de la clase al fomentar el «separatismo». La política de identidad es un tema vital que los socialistas revolucionarios deben afrontar, especialmente en los Estados Unidos, donde la academia está a toda marcha produciendo ideas supuestamente nuevas basadas en ella. Estas ideas han penetrado en las organizaciones de trabajadores y en las secciones de la clase trabajadora y los jóvenes. Por supuesto, los socialistas deben intervenir enérgicamente en todas las luchas por defender los derechos de las mujeres, oponerse a la discriminación basada en el género, la raza y la orientación sexual, y defender los derechos de todos los pueblos oprimidos.

Los ataques brutales bajo Donald Trump contra los derechos de las mujeres y LGBTQ + han hecho que estos temas sean particularmente explosivos. La reciente decisión en Alabama de prohibir casi todos los abortos es una medida de los ataques viciosos bajo Trump. Los republicanos esperan que provoque un desafío legal que abra la puerta a una decisión de la Corte Suprema de que debería aplicarse en todo el país. Es probable que esto provoque protestas masivas que los socialistas y todos los trabajadores necesitan apoyar e intervenir.

Sin embargo, es vital que estas luchas estén vinculadas y se conviertan en parte integral de una lucha unida de la clase trabajadora contra el capitalismo. La trampa divisiva del separatismo, en todas sus formas, que solo dividirá a la clase trabajadora, debe ser combatida y enérgicamente opuesta. La experiencia de la campaña de Sanders al tratar con este tema está llena de lecciones. Los socialistas deben exponer hábilmente la amenaza planteada por la política de identidad a la clase trabajadora de todos los géneros y razas.

Políticas de identidad versus unidad de la clase trabajadora

Gautney concluye en su introducción que «la clase terminó como el principio organizador fundamental de 2016». Esto fue reflejado por Sanders y Trump, por este último en una forma distorsionada o «hooligan», como ella lo expresa. Gautney también admite: «Lo que no vi venir en junio de 2014, sin embargo, fue cómo los demócratas de los aparatos usarían la desigualdad de género y racial para socavar las alternativas progresistas, y qué tan mal sería la estrategia». Más tarde, en un largo capítulo sobre políticas de identidad, ella da ejemplos claros de cómo fue utilizada en contra de Sanders por Clinton y los líderes demócratas en la comunidad negra. Intentaron conscientemente impedir una posición de clase del debate.

Gautney da ejemplo tras ejemplo de cómo Sanders fue atacado por algunos líderes individuales del movimiento Black Lives Matter y otros. Fue acusado de ser «sordo» a la difícil situación de las personas de color a pesar de sus ataques a Wall Street. Los congresistas del Partido Demócrata Negro fueron usados ​​para respaldar a Clinton jugando la tarjeta de la identidad política. James Clyburn de Carolina del Sur apoyó a Clinton. Él y Cedric Richmond, de Louisiana, afirmaron que el plan de Sanders para la educación superior pública gratuita socavaría los colegios y universidades históricamente negros.

Gautney ataca con fuerza lo que ella argumenta es que «la práctica demócrata del establishment de calificar su política de clase conservadora como justicia racial». Critica a los que dicen hablar en nombre de la «comunidad negra» en su conjunto, describiendo esto como un «término abstracto» porque oculta las «desigualdades de clase y poder entre los estadounidenses negros. Desde las victorias en los años sesenta y setenta, la desigualdad ha avanzado hasta tal punto que hoy es mucho más alta que entre los estadounidenses blancos ”. Ella advierte: “En la sociedad capitalista, toda política es política de clase. Asumiendo que existe una unidad esencial de «comunidad» dentro de categorías raciales, étnicas y de género particulares, se pueden ocultar las jerarquías de clase y las relaciones de explotación entre las personas dentro de tales agrupaciones «.

