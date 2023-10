Escocia: La realidad detrás de la euforia electoral laborista

11 de octubre de 2023 Philip Stott y Matt Dobson, Partido Socialista de Escocia

Las elecciones parciales de Rutherglen y Hamilton West fueron un voto masivo de censura a los principales partidos procapitalistas. A pesar de la intensa atención de los medios de comunicación y del establishment político, y de los importantes recursos gastados por los laboristas y el Partido Nacional Escocés en particular, había una ira evidente y palpable en este electorado predominantemente de clase trabajadora. Ira por la crisis del coste de la vida pero, sobre todo, hacia los políticos responsables del desastre económico, especialmente los conservadores y el SNP.

Por encima de todo, este estado de ánimo se reflejó en un colapso de la participación. Del 66% en las elecciones generales de 2019 a solo el 37%. El hecho de que más de 6 de cada 10 votantes no participaran es una crítica condenatoria de lo que se ofrecía. Como comentó el corresponsal de The Guardian, había “antagonismo hacia la política dominante”.

El neoblairista laborista escocés Micheal Shanks ganó con un cambio del 20% del SNP al Partido Laborista. Sin embargo, el número de votos laboristas fue menor en comparación con las elecciones generales de 2019 y 2017, cuando Jeremy Corbyn era líder laborista. Shanks renunció a su afiliación al partido en protesta por el liderazgo de Corbyn y sólo volvió a unirse cuando Starmer asumió el poder.

El resultado fue una brutal derrota electoral para el SNP, que vio caer su porcentaje de votos del 44,2% al 27,6%. Las elecciones parciales fueron las primeras que tuvieron lugar tras una petición de destitución para destituir a una diputada en ejercicio, en este caso Margaret Ferrier, del SNP.

Esto habrá sido un factor en la desaparición del apoyo del SNP. Sin embargo, mucho mayor fue la alienación del SNP de grandes sectores de la clase trabajadora en Escocia, que se ha acelerado desde la renuncia de Nicola Sturgeon como líder del partido a principios de este año. Es producto de la decepción generalizada en las comunidades de clase trabajadora que depositaron su fe en el SNP después de la indyref de 2014 en particular, pero que no han logrado nada más que recortes a los servicios públicos y mantener bajos los salarios de los trabajadores.

Keir Starmer describió el resultado como “sísmico”, lo que puso al Partido Laborista en camino de obtener una mayoría considerable o incluso una “aplastante” en las próximas elecciones generales del Reino Unido. Pero había poco entusiasmo por parte de los trabajadores por el Partido Laborista, por sus políticas pro-grandes empresas, aparte de un vehículo para contraatacar al SNP y el deseo de sacar a los conservadores. Algunos votantes del SNP respaldaron a los laboristas, pero miles de partidarios de la independencia simplemente se negaron a votar.

Ningún otro partido, excepto el SNP y el Partido Laborista, retuvo su depósito. Tanto los conservadores como los liberaldemócratas vieron cómo su base de votantes anterior se desvanecía en favor de los laboristas. De hecho, el 86% del electorado que votó respaldó al Partido Laborista o al SNP en una elección altamente polarizada entre estos dos campos, apuntalada por las divisiones sobre la independencia de Escocia.

Sin embargo, fueron unas elecciones en las que la independencia no destacó mucho. Lo que dominó fue el costo de la vida y los problemas económicos que enfrentaba la mayoría de la clase trabajadora en el distrito electoral, sin que los principales candidatos pagaran más que “soluciones” de labios para afuera.

El enfado hacia los principales partidos era palpable. La Coalición Sindical y Socialista de Escocia (TUSC), que incluye a miembros del Partido Socialista de Escocia, escuchó repetidamente este sentimiento de “una plaga en todas sus casas”. Existe un vacío político colosal en las zonas de clase trabajadora que sólo un partido obrero de masas basado en el poder organizado de los sindicatos podría intentar llenar.

Durante la campaña electoral, se produjeron huelgas de las escuelas UNISON, en las que decenas de miles de trabajadores mal pagados se movilizaron durante tres días. Fue un atisbo del entusiasmo cuando se le da a la clase trabajadora una opción creíble para contraatacar. Esta fue, por supuesto, la idea principal por la que el TUSC escocés luchó y se esforzó por darle voz en estas elecciones.

