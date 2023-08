Convocan a “Encuentro “Voto En Contra”: Más de 135 org sociales, sindicales, políticas, diputados, ex constituyentes e intelectuales

Por 360 Noticias – Agosto 12, 2023

Más de 135 organizaciones sociales, sindicales, políticas, dirigentes, diputados, ex constituyentes e intelectuales de todo el País, están convocando a un encuentro este 19 de agosto para organizar y promover el voto “En Contra”.

En la convocaría pública a dicho encuentro señalan “Todos y todas nos convocamos para definir un camino y enfrentar el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, el cual determinará el destino de Chile para las próximas décadas. Es necesario unirnos con el propósito de detener el fascismo que actualmente impera en el país sin oposición. Pero lo más importante es iniciar en nuestro pueblo un proceso de debate en torno a la propuesta constitucional presentada por la Comisión antidemocrática de “Expertos”. Es fundamental que el pueblo, por sí mismo y de manera soberana, defina una estrategia para enfrentar este desafío histórico.”

Y agregan “Estamos En Contra de una Constitución que no represente al pueblo, que no respete los derechos de las y los trabajadores, y que no garantice la dignidad de todos los ciudadanos en sus más sentidas demandas sociales. Es imperativo que trabajemos juntos para la creación de una Carta Magna que incluya la voz y la participación activa de la población.”

Finalmente “Es hora de unirnos en torno a la idea de una Constitución Democrática, que refleje los valores y aspiraciones de todos los chilenos y chilenas. Una Constitución que sea inclusiva, justa y garante de los derechos humanos fundamentales”.

ADHIERE al ENCUENTRO POR CHILE VOTA EN CONTRA En el Siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMw2AJl8CL9qOv-ecHVTGVTgLvbmA_SjiENC4a0hxwqvdFHA/viewform?usp=sf_link

TAMBIEN EN EL CORREO: chile.vota.encontra@gmail.com

CONVOCANTES:

1. HUGO GUTIÉRREZ Abogado de DDHH ex Diputado ex constituyente

2. IVAN CARRASCO Dirección Nacional Partido Igualdad

3. JAVIER SANDOVAL Core de la Región del Bio Bio Partido Igualdad

4. MOVIMIENTO DE POBLADORES EN LUCHA MPL

5. VERÓNICA MOLINA Asamblea territorial San Miguel

6. JOSÉ ORTIZ Central Autónoma de Trabajadores CAT

7. MÓNICA ARCE Diputada Distrito 12

8. VÍCTOR CUEVAS, Centro Cultural Héctor Cuevas

9. HERNÁN PALMA Diputado Independiente

10. ISABEL GODOY ex Convencional Constituyente Pueblo Coya

11. CAMILA ARRIAGADA Core del Bío-Bío

12. JUAN PABLO SANHUEZA Presidente Partido Popular

13. MÓNICA QUILODRÁN Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR

14. JOHANA GRANDON ex Convencional Constituyente

15. CRISTIÁN CUEVAS Vocero de la Mesa de coordinación Nacional de las y los Trabajadores Contratistas De Codelco

16. PABLO SEPÚLVEDA ALLENDE Médico Red internacional de Intelectuales

17. GUILLERMO GONZÁLEZ Metropolitano Partido Igualdad

18. CLAUDIA ARRIAGADA, Concejala del Partido Igualdad comuna de Concepción

19. MILKO CARACCIOLO Concejal San Antonio

20. CARLOS GONZÁLEZ EX PP de 3 y 4 Álamos

21. MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI ex Candidato Presidencial

22. CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES CAT

23. ARIEL ENCINA Dirigente Frente Igualitario de Trabajadores

24. GUSTAVO PAREDES director nacional Federación de Trabajadores de Seguridad y Ramos Afines de Prosegur Chile

25. JORGE GÁLVEZ Metropolitano Partido Igualdad

26. GUILLERMO ARAVENA Mov. Recuperemos el Cobre Para Chile

27. PATRICIO ALTAMIRANO Sociólogo Mov. Recuperemos el Cobre Para Chile

28. FERNANDO MARTÍNEZ Metropolitano Partido Igualdad

29. LEO MARÍN Centro Cultural Miguel Ángel Meléndez Báez La Florida

30. NICOLÁS ROMERO Director Revista De Frente

31. MOVIMIENTO SOMOS

32. 360 NOTICIAS PRENSA LIBRE

33. COORDINADORA POR LA RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE

34. HERMAN CARRASCO integrante del Coordinador Metropolitano del Movimiento NO +AFP

35. HUGO FARIAS MOYA vocero del Colectivo Profesionales por el Socialismo

36. VASILI CARRILLO ex Preso Político ex concejal de Lota

37. PANCHO VILLA Cantautor Popular

38. ERNESTO MEDINA AGUAYO Presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente

39. ROBERTO ÁVILA Abogado de DDHH

40. EDUARDO GUERRA Colectivo de Transparencia Política CTP

41. JUANITA BURGOS Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos Comuna Los Álamos

42. PATRICIO STUARDO SOLÍS Combatiente Internacionalista, militante FPMR

43. EDUARDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Colectivo de Transparencia Política CTP

44. PATRICIO GUZMÁN Socialismo Revolucionario

45. JULIÁN ALCAYAGA Movimiento Recuperemos el Cobré para Chile

46. HÉCTOR VEGA economista y abogado

47. JORGE LAVANDERO ex Senador

48. JUAN CASA QUINTRIQUEO Movimiento Recuperemos el Cobré para Chile

49. FRANCISCO BECERRA RIVAS Agrupación de anticuarios y pulgueros “portales” Barrio Yungay

50. JORGE SAAVEDRA CAIMANQUE Concejalía Popular Pedro Aguirre Cerda

51. MESA PRAÍS

52. MIGUEL SAN MARTÍN Periodista

53. COMUNA DEBATE

54. NELSON SOTO AGUILERA Ex Consejero Nacional Federación de Trabajadores del Cobre

55. VÍCTOR IBACACHE ESTAY, abogado Asamblea Soberana en Resistencia 5° Región

56. ANDRÉS HENRÍQUEZ REYES Ex prisionero político Chacabuco 70

57. HIRAM VILLAGRA CASTRO Abogado de DDHH

58. MARCELA CASTILLO PIOZZA Profesora Peñalolén

59. CARLOS ALVARADO Red Ecológica de Chile

60. GIANFRANCO ROLLERI O’RYAN, Escritor miembro de la SECH

61. VÍCTOR SAEZ ALARCÓN Escritor Ex Presidente de la Sociedad de Escritores de Chile

62. JORGE MORGADO secretario general Anxpp Chile Histórica

63. ELIAS PADILLA Comisión de DDHH Colegio de Antropólogos de Chile

64. MARIANA GUTIÉRREZ GARCÍA Metropolitano Partido Igualdad

65. MARCELO VALDÉS (Poeta) Nuevo Orden Social

66. SERGIO CARLOS LEÓN LEWIN Santiago Organizado

67. PATRICIO ELGUETA JOFRE Dirigente sindical del cobre

68. CINDY QUEVEDO MONARDEZ Comunidad Colla Finca el chañar

