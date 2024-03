Trotsky: «Día de la mujer trabajadora, día de inicio de la Revolución Rusa»

EL PORTEÑO 09/03/2024

𝗘𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗗í𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 Mujer Trabajadora . Los socialdemócratas se proponían festejarlo en la forma tradicional: con asambleas y discursos. 𝘼 𝙣𝙖𝙙𝙞𝙚 𝙨𝙚 𝙡𝙚 𝙥𝙖𝙨ó 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙡 𝙙í𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙈𝙪𝙟𝙚𝙧 𝙥𝙪𝙙𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙚𝙧𝙩𝙞𝙧𝙨𝙚 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 𝙙í𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙘𝙞ó𝙣. Ninguna organización hizo un llamamiento a la huelga para ese día. La organización bolchevique más combativa de todas, el Comité de la barriada obrera de Viborg, aconsejó que no se fuese a la huelga.

Las masas -como atestigua Kajurov, uno de los militantes obreros de la barriada y caudillo de la revolución- estaban exaltadísimas: cada movimiento de huelga amenazaba convertirse en choque abierto. Y como el Comité entendia que no había llegado todavía el momento de la acción, mientras que el partido no era aún suficientemente fuerte ni estaba asegurado tampoco en las proporciones debidas el contacto de los obreros con los soldados, decidió no aconsejar la huelga, sino prepararse para la acción revolucionaria en un vago futuro. Tal era la posición del Comité, al parecer unánimemente aceptada, hasta el 7 de Marzo.

Al día siguiente, 𝙝𝙖𝙘𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙤𝙢𝙞𝙨𝙤 𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨, 𝙨𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙧𝙤𝙣 𝙚𝙣 𝙝𝙪𝙚𝙡𝙜𝙖 𝙡𝙖𝙨 𝙤𝙗𝙧𝙚𝙧𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙖𝙡𝙜𝙪𝙣𝙖𝙨 𝙛á𝙗𝙧𝙞𝙘𝙖𝙨 𝙩𝙚𝙭𝙩𝙞𝙡𝙚𝙨 𝙮 𝙚𝙣𝙫𝙞𝙖𝙧𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙡𝙚𝙜𝙖𝙙𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙢𝙚𝙩𝙖𝙡ú𝙧𝙜𝙞𝙘𝙤𝙨 𝙥𝙞𝙙𝙞é𝙣𝙙𝙤𝙡𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙪𝙣𝙙𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤. Los bolcheviques -dice el militante Kajurov- fueron a la huelga a regañadientes, secundados por los obreros socialdemócratas y socialpatriotas. Ante una huelga de masas no había más remedio que echar a la gente a la calle y ponerse al frente del movimiento. Tal fue la decisión, que el Comité de Viborg tuvo que aceptar. «La idea de la acción había madurado ya en las mentes obreras desde hacía tiempo, aunque en aquel momento nadie suponía el giro que iba a tomar.»

Se daba por sentado, que, en caso de manifestaciones obreras, los soldados serían sacados de los cuarteles contra los trabajadores. ¿A dónde se hubiera ido a parar con esto? Estábamos en tiempo de guerra y las autoridades no se mostraban propicias a hacer bromas. Pero, por otra parte, el «reservista» de los tiempos de guerra no era precisamente el soldado sumiso del ejército regular. ¿Era más o menos peligroso? Entre los elementos revolucionarios se discutía muchísimo ese tema, pero más bien de un modo abstracto, 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲, 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 -𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴ó𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗯𝗮𝘀á𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗲𝗲𝗺𝗼𝘀- 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗮 𝗲𝗻 𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗱í𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝘀𝗲ñ𝗮𝗹𝗮𝗿í𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼. Se trataba -en la mente de los organizadores- de simples manifestaciones con perspectivas vagas, pero en todo caso sin gran trascendencia.

5 𝘥𝘪𝘢𝘴, 𝘥𝘦𝘭 8 𝘢𝘭 12 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘻𝘰 1917 (𝘍𝘳𝘢𝘨𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭)

𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘤𝘪ó𝘯 𝘳𝘶𝘴𝘢

𝘓𝘦𝘰𝘯 𝘛𝘳𝘰𝘵𝘴𝘬𝘺