Esperan que la victoria laborista les permita recuperar escaños del SNP en las zonas de clase trabajadora de Escocia en las elecciones generales de 2024. Actualmente, los laboristas sólo ocupan dos de los 59 escaños de Westminster, pero esperan recuperar al menos dos docenas de escaños del partido nacionalista capitalista.

Para los dirigentes del Humza Yousaf SNP, este resultado es el peor de los casos hecho realidad. Están siendo socavados por su historial en el gobierno desde 2007 de imponer austeridad y ataques a la clase trabajadora. Es crítico que no tengan una estrategia para construir una campaña para obtener concesiones de la clase dominante británica, especialmente de un futuro gobierno de Starmer, sobre el derecho democrático a la autodeterminación y un segundo referéndum de independencia. El liderazgo de Yousaf podría verse desafiado antes de las próximas elecciones generales en un intento desesperado por mantenerse en Escocia.

Campaña escocesa TUSC

En unas elecciones polarizadas y con una participación cada vez menor, Chris Sermanni y el TUSC escocés, que se presentaron por primera vez en la encuesta de escaños, obtuvieron 178 votos (0,6%). Esta votación, aunque modesta, no refleja plenamente el apoyo muy positivo que recibimos en los puestos y en las puertas y por nuestros folletos que destacaban la idea de un luchador sindical local que defiende políticas socialistas para luchar contra la crisis del coste de la vida.

Muchos votantes dijeron que estaban totalmente de acuerdo con nuestros llamamientos a la nacionalización de las empresas energéticas, a un salario mínimo de 15 libras la hora sin exenciones, sin recortes presupuestarios y a un diputado que viviría del salario de un trabajador cualificado.

A pesar de nuestros recursos limitados y la falta de atención de los medios, Chris también recibió un importante apoyo activo por parte de delegados sindicales y activistas sindicales que hacían campaña en el escaño, incluidos CWU, Unison, EIS, Unite y GMB.

Es comprensible que la presión para votar por los laboristas o el SNP fuera poderosa, ya que “no se puede ganar en este momento”. Chris pasó a ser visto como “el sindicalista involucrado en las huelgas”. La idea por la que luchamos de manera muy destacada de un nuevo partido de los trabajadores basado en los sindicatos también obtuvo apoyo y nos distinguió del otro candidato socialista en la carrera.

El Partido Socialista Escocés (SSP) obtuvo 271 votos, lo que representa el 0,9% de los sufragios. Anteriormente, el SSP tenía un perfil nacional con seis MSP en Holyrood entre 1999 y 2007, obteniendo 1.164 votos, el 2,7%, en Rutherglen y Hamilton West en las elecciones generales de 2005.

Tal como estaban las cosas, el hecho de que, presentándose por primera vez, el TUSC escocés pudiera ganar el 40% del modesto voto socialista, fue importante. Esperamos que en el futuro sea posible evitar enfrentamientos como este en el futuro. Aunque está claro que las diferencias políticas de enfoque entre el TUSC escocés y el SSP, que explicamos a continuación, significan que puede ser un tema desafiante.

Las elecciones parciales de Rutherglen y Hamilton subrayan la urgente necesidad de una lista de candidatos trabajadores y socialistas para dar voz a la ola de huelgas y enfrentarse al SNP, al Partido Laborista de Starmer y a los conservadores en las próximas elecciones generales.

El TUSC escocés y el Partido Socialista de Escocia trabajarán con todos aquellos que quieran ver un nuevo partido de masas para la clase trabajadora para ayudar en la lucha por un futuro socialista.

Un camino a seguir para los socialistas en las elecciones

El TUSC escocés había seleccionado a Chris Sermanni – un coordinador de UNISON en Glasgow de una de las ramas más combativas y de izquierda del sindicato en Escocia – como nuestro candidato el 25 de mayo. Unas seis semanas después, el Partido Socialista Escocés (SSP) anunció su intención de presentarse. Esto fue a pesar de que el TUSC escocés ofreció debates sobre el tema incluso antes de que anunciáramos a Chris, que vive en el distrito electoral, como candidato.

