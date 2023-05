Entre EL SER o LA NADA

entre la lucha por la LIBERTAD de cara al Futuro; o la CONTINUIDAD del día de la marmota II

Chile la situación actual

“Todo colapso lleva consigo desorden intelectual y moral. Hay que crear gente sobria, paciente, que no desespere ni ante los peores horrores y no se exalte ante cada bobería. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad…» Antonio Gramsci, Cuaderno 28

El porcentaje alcanzado por el voto NULO (16,98% o sea 2.119.506 votos), 1 de cada 6 votantes,

sea este voto en defensa propia, desde el malestar, la rabia o las emociones frente a las

expectativas a lo menos EVADIDAS por el gobierno del frente amplio-p$, en el fondo volvieron a

plantearse las demandas que se manifestaron con euforia entre octubre de 2019 a marzo de 2020,

y que a lo menos nos costaron ojos, más de 60 vidas y miles de represaliados por el Estado de $hile.

Parte de la militancia popular y sindical clasista

organizada que convocó a la movilización por el

voto NULO puede atribuírselo legítimamente, y

aún así esta franja es marginal con relación a los

2.119.506 de votos de resistencia pasiva

alcanzados.

El desafío parte por reconocer esta realidad, en

tanto único criterio para establecer la verdad, a

partir de la acción, y no la declaración que según

los liberales “crea realidad”. Y lo reiteramos

«Anular», los 2.119.506 de votos de resistencia

pasiva alcanzados, no impactan en la línea de

flotación del régimen, no materializa una acción

política de ruptura democrática, resistente activa.

Anular solo cuestiona a la casta política del

régimen neoliberal. Por tanto Anular es una

acción que sin duda reforzará los contenidos y

dispositivos que contribuyen a los planes de

«SEGURIDAD» y venta de los recursos naturales

(entre ellos, del Litio), es decir, pasivamente ya

se plantearon los problemas para la clase

dominante y esta tomara las medidas, o usted

cree que no leyeron la realidad y no se

preguntan, ¿cómo contener la insurgencia potencial de una creciente resistencia de la confluencia de sectores populares irreductiblemente Anti neoliberales, Antifascistas?.

Nulos o no, NO debilitan al gobierno actual, por tanto no lo victimicen, es un gobierno claudicante e

intrascendente, Boric no movio su culo por el APRUEBO, hace 6 meses el analista Mirko Makari lo

devela; https://www.youtube.com/watch?v=XMEAuWrw6Q0&t=419s ; EL GOBIERNO SE ACABÓ).

El Boric sostiene una agenda que contribuyó a contener la espontánea movilización de octubre

2019: pakos, milicos, empresarios, oligarcas, trasnacionales se lo agradecen, la lista es larga. Y con

Nulos o sin ellos, lo único que está reñido en el gobierno de Boric, son los intereses abiertos de los

gringos que se llevan el Litio. Para eso vino la generala a darle instrucciones al novato mandatario de la

NED en Chile, el abogado (titulado) DIEGO

PARDOW, operativo encubierto como ministro de

ciencia y tecnología, comisionado para desarmar

la propuesta del PC que se proponía con un alto

nivel de lucidez y sentido patriótico desarrollar

una industria nacional del Litio.

Ah y su nueva constitución?… Porque ellos

dijeron que de eso se trataba esta elección

verdad? No va a ser «Nueva»… y el gobierno

continuará Claudicante.

Kast habilmente le hablara al centro, crucificarán

al payaso que sea necesario y se moderaran sus

declaraciones, para ganarse y fidelizar a los

familiones populares que viven en el miedo. Está

comprobado que a lo menos la mitad de su

electorado proviene de la clientela pasiva PS y

DC.

En oposición a liberales y conservadores (el arcoiris reptiliano) los intransigentes demócratas

estamos trabajando en la concientización y organización para plantear, exigir, convocar y realizar

con horizonte estratégico una verdadera Asamblea Constituyente, casi desde cero.

Partiendo por esta humilde acción de diálogo mediático en la lucha irregular y prolongada de

masas, haciendo el trabajo de hormiga, el trabajo político entre las masas, promotor de la libertad,

la justicia y la vida. Antagonico al lucro, al abuso y a la impunidad que someten a las personas al

individualismo, y lo constituyen en el oprimido que le da continuidad al camino de servidumbre.

