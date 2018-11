Estado Español – ¡Más de un millón y medio de estudiantes secundan la huelga contra el machismo y por una enseñanza sexual inclusiva y en libertad!

¡No vamos a parar!

Una movilización arrolladora. La huelga general estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas ha sido un éxito sin paliativos. Al huelgón, con más de un millón y medio de estudiantes vaciando las aulas y un seguimiento del 90% en secundaria, se han sumado las más de 60 manifestaciones que hemos celebrado en todos los territorios. ¡Más de 100.000 jóvenes hemos llenado las calles con nuestra fuerza! La determinación que hemos demostrado contra el machismo en las aulas, contra la violencia sexista, contra la justicia patriarcal, es también una clara advertencia a este gobierno de Pedro Sánchez. No nos conformamos con gestos ni con promesas. Basta de que este gobierno mire a otro lado, de que no haga nada para acabar con el poder de la Iglesia Católica en la educación, de consentir su propaganda homófoba y sexista, de aceptar las sentencias escandalosas de una justicia franquista que permite que nos maten y que nos violen, y de mantener los recortes educativos, el abuso de las matrículas y la privatización de la enseñanza pública.

Desde primeras horas de la mañana era evidente que la huelga iba a ser tremenda y las manifestaciones muy fuertes. Y así ha sido. El paro ha sido multitudinario en los Institutos: En torno al 90% en Galiza, en Asturias, en Euskal Herria, en Aragón, en Catalunya, en el País Valencía, en Andalucía, en Madrid, en Balears…superando el 80% en Extremadura, en Canarias, en Cantabria, Murcia, Castilla León y Castilla-La Mancha, Rioja… y con un seguimiento muy fuerte en decenas de facultades de todo el Estado. Junto a esta respuesta, las manifestaciones han congregado a decenas de miles: 15.000 en Madrid, 15.000 en Barcelona, 5.000 en Bilbo y miles más en Euskal Herria, más de 15.000 en las capitales andaluzas y de 5.000 en las principales ciudades gallegas, de 7.000 en Valencia capital y de 2.000 entre Oviedo y Gijón, y decenas de miles en el resto de las manifestaciones.

En todas las manifestaciones el ambiente ha sido muy combativo y lleno de entusiasmo. Nos hemos quedado roncas y roncos de gritar, coreando consignas como “Mi falda más larga no provoca nada”, “con o sin ropa mi cuerpo no se toca”, “no es no, lo demás es violación”, “educación sexual sí, religión no”, “gobierne quien gobierne los derechos se defienden”, “la lucha será feminista o no será” y muchas más. También nos hemos emocionado con la presencia de cientos de jubilados, de veteranas luchadoras y luchadores que se han manifestado a nuestro lado convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Sus intervenciones en las manifestaciones nos han llegado al corazón, su lucha por la defensa de las pensiones dignas es una inspiración y su lema “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden” es también el nuestro.

También hemos contado con el apoyo de decenas de colectivos feministas, LGTBI y Tans, y de mujeres en lucha acompañándonos en esta jornada, como Las Kellys Barcelona, la Plataforma Libres De Essure España, Feminicidio.net, la Asamblea Feminista Unitaria Sevilla… o activistas como Amelia Tiganus, superviviente de trata y la prostitución, que ha hecho una intervención vibrante en la manifestación de Madrid. Y además, cientos de activistas de Libres y Combativas y del Sindicato de Estudiantes de Institutos y Universidad hemos tomado la palabra durante y al final de las manifestaciones, dejando claro que no vamos a retroceder en la movilización, que defendemos un feminismo combativo, de lucha, anticapitalista y revolucionario, que no aceptamos que pisoteen nuestros derechos, y que el movimiento de la mujer trabajadora y de las jóvenes por nuestra emancipación está completamente ligado al combate contra las injusticias sociales y la opresión que sufrimos en el sistema capitalista.

Queremos destacar la presencia de miles de nuestros compañeros, que se han movilizado con nosotras en una huelga unitaria y que están en primera línea frente a las agresiones a los derechos de las y los jóvenes trans y LGTBI, dando juntos la batalla contra el machismo en las aulas y los prejuicios sexistas.

Esta huelga ha sido un paso adelante muy importante para levantar un gran movimiento de la juventud estudiantil contra el sexismo y el machismo en los centros educativos y en las universidades, y para arrancar al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Educación las exigencias por las que millones de jóvenes nos movilizamos hoy, el pasado 10 de mayo y en la gran huelga general feminista del 8 de marzo.

Desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas no vamos a parar hasta obligar a este gobierno que ponga en marcha una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria en todos los centros de estudio, tanto públicos como privados, para educar contra el machismo y el sexismo, el maltrato y la cultura de la violación, contra la homofobia y las transfobia. Hasta que se eliminen de todas las normativa internas de los centros de estudio cualquier referencia sexista y represiva a nuestra forma de vestir, recogiendo explícitamente el respeto a la libertad sexual de todas las personas, de los derechos de los colectivos LGTBI y trans. Para que se adopten medidas disciplinarias contundentes contra aquellos profesores que en institutos y universidades, aunque son minoría, mantienen actitudes machistas y sexistas. Y para que se dejen de medidas cosméticas y deroguen de una vez por todas la LOMCE, se ponga fin a los recortes educativos y se consiga la gratuidad de la enseñanza pública desde la enseñanza infantil hasta la universidad.

Queremos respeto y dignidad, queremos libertad y ser lo que somos, el fin de los abusos y la humillación.

¡Afíliate al Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas para levantar el feminismo combativo, anticapitalista y revolucionario!