Nuestros llamados a reunirnos para discutir la posibilidad de un candidato socialista único fueron ignorados hasta que finalmente, en agosto, tuvo lugar una discusión entre el TUSC escocés y el SSP. Lamentablemente, no se pudo llegar a un acuerdo para ningún candidato socialista. Sobre todo por la importante diferencia en el enfoque político sobre la necesidad de construir un nuevo partido de los trabajadores basado en los sindicatos y en otras cuestiones políticas. Estas diferencias se hicieron más pronunciadas durante la propia campaña electoral.

El SSP, que muchos miembros del Partido Socialista de Escocia ayudaron a fundar en 1998, tenía una importante y considerable base de apoyo entre la clase trabajadora. Desde 1999 hasta 2007, el partido, en su apogeo, tuvo seis diputados elegidos para Holyrood. También consiguieron la afiliación del sindicato RMT a nivel nacional. Los graves errores políticos cometidos por los dirigentes del SSP en una serie de cuestiones contribuyeron significativamente a su fracaso electoral. Desde entonces no ha logrado recuperar nada parecido a ese nivel de apoyo.

En el período previo a la indyref de 2014, el SSP formó un bloque de campaña con el SNP y los Verdes escoceses llamado Sí Escocia, para defender la independencia de Escocia. El Partido Socialista de Escocia no buscó participar en Sí Escocia, ya que estaba dominado por las ideas procapitalistas del SNP. En cambio, ayudamos a establecer la campaña socialista por la independencia. Inmediatamente después del referéndum de 2014, el SSP llegó incluso a proponer un acuerdo electoral con el SNP y los Verdes para un único candidato independentista en cada circunscripción, a pesar de las políticas y prácticas antiobreras del SNP.

A raíz de estas elecciones, el SSP ha seguido adoptando una posición demasiado blanda con el SNP.

Está claro que el SSP esperaba atraer a una considerable capa independentista desencantada con el SNP, además de algunos que se sintieron atraídos por el corbynismo en el pasado. En su material electoral había algunas concesiones políticas importantes que hicieron al SNP en un intento de lograr un gran avance, que finalmente no funcionó.

El principal folleto A5 de dos caras del SSP, que más utilizaron en su campaña, no mencionaba el historial independentista del SNP y los Verdes que conforman el gobierno escocés. En cambio, centró las críticas en los laboristas escoceses, a quienes denominaron “conservadores de la continuidad”.

Por el contrario, los dos folletos del TUSC escocés dejaron muy claro que el Partido Laborista y el SNP no luchan por nosotros. En vísperas de las elecciones, los miembros del SSP publicaron en línea un folleto A5 más largo de cuatro caras que mencionaba que “los laboristas y el SNP” eran responsables de los recortes municipales y el PFI, pero el foco principal seguía estando en los laboristas escoceses.

En ninguno de los materiales del SSP que hemos visto había alguna crítica a la estrategia del SNP en torno a la lucha por la autodeterminación. El TUSC escocés dijo claramente que “a diferencia del SNP y los Verdes, nosotros luchamos por el socialismo. Lograr la autodeterminación significa convencer a una gran mayoría de que nuestras vidas serían mejores. No nos hacemos ilusiones de que una Escocia patronal independiente, donde las grandes empresas controlen la economía, sería beneficiosa para la clase trabajadora. Esa es la visión del SNP. Queremos ver una Escocia socialista independiente”.

También hubo una diferencia importante sobre la cuestión de plantear la idea de un nuevo partido de los trabajadores basado en los sindicatos. Dijimos que necesitamos un partido para luchar por la clase trabajadora y llamamos a los sindicatos a construir dicho partido. El SSP ya afirma ser ese partido, afirmando en su folleto más largo: “Vote al SSP – el partido de los trabajadores”. Creemos que esto es un grave error. Es mucho mejor argumentar que es necesario construir un nuevo partido de trabajadores de masas, formado por socialistas, sindicatos y la clase trabajadora en general.

La SSP también hizo referencias ridículas en las redes sociales a tener un único candidato socialista. “Bill Bonnar y el SSP son la única oposición al fallido sistema capitalista que existe en Rutherglen y Hamilton West”, fue un ejemplo de ello.

La oferta del TUSC escocés al SSP de participar en la coalición sigue en pie, incluida la participación en el comité directivo con plenos derechos. Esperamos tener más discusión sobre las próximas elecciones en el futuro.