Nada de esto significa, por supuesto, que no debemos reconocer la brutal opresión racial y de género en el capitalismo, particularmente en la sociedad estadounidense. Por el contrario, es imprescindible combatirlo. Sin embargo, también es necesario vincularlo a una lucha de clases unida contra el capitalismo y establecer las distinciones de clase que existen dentro de los grupos raciales, de género y / u otros. Gautney cita al teórico literario, Walter Benn Michaels, quien dijo en una entrevista: «Sabes que vives en un mundo que ama el neoliberalismo cuando se tiene que contar con algunas personas de color que son ricas como buenas noticias para todas las personas de color que son pobres»!

Gautney argumenta que lo mismo podría decirse de las «versiones del feminismo que explotan el sentido de la supuesta unidad biológica de las mujeres y las experiencias comunes de patriarcado para pintar el éxito de una mujer de élite como una victoria universal, en lugar de luchar por la igualdad material con los hombres y entre las mujeres». «. Podríamos añadir entre los hombres también. Sin embargo, para lograr esto es necesario romper con el capitalismo y vincular todas esas luchas con la necesidad de una transformación socialista de la sociedad.

El ‘proyecto de socialismo europeo’

Heather Gautney también trata aspectos del programa de Sanders, pero esta es la parte más débil de su análisis. El hecho de que se identificara a Sanders como socialista, lo que planteaba demandas radicales que reflejaban los problemas de clase y atraía a grandes sectores de la clase trabajadora, fue positivo, particularmente en el contexto de la sociedad estadounidense. El socialismo se ha puesto en la agenda por primera vez en generaciones. Sin embargo, este desarrollo positivo se encuentra en una etapa temprana y tiene limitaciones que deben superarse.

En su introducción, Gautney trata la cuestión del «socialismo» de Sanders y su significado. Sanders le había pedido que preparara un documento sobre «sanidad universal, colegios gratuitos, pensiones públicas y otros aspectos del socialismo democrático europeo». Ella explica: «El proyecto de socialismo europeo que me propuso … involucró la preparación de antecedentes sobre los sistemas de bienestar social en Europa, y Dinamarca en particular». En otras palabras, para ellos, el socialismo es el estado de bienestar que existe en la mayoría de los países del norte de Europa. Dada la ausencia de tal sistema en los Estados Unidos, comprensiblemente, esta propuesta es tremendamente popular y parece muy radical.

Además, los Estados Unidos, como todos los países capitalistas, han estado dominados por la agenda neoliberal durante décadas. El liderazgo del Partido Demócrata ha sido una fuerza impulsora en su implementación desde fines de los años setenta. Bill y Hillary Clinton han estado a la vanguardia de esta campaña. Las reformas exigidas por Sanders en materia de salud, educación, inversión en infraestructura y ruptura del sistema bancario parecían particularmente radicales en comparación con las políticas defendidas por la dirección del Partido Demócrata.

Sin embargo, las reformas en las que Sanders hizo campaña no constituían una ruptura con el capitalismo. Gautney es bastante explícita acerca de esto cuando trata con el llamado de Sanders a una «revolución política»: «Su campaña no fue un llamado a una reestructuración social y política radical del poder en los Estados Unidos, como han hecho los movimientos revolucionarios modernos en Cuba o Bolivia». en otra parte. Bernie no se asoció con la política anticapitalista ni buscó nacionalizar las principales industrias (aunque se ha hecho en el pasado). Más bien, abogó por aumentar la regulación gubernamental y los impuestos corporativos y eliminar elementos del sistema social, como la salud y la educación superior, de la economía de mercado. También promovió políticas para reactivar la inversión pública y las redes de seguridad social … al igual que el keynesianismo industrial de la era de la posguerra «.

Sanders llevaba el llavero del líder socialista estadounidense Eugene V Debs en su bolsillo. Debs fue miembro fundador de International Workers of the World y líder del Partido Socialista de América, que en su apogeo tenía más de 100,000 miembros y más de 1,000 miembros elegidos para cargos públicos, incluidos dos en el Congreso. Debs se postuló cinco veces para la presidencia ganando casi un millón de votos en 1920. Las políticas de Sanders equivalían a un capitalismo «reformado» en lugar de una ruptura socialista, ¡y son un pálido reflejo del programa de Debs!