El resultado del Domingo 7, demuestra que un sector de las mayorías sociales no quiere volver a

legitimar los acuerdos de la casta política neoliberal hechos a sus espaldas. Aunque use

instrumentalmente los medios legales y el escenario institucional. Así lo demuestra la resistencia

pasiva del VOTO NULO, y quizás una franja significativa de la enorme abstención, incluso bajo

amenaza de multa (2.292.099).

Si usted no vota, paga hasta cerca de $ 200.000 pesos (US$ 270), y con eso compra en la feria

unas 2 a 3 semanas de comida, artículos de aseo, comida para perros y gatos y algún gustito “las

paltas”…Además si no paga le amenazan con cárcel.

Si el reformismo no fuese el sentido común, nos habríamos abstenido en masa, igual que salimos

en octubre 2019 y ejercimos la LIBERTAD que por más de un mes alza la protesta sin que nos

cooptaran, ni nos vendiera la casta, con Boric en la foto (

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/15/967386/Boric-plebiscito-constitucion-crisis-social.html ).

La casta del régimen, en respuesta a la rebelión popular reiniciada entre octubre de 2019 a marzo

del 2020, a espaldas (y con Gabriel Boric en la foto) de los movimientos sociales populares para

imponer una maniobra destinada a desarticular las movilizaciones, ganar tiempo para recuperar sus

posiciones de privilegio en la economía y en la institucionalidad del Estado, y a la vez “sosegar a la

clase media” que cuestiona la libertad de la clase dominante para conservar privilegios y continuar

viviendo como están viviendo, a costa de la vida de las mayorías sociales dormidas.

Hoy 2023 luego de la derrota del plebiscito de 2022, producto de negociaciones, la vieja y nueva

casta del régimen han acordado que el cartel del congreso (de mayoría neoliberal) actúe como

“Poder Constituyente” y acomode según le convenga a sus intereses el borrador que elaboró una

comisión de sus expertos (recomendados por la confederación de la producción y el comercio).

Ninguno de los colectivos que llamamos a «anular», lo hicimos para «abstenerse» de manera

MASIVA, activa y colectiva. Al respecto es importante hacer la distinción, ya que en Chile aún no es

comprendida la abstención como acción política de desobediencia civil. Sugiero visionar para una

mejor comprensión «EL VOTO ES UN DERECHO, JAMÁS UN DEBER. ABSTENCION EN

CONCIENCIA, LA CLAVE”* | https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY

En el Chile actual nuestra opción es trabajar por la deliberación activa y combativa de masas en

resistencia a la propuesta constitucional y a la continuidad del régimen neoliberal. Régimen que

luego de este FRAUDE encabezará la principal fuerza política del bloque social y culltural de la Clase

Dominante en Diciembre, LOS REPTILIANOS, sin complejos escénicos, ni de discurso de genero,

racial, posición de clase, u otro tipo de consideraciones emocionales frente al despojo, la proscripción,

las represalias, la tortura, el encarcelamiento y el secuestro. Alguna duda. Ellos son los PELUCONES

de ayer, los modernos Conservadores de hoy: integristas (catolicos y evangelicos), autoritarios

(pinochetistas, proto fascista), neoliberales (libertarios), conspiranoicos (anti gay, antivacuna,

terraplanistas, etc.) (De manual, al respecto sugiero visionar ¿La rebeldía se volvío de derecha?, libro

de Pablo Stefanoni | ; https://www.youtube.com/watch?v=jGJAF0r2N64&t=20s )

Del total de votos emitidos el Domingo 7, el voto NULO alcanzó más de dos millones, y en

Puente Alto 60 mil votantes, 1 de cada 6 ciudadanos que fueron a votar voto NULO, sin lugar a

dudas es una oportunidad real para el posicionamiento a la casi ahogada (en el vómito de las

lacrimógenas como muchos de nuestros muertos secuelados durante esos meses de pandemia

que encubre su fallecimiento), demanda ciudadana de Asamblea Constituyente (LIBERTAD), y

volver a posicionar, tanto las demandas populares (PAN, TRABAJO, JUSTICIA) los derechos,

nuestra visión de la democracia participativa; tal como estamos prefigurando en las organizaciones

de base popular; y por cierto de soberanía de los Pueblos.