69. CLAUDIO ENRIQUE VALLE FIGUEROA Consejo Nacional Pueblo Chango

70. SERGIO FLORES RAMÍREZ Asociación Nacional de ex presos políticos Salvador Allende

71. ANA MARÍA MUÑOZ GALLARDO Comunidad Selk’nam Telkacher

72. MYRIAM BARAHONA TORRES Fenafuch

73. MARCELO CASTILLO Coordinadora por la renacionalización del cobre

74. LEONARDO TERRAZA Escuela Permanente PRAIS

75. JOSÉ ITURRA GARCÍA Colegio de Profesores

76. VALENTINA VIDAL GODOY

77. FLORA NORMILLA

78. ALEJANDRO RUMINOT JJ. VV. 20-16 Villa José Donoso, La Pintana

79. ANTONIO ARCE GUZMÁN Independiente

80. ALEJANDRA FLORES CARLOS Profesora, ex Constituyente

81. MARÍA VERÓNICA MIRANDA Peña Medio de comunicación independiente y digital Tierra Libre CSA, directora

82. ERIC CHINGA FERREIRA Exconvencional pueblo diaguita y encargado relaciones comunidad diaguita Chinga Reina

83. ABURTO NAVEAS Asamblea Maipo

84. WENDY STEPHANY DÍAZ Bolarin Asamblea maipo

85. ISMAEL RÍOS PAVEZ Corporación de Desarrollo Local El Despertar

86. ALIRO AURELIO BOCAZ SEPÚLVEDA Academia Adultos Mayores Las Violetas + Coihueco – Ñuble Región

87. CAROLINA BASUALTO PARRA Feminista Autónoma

88. GERALDINE CAROLINA ELTADO Cuevas Asamblea territorial del maipo

89. JOSÉ ANTONIO MIGUEL BRUGUERAS Matapacos Informa

90. ORIANA DEL PILAR ASTUDILLO SANHUEZA Las Sueltas Chile

91.VÍCTOR VILLARRO Frente Allendista, Pudahuel

92. ANTHON KALU poeta Movimiento solidaridad

93. FRANCISCO BECERRA RIVAS agrupación de anticuarios y pulgueros “portales”

94. PATRICIA CRISTINA LEDESMA TAPIA Federación de trabajadores contratistas fetraccal

95. ALEJANDRA PORTILLO ZENTENO Secretaria General Fedeunap

96. CRISTÓBAL MARDONES Movimiento Somos

97. MARGARITA VARGAS LOPEZ Presidenta comunidad indigena kawesqar y ex convencional

98. RICARDO CANALES PAVEZ TIERRA LIBRE CSA, Comunicación sin Ataduras

100. JIMMY CÁDIZ MENA Comunal La Pintana Partido Igualdad

101. JORGE SAAVEDRA CAIMANQUE Concejalia popular de pedro aguirre cerda

102. XIMENA DEL ROSARIO VIDAL PEREZ

103. VILMA ALVAREZ PARADA Sindicato Jumbo La Dehesa

104. PAMELA GISCARD SÁNCHEZ Territorial

105. LORENA DONAIRE Mujeres en Resistencia Chile

106. JAVIER PINEDA OLCAY Defensoría Popular de las Comunidades

107. JUAN PLAZA AGUILAR Territorio Constituyente

108. VIVIANA ELSA ROBLES ARAVENA Consejo Ciudadano TALCA

109.ESTEBAN SILVA Cuadra Fundación Constituyente XXI

110. MARCELA VERA Vocera de la Coordinadora no al TPP

111. LUCIA ELIANA GANTER VERA Colectiva la Bandada

112. MARCELO CASTILLO DUVAUCHELLE Militante Partido Humanista de Chile

113. RODRIGO LIBERONA MUÑOZ Colectivo Democrático Popular

114. SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ presidente Federación Sindicatos Trabajadores de Supermercados Unidos Centro Sur.

115. MABEL RONCAGLIOLO LOPEZ Activista de Derechos Humanos

116. ALIRO AURELIO BOCAZ SEPÚLVEDA Profesor de Filosofía UdeC

117. DIEGO LUIS GUZMÁN CONTRERAS Organización Soberanía Popular Chile

118. CARLOS FELIPE BARRÍA HAMAMÉ Factor Subjetivo, Revista Digital

119. LUIS DUBÓ actor chileno de cine y televisión

120. MARIELA DE JESÚS SAN MARTIN RAMIREZ Independiente

121. JUAN PABLO PÉREZ CUEVAS Defensa De La Pre Cordillera

122. JHONY FRANCISCO HEMO SAN MARTÍN Organización sin fines de lucro

123. CLAUDIA VEGA QUEZADA C.A.M. Huantajaya

124. LORENA GALLARDO CÓRDOVA Partido Popular Tarapacá

125. MARCO ANTONIO QUEVEDO VILLEGAS Partido Popular Tarapacá

126. SERGIO CARLOS LEÓN LEWIN Santiago Organizado

127. ORLANDO ARTEMIO WONG GEMERAL Ciudadano Alto Hospicio

128. RODRIGO JIMÉNEZ Federación de Trabajadores Contratistas de Anglo American

129. RICARDO MALDONADO OLIVARES Presidente Central Autónoma de Trabajadores CAT

130. RODRIGO ANDRADE MOVIMIENTO Las Verdes

131. CARLOS MEJÍAS SANDIA We Kimün

132. NELSON ARAVENA FIERRO Partido Socialista PS

133. TOMAS FERNÁNDEZ Asamblea Constituyente en Accion, ACEA

134. NICOLÁS ARRAÑO MORENO Corporación Mundo Rural Pro

135. ALEX ABURTO regiones

Me gusta esto: Me gusta Cargando...