Además, la demanda relativamente radical de Sanders de un «estado de bienestar» se produce en un momento en que las clases dominantes en Europa están en proceso de desmantelarlo. Esto se deriva de la actual era de crisis capitalista, en contraste con el período de alza económica de la posguerra cuando estas reformas podrían ser admitidas por el capitalismo en Europa.

Contra los intereses de la clase capitalista

No obstante, las reformas de Sanders fueron demasiado para la clase dominante de los Estados Unidos y la dirección del Partido Demócrata, como para aceptarlas. Los demócratas habían girado más hacia la derecha y abrazaron el neoliberalismo. Ante las convulsiones revolucionarias y un movimiento de masas, la clase capitalista puede verse obligada a introducir algunas reformas temporalmente. Sin embargo, la introducción de reformas sostenidas es algo que el sistema no puede permitirse en este momento de crisis.

Cuando Sanders lanzó su candidatura al 2020 para la nominación en Iowa, realizó un ataque de gran magnitud contra los horrores del capitalismo estadounidense. Expuso la industria farmacéutica, los bancos y las grandes corporaciones, y la evasión fiscal de Google, Amazon y otras compañías. Atención médica para todos, se prometió un salario mínimo de US$ 15 la hora y otras demandas en caso de que gane la presidencia. Argumentó correctamente para una inversión masiva en infraestructura. También advirtió que las grandes corporaciones utilizarían su inmenso poder para oponerse a estas políticas, y amenazó con hacerles frente. Pero la pregunta es ¿cómo?

Desafortunadamente, Sanders no hizo referencia alguna a la toma de estas corporaciones masivas en propiedad pública bajo control democrático. Su programa se quedó en la aspiración utópica de tratar de regular el capitalismo en beneficio de todos, en lugar de romper con él e introducir una alternativa socialista democrática. Esto hace eco de lo que existía en Europa poco después de la segunda guerra mundial. En las últimas décadas, sin embargo, la clase capitalista ha abandonado tales políticas en favor del neoliberalismo y su programa de desregulación y privatización. Incluso con una mayor intervención estatal, la actual era de crisis capitalista y la perspectiva de una recesión más profunda llevaría a nuevos ataques contra la clase obrera. Cualquier reforma temporal concedida sería retirada de nuevo. Un regreso a la etapa de posguerra y las reformas duraderas es una ilusión hoy en día.

El CIT reconoció la tremenda importancia del movimiento que se desarrolló alrededor de Sanders y las reformas radicales que defendió. Es esencial comprometerse con los millones de personas que están detrás de él y luchar por esas políticas. Sin embargo, también es necesario explicar las limitaciones de ese programa y advertir de las consecuencias si no se acompaña de una lucha para construir un movimiento de masas y un nuevo partido de trabajadores que puedan luchar por un programa socialista. Si no lo hace, y en su lugar, espere hasta que se haya construido un movimiento de masas antes de que surja la necesidad de un programa socialista, no ayudará a los trabajadores y jóvenes a prepararse para la enormidad de las tareas en la lucha por vencer a la clase capitalista más poderosa en el planeta.

Tratando de salvar al Partido Demócrata

Fue necesario explicar esto en la campaña de 2016 y todavía es necesario, como parte de la lucha para derrotar a Donald Trump. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, un miembro de los Socialistas Demócratas de América, un grupo dentro del Partido Demócrata, elegida al Congreso de Nueva York, han exigido recientemente que se coloque un límite de tasa de interés del 15% en todos los préstamos nacionales, incluidas las tarjetas de crédito. Este es un tema crucial dado los altos niveles de deuda interna y será extremadamente popular. Sin embargo, es necesario ir mucho más allá. Aunque las tasas de interés del 15% seguirán permitiendo que esas instituciones cometan un asesinato, las instituciones financieras de los Estados Unidos lucharán contra esta propuesta con uñas y dientes, mientras buscan formas de evadir tales restricciones. Es necesario, por lo tanto, vincular este llamado con la demanda de nacionalización de los bancos e instituciones financieras bajo control democrático, en lugar de simplemente la división de los bancos en compañías más pequeñas con un techo en las tasas de interés.