El escenario institucional que se está configurando en el momento actual luego del Domingo 7,

tiene al conjunto de la Derecha (39 consejeros constitucionales para la continuidad de su

régimen Neoliberal), como administradores del rediseño institucional del Estado y la constitución

del ́80. Es decir, quienes se oponían a la reforma constitucional hasta noviembre de 2019, son hoy

los que tienen el control de una reforma para la continuidad del régimen neoliberal a secas.

Incluso a los CONSERVADORES se permiten ser generosos con los LIBERALES y

concederles demandas menores en el plano de los derechos civiles y culturales, e incluso

algunas peguitas y subsidios; tal como lo hizo Ossandon con el PS, DC y hasta militancia pc en

Puente Alto. El objetivo es sumarlos a la remodelación de su «cárcel de alta seguridad”* algo

enmohecida, llena de grietas y vanos descuadrados, con vigas, muros y redes de servicios

dañados, y además por esa vía reforzar sus bases, al darle al texto constitucional legitimidad

política realizandose en el plebiscito de salida el 23 de Diciembre de 2023 (cuando celebraremos

los 425 años del Día de la Victoria de Curalaba), sea aprobandolo o rechazando lo que salga de

SU proceso de reforma Constitucional.

Repetimos las palabras de Miguel Enríquez, al contribuir a dar el machetazo electoral contra la

oligarquía en la situación actual, “No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los

trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías …

Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las

elecciones nunca resuelven por si mismas los problemas de las clases, sólo los plantean.” Y hoy de

acuerdo nuestras condiciones materiales, con el voto nulo, planteamos un desafio; perfilar el

tejido social para darle continuidad a la lucha emancipatoria.

Para nosotros las y los militantes de base clasista, las

elecciones sirven para hacer propaganda, posicionar temáticas

y dirigentes de la revolución entre las comunidades y sus

territorios. En el escenario político legal, las elecciones no

entregan el poder a quienes participen en ella, las masas. Las

elecciones sirven para posicionar ideas y plantear las demandas

sentidas, los desafios, ni más ni menos. Las elecciones son un

momento instrumental que se puede o no usar para fortalecer

las luchas y fuerzas culturales del pueblo y avanzar en la

superación material de la correlación de debilidades para las

mayorías y configuración de una correlación de fuerzas reales

lucha, es decir SUMAR PUEBLO SOBERANO y no ser sumados por la Oligarquía. Por tanto, su

uso instrumental las hace importantes desde el punto de vista de las consecuencias y perspectivas

abiertas a partir de octubre 2019; el despertar en que estamos entre EL SER o LA NADA, entre la lucha por la LIBERTAD de cara al Futuro; o la CONTINUIDAD del dia de la marmota II, el régimen neoliberal.

Como acción política hemos de participar de toda actividad electoral, sea absteniendonos, si incide

en nuestra realidad, votando nulo o contribuyendo a una alternativa soberanista sobre la base de

condicionarla al posicionamiento de un programa para el cambio. Un programa de acción que

contribuya al despertar e iniciar la derrota del individualismo, la insurgencia de la fraternidad, la

rebelión de la memoria, la política de la UNIDAD y la alegría de los Pueblos.

En la vereda opuesta esta el razonamiento del Domingo 7 de mayo 2023, elucubrado por el

mismísimo Presidente Gabriel Boric, la «nueva constitución» ha de articular competencias

policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y migración y que a su vez considere

un marco de operaciones amplio para las inversiones de capital, locales y extranjeras, y en

compensación le conceda al progresismo prebendas laborales y migajas en materia de

interculturalidad de cuneta, nominal equidad de género, y ecología de jardín.

En definitiva ES LA FORMA, para que

nada amenace la acumulación de capital de

la clase dominante y, consecuente con ello,

su capacidad de control y represión de la

movilización ciudadana, la protesta popular y

la huelga, y de la reproducción de la

ideología dominante y sostenibilidad de su

programa globalista.

“Solo así la Generala y sus patrones están

satisfechos”, y a la pasada los mosos,

capataces y mayordomos, medieros y

contratistas, charlatanes y pulperos,

cantineros y mostaseros continuaran Felices y Forrados posibilitando que los súper ricos

sean los MANDANTES en la moderna

sociedad hacendal de Chile.

