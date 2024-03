Encuentran muerto a ingeniero que denunció a Boeing por material de baja calidad para fabricar aviones

(360Noticias) Fue encontrado muerto John Barnett, un ex empleado de 62 años de la compañía Boeing, quien había hecho reiterdas denuncias relacionadas con los procesos de producción y ensamblaje de aviones. Barnett fue encontrado sin vida en su camioneta después de no presentarse a una cita crucial con el equipo legal que llevaba el caso contra Boeing.

Con una trayectoria de 32 años en Boeing y su jubilación en 2017, Barnett no se retiró en silencio. Al contrario, se convirtió en una voz valiente que expuso prácticas cuestionables dentro de la gigante de la aviación. Sus revelaciones sacudieron los cimientos de la empresa al señalar que estaban recortando esquinas en la calidad de sus productos.

El fallecimiento de Barnett ocurrió pocos días después de que entregara pruebas fundamentales para respaldar la demanda en contra de Boeing. En sus acusaciones, afirmaba que la empresa estaba “instalando deliberadamente piezas de calidad inferior” en sus aviones, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y la reputación de la marca.

Pero las denuncias de Barnett no terminaron ahí. También apuntó hacia los sistemas de oxígeno defectuosos en los aviones, declarando que una de cada cuatro máscaras respiratorias no funcionaría en caso de emergencia. Sus informaciones levantaron una alarma que no podía ser ignorada, señalando que los procesos de producción estaban siendo apresurados sin garantizar los estándares necesarios.

Es importante destacar que Barnett no permaneció en silencio tras presentar sus preocupaciones. Hizo todo lo posible por comunicar sus inquietudes a las autoridades pertinentes dentro de Boeing, pero sus advertencias fueron supuestamente ignoradas por la empresa. Su determinación por buscar justicia lo llevó a Charleston, donde estaba siendo entrevistado en relación con el caso contra Boeing.

La tragedia se hizo presente cuando Barnett no regresó para continuar con las entrevistas programadas. El sábado siguiente, su ausencia levantó sospechas y se inició una búsqueda en el hotel donde se hospedaba. Fue entonces cuando se descubrió su cuerpo sin vida en el estacionamiento, dentro de su vehículo.

La policía ha iniciado una investigación sobre la muerte de Barnett, aunque las primeras declaraciones sugieren que se trató de una herida “autoinfligida”. Sin embargo, ante la magnitud de las denuncias que Barnett había presentado, surgen preguntas y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su fallecimiento.