Sanders se encuentra actualmente a la cabeza en las urnas para las primarias demócratas en vista a la campaña presidencial de 2020. Pero la entrada en la carrera de más candidatos, como Elizabeth Warren y Joe Biden con base en el aparato sindical, puede significar que el campo de batalla sea más complicado que en 2016. Esto plantea una pregunta importante, mencionada en el libro de Gautney, acerca de la decisión de Sanders de postularse como demócrata en 2016, en lugar de tomar los pasos audaces necesarios para formar un nuevo partido y romper con los demócratas. Eso se plantea hoy cuando Sanders nuevamente intenta ganar la nominación del Partido Demócrata. Gautney defiende su posición equivocada.

En su lanzamiento en 2019, Sanders dejó en claro que se postulaba para la nominación para canalizar a los jóvenes y trabajadores recientemente radicalizados hacia los demócratas: «Entonces, si el Partido Demócrata va a hacerlo bien en el futuro, creo que lo han hecho. para llegar a esos independientes, incluyendo por cierto a muchos jóvenes, muchísimas personas de color, y llevarlos al Partido Demócrata. Y creo que estoy en una buena posición para hacer eso «.

Sanders está intentando repetir en los demócratas lo que existe en el Partido Laborista británico: dos partidos en uno. Esta situación insostenible ha visto una quinta columna de derechas, pro-capitalistas libres para descarrilar y sabotear a los corbynistas. En realidad, hubo un elemento de dos partidos en uno en la convención demócrata en 2016, ¡y terminó con el respaldo «de mala gana» de Sanders a Clinton! Desafortunadamente, Sanders considera que su papel es salvar al Partido Demócrata al incorporar una capa radicalizada. Su candidatura de 2020 para la nominación comienza a partir de la misma premisa errónea sobre la cual terminó su candidatura en 2016. El Partido Demócrata es un partido completamente capitalista. Es necesario un claro quiebre con ello y el establecimiento de un nuevo partido de la clase trabajadora.

En algunos otros países, históricamente, el proceso de formación de partidos de trabajadores de masas incluyó individuos o grupos que se separan de los partidos capitalistas. En la Gran Bretaña del siglo XIX, esto involucró a sindicalistas e individuos que estaban vinculados al Partido Liberal pero también estaban involucrados en los pasos embrionarios para formar el Partido Laborista. En Grecia, en la década de 1970, los orígenes de lo que se convirtió en el partido socialista de masas, PASOK, se remontan a George Papandreou, quien se separó de la liberal y capitalista Unión de Centro.

Este tipo de desarrollo puede repetirse en el proceso de construcción de un nuevo partido de la clase trabajadora en los EE. UU., y sería posible en torno a Bernie Sanders, aunque se ha opuesto activamente a dar ese paso hasta ahora. También son posibles otras iniciativas, con nuevos partidos o agrupaciones surgidas de trabajadores, sindicalistas y otros oprimidos por el capitalismo, inicialmente a nivel estatal. Lo que está claro, sin embargo, es que las condiciones sociales y el apoyo existen, reflejados en las batallas que ya tienen lugar, para la formación de un partido de trabajadores de masas.

Convención demócrata amañada

Heather Gautney muestra gráficamente que el sistema primario se arregló contra el «intruso» Sanders y sus partidarios que «rompieron el partido». La batalla en la convención y su vívida descripción de los acontecimientos allí hacen que esto sea muy claro. Los delegados radicales fueron tratados como colados por la máquina de partido. Muchos de ellos estaban buscando una postura mucho más radical por parte de Sanders.

Gautney describe cómo en la convención los votos fueron a Clinton de los estados donde Sanders había ganado una clara mayoría en las primarias. Sanders ganó Michigan pero los votos de la convención fueron 46 para Clinton, 44 para Sanders. Había ganado las primarias de New Hampshire entre un 60% y un 38%, ¡pero el recuento de la convención anunció 16 cada uno! La élite del partido había jugado la tarjeta de superdelegado, un mecanismo de doble bloqueo en la parte superior del sistema primario amañado para detener a un «forastero». Este sistema solo ha sido parcialmente reformado, luego de una protesta por la forma cínica en que fue manejado.