A parejas, lamento la mala lectura que

sectores hoy allegados al gobierno de la

nueva concertación tomen, haciéndole el juego a la Derecha.

Si el compatriota Daniel Jadue hubiera liderado la campaña por el anulo con una fuerza consciente

y organizada, se puede constituir en una alternativa de acumulación de fuerzas reales, SUMAR

PUEBLO y NO SER SUMADOS, en oposición a la correlación de debilidades que reproducen y

sostienen los social liberales, cuyo eje es el Bacheletismo (Vallejos, Toha, Marcel, Escalona,

Pardow y Girardi) para proveer de legitimidad y gobernabilidad al régimen neoliberal existente,

facilitándole su continuidad, por tanto esta acción potencialmente habría permitido encabezar un

verdadero frente único democrático y soberano desde en ese mismo momento, ese es el frente

antifascista, por el cual fue tan vapuleado, e incluso por la dirigencia WOKE de Camilo Vallejos.

El desafío está planteado, desde arriba, desde abajo, desde adentro en el corazón de las masas.

Respecto al próximo PLEBISCITO del 23 de Diciembre 2023, dado está destinado a estabilizar la

institucionalidad existente, impuesta originariamente por el golpe civil y militar de 1973, y maquillada

burocrática y culturalmente por más treinta años de concertación, y con el cual los super ricos

buscan facilitar la continuidad del régimen neoliberal, el lucro, el abuso y la impunidad al menor

costo, cautelando los intereses económicos y políticos del capital monopólico financiero local (los

super-ricos el 0,001% de la población, la clase dominante) y extranjero, en el contexto de la actual crisis sistémica global del siglo XXI que contiene también a la sociedad y el Estado de

Chile (crisis climática y del capital, crisis sanitaria, alimentaria, energética, demográfica, y de

legitimidad de los regímenes liberales). “Por ello el movimiento tectónico es de características colosales. Como colosales serán las consecuencias para Chile, del que debemos hacernos cargo para reconducir con la vara que los tiempos miden a la Historia” Sugiero leer el artículo de Marco

Gonzales Pizarro: https://werkenrojo.cl/la-crisis-sistemica-global-tiene-remedio-inmediato-rusia-y-

china-plantean-el-nuevo-orden-mundial/?

fbclid=IwAR2c_xfbECnfvv3sO0UWJcba_rimXtEmk0jt1D4Qevp4UuDC3jZFh6hlvG0

Para sostener la estabilidad de la dominación y reproducir la continuidad del régimen neoliberal, el bloque OLIGÁRQUICO neoliberal, necesita la incorporación de sectores hasta hace poco tiempo díscolos o disidentes anti neoliberales, la subordinación y el silencio de las mayorías sociales, como también de la despolitización y obediencia de sectores populares (precarizados laboralmente, endeudados, y traumatizados en el daño psico social de variado tipo) que acaten su espuria legitimidad, para vivir en la impunidad, el abuso y el lucro.

Los Pueblos de CHILE, como quedó demostrado en la jornada del último plebiscito del Domingo 7

de Mayo 2023, ejercemos la libertad, el dialogo y la rebelión.

Sea resistiendo en las cárceles como lo demostró la resistencia mapuche en la Cárcel de Angol el

mismo Domingo 7 de Mayo de 2023 ( https://www.youtube.com/watch?v=8W4gL9ifGq4 ).

O votando NULO en defensa propia (veamos la versión histérica conservadora ;

https://www.youtube.com/watch?v=8hyPI8bEGCg ; o la versión histérica liberal

https://www.youtube.com/watch?v=gTfu_pUldEU ).

En suma, sabemos que sólo luchando avanzamos hacia el CAMBIO, una vida plena para hacer

justicia, terminando con la indignidad, el mal gobierno, y la servidumbre neoliberal.

Tal es el desafío para confluir en UNIDAD LUCHA y UNIDAD, EL FUTURO NUESTRO.

( https://www.youtube.com/watch?v=LsCJzSETo7g )

Para terminar, es interesante la reflexión que el propio compañero Daniel Jadue hace en el podcast Barbarroja lunes 8 de mayo. Día de la Victoria. ( tomar desde el minuto 57 en adelante hasta el final

https://www.youtube.com/watch?v=7KTqTcw3i60 )

GREGORIO MONDACA CRESTTO, militante del Movimiento del Socialismo Allendista