En la convención, muchos partidarios de Sanders se enfurecieron, abucheando a los líderes del partido y las ideas que representaban. Gautney cita a Sanders dando instrucciones a sus partidarios de que no «interrumpan la convención» y permanezcan tranquilos. Incluso lanzó una «gira de unidad» de seguimiento con el presidente del Comité Nacional Demócrata recientemente electo y respaldado por el establishment, Tom Pérez. ¡Él fue uno de los que sugirió a Clinton que usara la política de identidad para «difamar a Bernie»!

Gautney justifica el respaldo de Sanders a Clinton como la manera de bloquear a Trump. Sin embargo, negarse a lanzarse de manera independiente llevó a millones a sus brazos, ya que fueron rechazados por Clinton. Trump pudo presentarse ante secciones de trabajadores estadounidenses como «anti-establishment» y como defensor de la clase trabajadora. El despido de Clinton de estos votantes facilitó esa narrativa. Esto afectó no solo a los estadounidenses blancos de los estados del cinturón de óxido. Como señala Gautney, el 29% de los latinos también votaron por Trump! El argumento del mal menor no contiene agua, ya que millones de quienes optaron por Donald Trump podrían haber sido ganados por Bernie Sanders pero fueron rechazados por Hillary Clinton.

Construyendo una alternativa política real

Sanders podría haber utilizado la plataforma que había ganado para separarse de los demócratas y lanzar un nuevo partido para los trabajadores estadounidenses. Su fracaso en 2016 fue una oportunidad perdida. Incluso si no hubiera asegurado la victoria, podría haber reunido las fuerzas para sentar las bases para un verdadero desafío a Trump desde la izquierda en 2020. Al adoptar la postura que tiene hoy, está llevando erróneamente a sus partidarios al callejón sin salida del Partido Demócrata, en un momento en que existe la base para lanzar un nuevo partido para los trabajadores y los jóvenes que están buscando desesperadamente una alternativa.

La idea de que es posible transformar el Partido Demócrata puede parecer más atractiva en esta etapa, dada la victoria electoral de algunos de los socialistas demócratas de América como Alexandria Ocasio-Cortez. Si bien el establishment del partido puede haber tolerado que algunos individuos fueran elegidos, sin embargo, nunca permitirían que el partido se transforme de arriba abajo. Esto requeriría la expulsión de quienes están casados ​​con el capitalismo estadounidense, Wall Street y las grandes corporaciones.

En lugar de dirigir a sus partidarios hacia el Partido Demócrata, Sanders debería estar tomando los pasos para construir una alternativa de masas a los demócratas y republicanos. Una convención de sus partidarios podría llegar a la clase obrera organizada en los sindicatos, los lugares de trabajo y las organizaciones comunitarias, y atraer a todos aquellos que desean luchar por una alternativa a Trump, la elite corporativa demócrata y el capitalismo. Tal convención podría sentar las bases para un nuevo partido, arraigado entre la clase trabajadora de todas las razas, géneros y orientación sexual que participan activamente en las luchas que tienen lugar. Necesitaría establecer un partido controlado democráticamente, con un liderazgo responsable y que actúe como representantes de todos los trabajadores.

Este es el camino a seguir y las condiciones objetivas para construir tal alternativa existen ahora. El año 2016 representó un terremoto político y social en la sociedad estadounidense. Millones se unieron detrás de la campaña de Sanders, pero se perdió la oportunidad de establecer una alternativa política real para la clase trabajadora. Desafortunadamente, parece que Sanders se está preparando para repetir su error anterior. No obstante, a partir de estas luchas y experiencias, una capa más amplia de trabajadores y jóvenes puede comenzar a ver la necesidad de construir un nuevo partido con políticas socialistas. El CIT continuará ayudando a los trabajadores en los Estados Unidos a sacar estas conclusiones.

Crashing the Party: de la campaña de Bernie Sanders a un movimiento progresista

Por Heather Gautney

Publicado por Verso, 2018, £ 9.99

